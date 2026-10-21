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    Рост межпартийной поляризации, культурные войны, провалы «системных» коалиций и растущее недоверие к истеблишменту в странах Запада многими воспринимается как свидетельство упадка. Хотя именно войны, напряженная конкуренция и яростная политическая борьба в прошлом сделали Европу великой.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему русские становятся трезвенниками

    Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?

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    21 октября 2026, 10:06 • Новости дня

    В Казахстане пресекли контрабанду нефтепродуктов на 100 млн долларов

    Казахстан объявил в розыск организатора контрабанды топлива на 100 млн долларов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Комитет национальной безопасности Казахстана пресек деятельность преступной группы, которая за четыре года незаконно вывезла за границу нефтепродукты на общую сумму более 100 млн долларов.

    Преступная группа с 2019 по 2023 год незаконно экспортировала более 160 тыс. тонн нефтепродуктов, цитирует сообщение комитета РИА «Новости».

    «Организатор преступной схемы находится в международном розыске», – указали там.

    По данным следствия, организатором схемы выступил предприниматель из Мангистауской области. Он заключал договоры на приобретение сырой нефти, которая перерабатывалась на мини-НПЗ Standart Petroleum и Mangystau Oil Refining с оформлением фиктивных паспортов качества. Затем продукция под видом печного топлива вывозилась танкером за рубеж через Актауский морской порт.

    В 2026 году активы фигурантов уголовного дела были конфискованы. В доход государства взыскали незаконно полученные доходы и неуплаченные налоги на сумму свыше 24 млн долларов. Ранее пятеро участников организованной группы, включая руководителей мини-НПЗ, получили по восемь лет лишения свободы.

    В прошлом году казахстанские правоохранители ликвидировали контрабандный канал с участием силовиков.

    19 октября 2026, 11:49 • Новости дня
    Рубио заявил о жалобах американских компаний на атаки ВСУ в Черном море

    Рубио: Компании США пожаловались на удары ВСУ по судам в Черном море

    Рубио заявил о жалобах американских компаний на атаки ВСУ в Черном море
    @ Kyle Mazza/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американские компании неоднократно обращались к администрации США из-за ударов Вооруженных сил Украины по коммерческим судам в Черном море.

    Американские компании регулярно жаловались властям США на атаки украинских военных на коммерческие суда в Черноморском регионе, что вызвало серьезное беспокойство в Вашингтоне, передает ТАСС.

    «Нам не нужны никакие усугубляющие ситуацию события», – заявил Рубио.

    По словам госсекретаря, с учетом обстановки в Ормузском проливе и Красном море мировая экономика уже сталкивается с масштабным энергетическим кризисом. Действия Киева в Черном море в этом контексте способствуют лишь дальнейшему росту мировых цен на энергоносители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Следственный комитет установил причастность главы ГУР Украины к атакам на суда в России.

    В прошлом месяце Казахстан призвал Киев прекратить атаки на суда в Черном море.

    Рубио назвал недопустимыми удары по связанным с США нефтяным судам.

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    19 октября 2026, 16:54 • Новости дня
    Спецслужбы Казахстана пресекли попытку организовать протесты нефтяников

    Казинформ: В Казахстане пресекли попытку организовать протесты нефтяников

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сотрудники Комитета национальной безопасности и полиция Казахстана предотвратили деятельность группировки, планировавшей спровоцировать массовые выступления работников нефтяной отрасли в Мангистауской области, пишут местные СМИ.

    Злоумышленники пытались подстрекать работников предприятия к незаконным акциям для получения дополнительного финансирования от компании «Озенмунайгаз», дочерней структуры «Казмунайгаза», передает ТАСС со ссылкой на агентство «Казинформ».

    По данным областного департамента Комитета национальной безопасности, своевременное вмешательство силовых структур позволило избежать возможных жертв, мародерства и погромов. В ходе специальной силовой операции правоохранители задержали как минимум двух человек, их личности и процессуальный статус в настоящий момент не уточняются.

    Мангистауская область расположена на юго-западе Казахстана на побережье Каспийского моря. На территории региона сосредоточены крупные нефтяные месторождения республики.

    Ранее британские нефтяники в Северном море объявили забастовку из-за снижения зарплат.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    19 октября 2026, 21:33 • Новости дня
    Цена нефти марки Brent превысила 110 долларов

    Цена барреля нефти Brent на лондонской бирже превысила 110 долларов

    Цена нефти марки Brent превысила 110 долларов
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре на лондонской бирже ICE впервые с 20 мая поднялась выше 110 долларов за баррель.

    К 20:50 мск стоимость барреля нефти Brent увеличилась на 0,76% и составила 110,7 доллара, передает ТАСС. К 21:01 мск рост цены фьючерса замедлился до 110,16 доллара за баррель.

    В то же время фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ноябре подорожали на 0,31%, достигнув 99,33 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу вице-премьер Александр Новак предрек дальнейший рост цен на нефть из-за перекрытия Ормузского пролива.

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    18 октября 2026, 16:29 • Новости дня
    Минэнерго США отвергло смягчение санкций против российской нефти

    Глава Минэнерго США заявил о сохранении всех санкций против российской нефти

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр энергетики США Крис Райт заявил, что Вашингтон не отменил ни одного ограничения в отношении поставок российской нефти.

    Министр подчеркнул, что американская администрация продолжает полностью придерживаться введенных ранее мер против энергоносителей из России, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

    «Мы смягчили ноль санкций по российской нефти», – заявил Райт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российский сенатор Алексей Пушков назвал логичной заморозку санкций против российской нефти.

    Венгрия захотела продлить исключение из ограничительных мер.

    В июне президент Владимир Путин продлил действие ответных мер на потолок цены на российскую нефть.

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    19 октября 2026, 19:10 • Новости дня
    Названы расходы ФРГ из-за попытки конфискации танкера Eventin

    RND: Содержание конфискованного танкера Eventin обошлось Германии в 3 млн евро

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Попытка властей Германии конфисковать нефтяной танкер Eventin из-за санкций ЕС обходится стране в 8 тыс. евро ежедневно, а общие расходы уже достигли 3 млн евро, сообщила медиагруппа RND со ссылкой на экспертов.

    Содержание судна требует значительных затрат на дизельное топливо для генераторов и насосов, а также на оплату труда команды и техперсонала. Если суд встанет на сторону владельцев танкера, Германии, возможно, придется выплатить компенсацию, передает РИА «Новости» со ссылкой на RND.

    В феврале 2025 года танкер Eventin, шедший под флагом Панамы с 99 тыс. тонн нефти, потерял управление и дрейфовал у побережья Германии. Судно отбуксировали к острову Рюген, после чего власти решили изъять его, так как оно попало в санкционный список ЕС.

    Напомним, в прошлом году немецкая таможня конфисковала танкер Eventin со 100 тыс. тонн российской нефти.

    Этой весной помощник президента Николай Патрушев заявил, что Евросоюз выдумал термин «теневой флот» для борьбы с Россией.

    В прошлом году ЕС добавил в черный список 40 танкеров. Брюссель ввел санкции против компаний из Вьетнама и ОАЭ за связь с этими судами.

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    18 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Россия и Саудовская Аравия подтвердили намерение сотрудничать в формате ОПЕК+

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд подтвердили востребованность сотрудничества двух стран в рамках ОПЕК+.

    Сергей Лавров и Фейсал бен Фархан Аль Сауд на полях министерского заседания стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива обсудили приоритетные вопросы российско-саудовских отношений, сообщает МИД России.

    «Выражен взаимный настрой на дальнейшее поддержание регулярного доверительного политического диалога, а также наращивание взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях. Подтверждена востребованность продолжения эффективного сотрудничества России и Саудовской Аравии в формате «ОПЕК плюс», – заявили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Сергей Лавров встретился в Бахрейне с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. В субботу российский министр прибыл в Бахрейн для участия в заседании стратегического диалога Россия – ССАГПЗ. В начале месяца страны ОПЕК+ договорились сохранить действующие объемы добычи нефти.

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    19 октября 2026, 12:07 • Новости дня
    США объяснили отмену санкций против России потребностями Индии

    The Economic Times: США объяснили отмену санкций против России интересами Индии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что при приостановке действия новых антироссийских санкций администрация Дональда Трампа учитывала потребности Индии в импорте нефти и стратегическое партнерство Вашингтона с Нью-Дели.

    Потребности Индии в импорте российской нефти и попытки Вашингтона завершить работу над торговым соглашением с Нью-Дели стали важными факторами при принятии решения об отмене санкций. Об этом заявил находящийся с визитом в Узбекистане госсекретарь США Марко Рубио, передает ТАСС со ссылкой на газету The Economic Times.

    «Нам пришлось отменить санкции из-за их влияния на мировые поставки и цены. Сейчас мы пытаемся завершить торговое соглашение с Индией, которая является нашим важным союзником и торговым партнером», – заявил Рубио.

    Президент США Дональд Трамп 18 сентября подписал закон об ужесточении санкций, который предусматривал повышение пошлин на 500% на товары из России и на 100% – из стран, покупающих российские энергоносители. Однако 17 октября американский лидер подписал указ о приостановке ключевых положений этого документа в целях национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Британия не поддержала отказ Дональда Трампа от антироссийских санкций.

    Мировые цены на нефть упали на фоне решения США о санкциях.

    В субботу американская администрация официально приостановила применение новых ограничений против России.

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    19 октября 2026, 18:14 • Новости дня
    Начато расследование 100 случаев насилия над детьми в соццентре в Казахстане

    В Казахстане начали расследовать 100 случаев насилия над детьми в соццентре

    Tекст: Дарья Григоренко

    Досудебное расследование начато в Казахстане после выявления более 100 фактов систематического насилия над воспитанниками центра специальных социальных услуг, сообщила Генеральная прокуратура республики.

    Как уточнили в генпрокуратуре, в Казахстане начато расследование из-за систематического насилия над детьми в центре социальных услуг в области Абай, передает РИА «Новости».

    «В ходе проверки центра специальных социальных услуг Аягозского района выявлено свыше 100 фактов систематического применения физического и психологического насилия к воспитанникам со стороны санитаров, которые пользовались беспомощным состоянием подопечных», – заявили в ведомстве.

    Уголовное дело заведено по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Причастные сотрудники отстранены от работы и ограничены в контактах с детьми. Детский центр в Аягозе оказывает помощь детям с психоневрологическими нарушениями и рассчитан на 105 мест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае воспитателя красноярского лагеря осудили за игнорирование насилия над детьми.

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    19 октября 2026, 17:31 • Новости дня
    ЕК отказалась снимать ограничения на закупки энергоресурсов из России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что европейские власти отвергают возможную инициативу США о возобновлении закупок российских энергоресурсов.

    По ее словам, Еврокомиссия не поддерживает инициативу Вашингтона о возвращении к закупкам российских энергоресурсов в рамках мирного урегулирования, пишет РБК. «Наша позиция остается неизменной. Председатель Урсула фон дер Ляйен ранее четко заявила, что не будет снимать ни одного ограничения в отношении России до тех пор, пока конфликт не завершится полностью», – заявила Пиньо.

    Ранее газета The New York Times выяснила, что США предложили Европе возобновить закупки газа из России через украинскую территорию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Британия не поддержала отказ от антироссийских санкций.

    В воскресенье американские СМИ сообщили о предложении США возобновить транзит российского газа в Европу.

    Вице-премьер России Александр Новак заявил о нехватке возможностей для покрытия дефицита газа в европейских странах.

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    19 октября 2026, 10:22 • Новости дня
    Жапаров рассказал о предложении Аблязова устроить революцию в Казахстане

    Оппозиционер Аблязов предлагал Жапарову устроить революцию из Киргизии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Казахстанский оппозиционер Мухтар Аблязов в 2020 году предлагал президенту Киргизии Садыру Жапарову использовать киргизскую территорию для подготовки революции в Казахстане, заявил Жапаров.

    Во время событий в Киргизии осенью 2020 года, когда в отставку ушел президент Сооронбай Жээнбеков, Аблязов позвонил Жапарову и предложил организовать революцию в Казахстане из Бишкека, передает ТАСС со ссылкой на интервью Жапарова изданию super.kg.

    «Он хвалил меня минуту – две, потом сказал: «Прошу тебя помочь нам, если ты разрешишь, я полечу в Бишкек, где буду сидеть и организовывать революцию в Казахстане», – заявил Жапаров.

    Аблязов утверждал, что у него есть гражданство Киргизии. Однако Жапаров ответил отказом: «Во-первых, я не вмешиваюсь в политику соседних стран. Во-вторых, я не буду портить отношения с Казахстаном из-за вас. Лучше не приезжайте, занимайтесь своими делами».

    Кроме того, президент Киргизии опроверг слова Аблязова, что просил у него деньги. Жапаров назвал это заявление «наглой ложью», отметив, что тогда уже пришел к власти и деньги ему не требовались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Киргизии Садыр Жапаров вручил главе Росатома Алексею Лихачеву высший орден Киргизии.

    Владимир Путин поздравил Жапарова с 35-летием независимости Киргизии.

    В том же месяце Жапаров решил баллотироваться на второй президентский срок.

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    19 октября 2026, 15:50 • Новости дня
    Токаев поручил повысить эффективность расходов на оборону Казахстана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить финансирование приоритетных потребностей Вооруженных сил и повысить эффективность использования бюджетных средств.

    Токаев провел встречу с недавно назначенными первым заместителем министра обороны – начальником Генштаба Айткурманом Омарбековым и заместителем министра обороны Татьяной Савельевой, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства. Они доложили о боеготовности вооруженных сил, финансировании и исполнении бюджета Минобороны.

    «Глава государства поставил ряд задач по повышению готовности вооруженных сил и качества подготовки войск, финансовому обеспечению приоритетных потребностей армии и рациональному использованию бюджетных средств», – говорится в сообщении.

    На встрече также обсуждалось совершенствование системы военного управления, повышение оперативности принятия решений и готовности войск, а также вопросы мобилизационного планирования и подготовки военного резерва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Токаев уволил второго замминистра обороны после гибели военных на Каспии. Перед этим комиссия выявила нарушения при планировании военных учений на Каспии.

    В сентябре Минобороны Казахстана анонсировало реформу армии после гибели военных на Каспии.

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    20 октября 2026, 17:22 • Новости дня
    Суд в Казахстане запретил работу криптобирж Coinbase, BingX и WEEX

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд Международного финансового центра «Астана» запретил ряду популярных криптовалютных бирж работать в своей юрисдикции без лицензии и предписал ограничить доступ к их мобильным приложениям.

    Комитет центра по регулированию финансовых услуг сообщил о запрете на работу криптоплатформ BingX, Bitcoin.com, Huobi Global (HTX), BitMart, Coinbase и WEEX. Суд обязал операторов прекратить предоставление услуг и рекламу цифровых активов, передает ТАСС.

    Решение также обязывает компании Apple и Google ограничить для казахстанских пользователей доступ к мобильным приложениям этих сервисов. Отмечается, что платформа LBank самостоятельно заблокировала доступ к своим услугам на территории республики.

    В комитете пояснили, что деятельность криптовалютных бирж без соответствующей лицензии подрывает целостность регуляторной системы и создает недобросовестную конкуренцию. Легальные участники рынка вынуждены нести расходы на соблюдение строгих требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

    Международный финансовый центр «Астана» является особой юрисдикцией с собственным судом на основе английского права, где ранее был возможен единственный в стране легальный оборот криптовалют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Казахстане запретили работу бота для знакомств «Дайвинчик».

    В апреле президенту республики Касым-Жомарту Токаеву показали первый криптоплатеж через систему CryptoPay.

    В феврале правоохранительные органы страны объявили в розыск организаторов онлайн-казино из США и с Украины.

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    19 октября 2026, 19:58 • Новости дня
    Казахстан ограничил доступ к интернет-магазину Farfetch за неуплату налогов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Казахстана приняли решение ограничить на территории республики доступ к британской онлайн-платформе Farfetch из-за неисполнения требований налогового законодательства.

    Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана закрыл доступ к маркетплейсу одежды, обуви и аксессуаров Farfetch на территории страны. Платформа не исполнила требования об уплате налогов, пишет ТАСС.

    В ведомстве пояснили, что британскому оператору платформы направили уведомление, которое осталось без ответа. Подобные меры применяются ко всем иностранным ресурсам, не исполняющим обязательства перед бюджетом республики.

    При этом другие иностранные интернет-платформы успешно уплачивают налоги. В частности, маркетплейс Pinduoduo перечислил в казахстанский бюджет 6,8 млрд тенге, а разработчик искусственного интеллекта Anthropic выплатил 1,2 млрд тенге за предыдущие периоды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Казахстане запретили работу бота для знакомств «Дайвинчик».

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    19 октября 2026, 10:57 • Новости дня
    Мировые цены на нефть упали на фоне решения США о санкциях

    WSJ: Мировые цены на нефть упали на фоне решения США об отсрочке санкций

    Tекст: Игорь Иножарский

    Мировые цены на нефть в понедельник снизились на фоне решения США сделать исключение из новых антироссийских санкций, а также из-за рисков для поставок на Ближнем Востоке.

    Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,8% – до 107,86 доллара за баррель, а стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала на 1,7% – до 97,37 доллара за баррель, пишет The Wall Street Journal.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Минэнерго США отвергло смягчение санкций против российской нефти. В субботу Венгрия захотела продлить исключение из антироссийских нефтяных ограничений. В четверг эксперт объяснил желание Вашингтона смягчить санкции против «теневого» флота.

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    20 октября 2026, 12:01 • Новости дня
    Рэпера Наваи выдворили из Казахстана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский рэпер Наваи (Наваи Бакиров) выдворен за пределы Казахстана, а уголовное дело в его отношении прекращено, сообщил департамент полиции Жамбылской области страны.

    «Уголовное дело в отношении российского рэп-исполнителя прекращено по нереабилитирующим основаниям с учетом впервые совершенного им правонарушения, деятельного раскаяния в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства», – цитирует сообщение полиции РИА «Новости».

    Там уточнили, что принятое процессуальное решение уже утверждено надзорным органом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила защиту рэпера Navai российскими дипломатами. В четверг казахстанский суд арестовал его. В среду исполнителя задержали в Казахстане по делу о контрабанде наркотиков.

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    Президент Франции ликует, ведь ему удалось сторговаться с ближневосточными странами, чтобы их дизель пришел именно в Париж, а не туда, куда он приходил раньше. Сейчас каждый руководитель европейской страны сам за себя, как во время пандемии и дефицита перчаток, масок и вакцин. Социальное недовольство уже бурлит. На таком ажиотаже цены на дизель в мире могут еще больше вырасти. Подробности

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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