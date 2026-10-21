В Казахстане пресекли контрабанду нефтепродуктов на 100 млн долларов

Казахстан объявил в розыск организатора контрабанды топлива на 100 млн долларов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Преступная группа с 2019 по 2023 год незаконно экспортировала более 160 тыс. тонн нефтепродуктов, цитирует сообщение комитета РИА «Новости».

«Организатор преступной схемы находится в международном розыске», – указали там.

По данным следствия, организатором схемы выступил предприниматель из Мангистауской области. Он заключал договоры на приобретение сырой нефти, которая перерабатывалась на мини-НПЗ Standart Petroleum и Mangystau Oil Refining с оформлением фиктивных паспортов качества. Затем продукция под видом печного топлива вывозилась танкером за рубеж через Актауский морской порт.

В 2026 году активы фигурантов уголовного дела были конфискованы. В доход государства взыскали незаконно полученные доходы и неуплаченные налоги на сумму свыше 24 млн долларов. Ранее пятеро участников организованной группы, включая руководителей мини-НПЗ, получили по восемь лет лишения свободы.

В прошлом году казахстанские правоохранители ликвидировали контрабандный канал с участием силовиков.