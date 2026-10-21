Товарооборот аграрной продукции России и Китая вырос на треть

Торговля аграрной продукцией России и Китая выросла более чем на треть

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Петербурге прошла 31-я регулярная встреча глав правительств России и Китая. «Объем товарооборота продукцией аграрного сектора за девять месяцев текущего года увеличился более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом 2025-го», – заявил Михаил Мишустин, передает РИА «Новости».

По его словам, благодаря интенсивному диалогу на высшем уровне отношения стран активно развиваются в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Взаимная торговля государств уверенно растет, при этом расчеты проходят преимущественно в рублях и юанях.

Премьер-министр добавил, что объемы двусторонних инвестиций последовательно увеличиваются. Он подчеркнул, что в портфеле профильной комиссии уже свыше 90 проектов в самых разных областях – от металлургии до сельского хозяйства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сообщалось, что доля национальных валют в торговле России и Китая приблизилась к 100%.

Ранее глава МИД Сергей Лавров предрек рекордный товарооборот между Россией и Китаем.

Кроме того, президент Владимир Путин спрогнозировал рекордный товарооборот между государствами.