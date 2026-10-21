РКК «Энергия» начала изготовление первого модуля Российской орбитальной станции

Суд Норвегии конфисковал пять объектов недвижимости России по иску «Нафтогаза»

VG: Суд в Осло конфисковал недвижимость России на 57 млрд крон

Tекст: Елизавета Шишкова

В частности, под арест попал многоквартирный дом в районе Фрогнер на западе норвежской столицы на основании претензий в размере 40 млрд крон (более 350 млрд рублей), передает ТАСС со ссылкой на газету Verdens Gang. Остальные четыре объекта являются жилищно-строительными кооперативами. Первоначальная сумма иска «Нафтогаза» составляла 40 млрд крон, а еще 17 млрд были начислены в качестве процентов и судебных издержек.

Королевство ранее уже пыталось конфисковать российское имущество по искам украинской компании. Норвежские власти 2 сентября задержали судно «Профессор Молчанов» в порту Баренцбурга для обеспечения арбитражного решения на сумму около 4,22 млрд долларов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что решение об аресте этого судна на Шпицбергене обжаловано, а рассмотрение дела по существу ожидается в октябре или ноябре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду суд Норвегии не дал «Нафтогазу» немедленно продать российское судно.

В прошлом месяце Москва пообещала Осло зеркальный ответ на арест судна «Профессор Молчанов».

В прошлом году украинская компания заявила о победе по иску о взыскании собственности России.