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РКК «Энергия» начала изготовление первого модуля Российской орбитальной станции
РКК «Энергия» приступила к сборке универсального узлового модуля для РОС
Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что специалисты РКК «Энергия» приступили к изготовлению универсального узлового модуля, который станет первым для Российской орбитальной станции.
Специалисты РКК «Энергия» ведут сборку первого модуля для перспективной Российской орбитальной станции (РОС), передает ТАСС.
«Идет изготовление первого модуля [РОС], универсального узлового, РКК «Энергия». Спасибо Игорю Мальцеву, он держит работу по этому направлению на особом контроле», – заявил Баканов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Роскосмос объявил о внедрении искусственного интеллекта в управление Российской орбитальной станцией.
Весной госкорпорация показала цифровые модели трех модулей новой РОС.
В апреле Россия получила предложения сотрудничества по проекту станции от более чем десяти стран.