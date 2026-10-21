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В Казахстане пресекли контрабанду нефтепродуктов на 100 млн долларов
Казахстан объявил в розыск организатора контрабанды топлива на 100 млн долларов
Комитет национальной безопасности Казахстана пресек деятельность преступной группы, которая за четыре года незаконно вывезла за границу нефтепродукты на общую сумму более 100 млн долларов.
Преступная группа с 2019 по 2023 год незаконно экспортировала более 160 тыс. тонн нефтепродуктов, цитирует сообщение комитета РИА «Новости».
«Организатор преступной схемы находится в международном розыске», – указали там.
По данным следствия, организатором схемы выступил предприниматель из Мангистауской области. Он заключал договоры на приобретение сырой нефти, которая перерабатывалась на мини-НПЗ Standart Petroleum и Mangystau Oil Refining с оформлением фиктивных паспортов качества. Затем продукция под видом печного топлива вывозилась танкером за рубеж через Актауский морской порт.
В 2026 году активы фигурантов уголовного дела были конфискованы. В доход государства взыскали незаконно полученные доходы и неуплаченные налоги на сумму свыше 24 млн долларов. Ранее пятеро участников организованной группы, включая руководителей мини-НПЗ, получили по восемь лет лишения свободы.
В прошлом году казахстанские правоохранители ликвидировали контрабандный канал с участием силовиков.