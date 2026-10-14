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    Путин призвал совершенствовать российскую систему цифровой безопасности
    Путин заявил о необходимости улучшить оперативное реагирование на кибератаки
    Путин поручил повышать координацию спецслужб с бизнесом на фоне киберугроз
    МИД: Россия готова принять обогащенный уран из Ирана
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

    Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?

    3 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Протесты во Франции не приведут ни к чему

    Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.

    6 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский ПВО становится бизнесом

    Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

    12 комментариев
    14 октября 2026, 18:13 • Новости дня

    Лавров анонсировал визит Путина в Шэньчжэнь на саммит АТЭС

    Лавров сообщил о планах Путина посетить Китай для участия в саммите АТЭС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим китайским коллегой Ван И заявил, что президент Владимир Путин в следующем месяце посетит Шэньчжэнь.

    Российский министр открыл переговоры с главой внешнеполитического ведомства Китая в Баку, передает ТАСС.

    «Наши руководители находятся в регулярном контакте, контролируют работу на всех направлениях развития нашего многопланового партнерства и стратегического взаимодействия. Дважды в этом году встречались президент Путин и Си Цзиньпин, в ходе официального визита российского президента в Китай и в Бишкеке на полях заседания глав государств ШОС. Ну, а в следующем месяце президент России посетит Шэньчжэнь для участия в саммите АТЭС», – указал Лавров.

    Москва с нетерпением ожидает очередного разговора российского лидера с Си Цзиньпином. По словам министра, международная обстановка остается непростой, поэтому переговоры предоставляют хорошую возможность обменяться мнениями о дальнейшем выполнении поставленных руководителями двух стран задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Лавров прибыл в Баку на саммит СВМДА. Кремль пока не подтвердил возможную встречу Путина и Дональда Трампа на полях АТЭС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал об уважительном отношении Москвы к позиции Пекина по вопросу ядерных арсеналов.

    14 октября 2026, 11:20 • Новости дня
    Поездка бизнесменов из Китая на Итуруп вызвала протесты Японии

    SCMP: Поездка бизнесменов из Китая на Итуруп вызвала протесты Японии

    Поездка бизнесменов из Китая на Итуруп вызвала протесты Японии
    @ sakhalin.gov.ru

    Tекст: Игорь Иножарский

    Делегация чиновников и представителей бизнеса из китайской провинции Хэйлунцзян прибыла на остров Итуруп для обсуждения совместных экономических проектов, что вызвало официальные протесты со стороны Японии.

    Китайская бизнес-делегация посетила остров Итуруп для изучения возможностей совместных экономических проектов, пишет South China Morning Post. Представители власти и деловых кругов провинции Хэйлунцзян, граничащей с российским Дальним Востоком, прибыли для оценки инвестиционного потенциала. Как сообщили в правительстве Сахалинской области, делегаты проявили особый интерес к аквакультуре, переработке морепродуктов и туризму, в частности к выращиванию морских ежей и трепангов.

    Токио, оспаривающий принадлежность южной части Курильских островов, выразил решительный протест. Глава японского МИД Тосимицу Мотэги подчеркнул, что Япония строго отвергает инвестиции и визиты третьих стран, осуществляемые по российским правилам. Японская сторона довела свою позицию до Москвы и Пекина по дипломатическим каналам.

    В ответ на японскую реакцию официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила: «Победоносный исход антифашистской войны следует уважать и защищать». При этом она отказалась комментировать деятельность частных китайских компаний на островах.

    Интерес китайских инвесторов может быть связан с созданием Россией в 2022 году специальной экономической зоны на Курилах. Режим предоставляет инвесторам освобождение от ряда налогов на 20 лет в рамках развития Дальнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин впервые посетил курильский остров Итуруп с рабочей поездкой. Министерство иностранных дел Японии выразило решительный протест в связи с этим событием. В ответ официальный Пекин призвал Токио соблюдать установленный после Второй мировой войны международный порядок.

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    14 октября 2026, 15:44 • Новости дня
    Путин призвал совершенствовать российскую систему цифровой безопасности
    Путин призвал совершенствовать российскую систему цифровой безопасности
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на совещании по кибербезопасности заявил о необходимости развивать все составляющие системы цифровой защиты.

    Государству необходимо совершенствовать инструменты оперативного реагирования на угрозы в информационной среде. На совещании по кибербезопасности российский лидер Владимир Путин призвал развивать отечественную систему защиты цифровой инфраструктуры, передает ТАСС.

    «Очевидно, что с развитием цифровизации, на фоне прямой и гибридной внешней агрессии, с которой мы сталкиваемся, на новый уровень выходят и киберугрозы в отношении экономики, логистики, транспорта, социальной сферы и систем жизнеобеспечения и государственного управления. Для нейтрализации этих угроз необходимо совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности, включая оценку и анализ рисков, механизмы мониторинга зависимости от внешних платформ, а также инструменты оперативного реагирования на кибератаки, повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами», – перечислил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Путин назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития России.

    В тот же день ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал проведение системного совещания по данной теме.

    Его глава государства запланировал в воскресенье.


    Комментарии (3)
    14 октября 2026, 18:11 • Видео
    Элита США взбунтовалась из-за русского дизеля

    В Конгрессе США пообещали заблокировать сделку по поставкам российского дизеля, приняв двухпартийный Акт Рональда Рейгана. А получится?

    Комментарии (0)
    14 октября 2026, 15:43 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости улучшить оперативное реагирование на кибератаки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    России необходимо совершенствовать все составляющие системы цифровой безопасности на фоне прямой и гибридной внешней агрессии, заявил президент Владимир Путин.

    России нужно совершенствовать все составляющие системы цифровой безопасности на фоне внешней агрессии, заявил на совещании по кибербезопасности президент Владимир Путин.

    «Для нейтрализации этих угроз необходимо совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности, включая оценку и анализ рисков, механизмы мониторинга зависимости от внешних платформ, а также инструменты оперативного реагирования на кибератаки», – приводит слова Путина ТАСС.

    По словам главы государства, необходимо повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития России.

    До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал системное совещание Владимира Путина по кибербезопасности. Его глава государства запланировал в воскресенье.

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    14 октября 2026, 15:54 • Новости дня
    Путин поручил повышать координацию спецслужб с бизнесом на фоне киберугроз

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин на совещании по кибербезопасности заявил о необходимости усилить координацию правоохранительных органов и спецслужб с бизнесом на фоне растущих киберугроз.

    Российский лидер отметил, что для нейтрализации киберугроз государству необходимо совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности, передает ТАСС.

    В частности, требуется «повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития России.

    Глава государства также заявил о системном формировании в стране цифрового контура экономики.

    В воскресенье президент запланировал проведение совещания по кибербезопасности.

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    14 октября 2026, 14:59 • Новости дня
    В Китае испытали добывающего железо из песка робота в стиле «Дюны»

    SCMP: В Китае испытали гусеничного робота для добычи железа из песка

    Tекст: Мария Иванова

    Разработанный специалистами из Таримского университета самоходный робот приступил к испытаниям по извлечению ферромагнитных материалов в пустыне Такла-Макан.

    Аппарат проходит проверку в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР, передает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.

    Созданный учеными гусеничный робот отделяет ферромагнитные материалы от песка методом сухой магнитной сепарации. Для этого применяется специальное кольцо из постоянных магнитов на основе сплава неодима, железа и бора.

    По оценкам исследователей, содержание железа в песках пустыни Такла-Макан составляет около 6%, однако их рассредоточенное залегание препятствовало эффективному извлечению ресурсов. Во время недавних испытаний прототипа аппарат смог выделить магнитный материал с общим содержанием железа от 24% до 32%.

    Издание отмечает, что принцип действия китайского устройства напоминает передвижные комбайны из научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», которые занимались добычей ценного вещества из песков вымышленной планеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца китайская нейросеть выдала инструкции по подготовке терактов и созданию зарина.

    В мае Ростех анонсировал выход нового российско-китайского вертолета.

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    14 октября 2026, 11:30 • Новости дня
    Пекин призвал уважать итоги Второй мировой войны после критики Японии

    МИД Китая ответил на протест Японии из-за визита китайского бизнеса на Курилы

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на недовольство Японии визитом китайской бизнес-делегации на Курильские острова заявила о необходимости отстаивать итоги победы во Второй мировой войне.

    Власти Китая выступают за отстаивание итогов победы во Второй мировой войне на фоне недовольства Токио визитом китайских предпринимателей на Курилы, передает РИА «Новости».

    «Китай последовательно заявляет о необходимости уважать и отстаивать результаты победы во Всемирной антифашистской войне», – заявила Мао Нин, отвечая на просьбу оценить слова главы МИД Японии Тосимицу Мотэги о неприемлемости деятельности третьих стран на Курильских островах.

    Дипломат отметила, что делегация из провинции Хэйлунцзян находилась в Южно-Сахалинске для дружеских обменов с регионом-побратимом. При этом она отказалась комментировать коммерческую деятельность частных предприятий во время поездки.

    Ранее правительство Сахалинской области сообщило, что китайские бизнесмены впервые посетили остров Итуруп для обсуждения потенциального сотрудничества в рыбной отрасли и туризме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Устав ООН помешал планам Японии на Курильские острова.

    Летом японские власти пообещали дать ответ на визит российского руководства на Итуруп.

    Китай призвал Токио соблюдать послевоенный порядок в отношении Курил.

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    14 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Песков анонсировал системное совещание Путина по кибербезопасности

    В Кремле анонсировали системное совещание Путина по кибербезопасности

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен провести совещание по кибербезопасности, оно не связано с атаками на дата-центры, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Сегодня у президента достаточно напряженный рабочий день, помимо целой серии встреч непубличного характера, сегодня Путин уделит много времени вопросам кибербезопасности, вопросам повышения информационной безопасности», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    В совещании будут участвовать зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу и вице-премьер Дмитрий Григоренко.

    По словам пресс-секретаря, совещание носит системный характер и не является реакцией на ситуативные угрозы, такие как атаки на дата-центры.

    Песков добавил, что Россия должна быть готова к вызовам, возникающим из-за попыток некоторых государств использовать технологии искусственного интеллекта в качестве оружия.

    Сбербанк в среду заявил, что его сервисы не пострадали после атаки беспилотников на центр обработки данных в Балакове Саратовской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник «Яндекс Пэй» частично восстановил переводы после атак беспилотников.


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    14 октября 2026, 15:31 • Новости дня
    Путин назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Развитие России и общества зависит от внедрения цифровых технологий, поэтому вопрос кибербезопасности имеет особое значение, заявил президент Владимир Путин.

    Вопрос кибербезопасности России особенно важен, поскольку от активного внедрения цифровых технологий зависит устойчивое развитие страны и общества, заявил президент Владимир Путин на совещании по кибербезопасности.

    «Предлагаю обсудить крайне важный и актуальный вопрос повышения уровня цифровой безопасности России», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Глава государства добавил: «Все мы хорошо понимаем, что от активного внедрения цифровых технологий во многом зависит устойчивое развитие государства и общества».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал системное совещание Владимира Путина по кибербезопасности. Его глава государства запланировал в воскресенье.

    В июле Путин подписал закон о кибербезопасности и защите информации.

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    14 октября 2026, 14:15 • Новости дня
    Кремль пока не подтвердил встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС

    Песков: Встреча Путина и Трампа на саммите АТЭС в Китае пока не согласована

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Китае пока не согласована, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Нет, пока нет», – ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

    По его словам, если Путин и Трамп окажутся на одной площадке на саммите АТЭС в Китае, то вопрос организации их встречи будет обсуждаться, отмечает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу помощник президента Юрий Ушаков также заявил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пока не обсуждалась.

    Ранее президент Владимир Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей СВО. Трамп пообещал передать сигналы от российского лидера делегации Украины.

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    14 октября 2026, 14:49 • Новости дня
    Песков: Россия с уважением относится к позиции Китая по ядерным арсеналам

    Tекст: Вера Басилая

    Россия с уважением относится к позиции Пекина, что китайские ядерные потенциалы пока несопоставимы с российскими и американскими, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля ответил на вопрос, может ли тема ядерных арсеналов войти в повестку трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Передает ТАСС.

    «Вы знаете, что китайские друзья считают, что их ядерные потенциалы в настоящее время несопоставимы с ядерными потенциалами России и Америки, и они считают, что нет темы для разговора. Это позиция китайской стороны, мы с уважением к ней относимся», – заявил Песков.

    Президент Владимир Путин выразил готовность Москвы немедленно возобновить с Вашингтоном обсуждение вопросов стратегической стабильности и ограничения вооружений.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал интересной и витающей в воздухе идею проведения трехсторонней встречи президента Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и главы США Дональда Трампа на саммите АТЭС в Китае.

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    14 октября 2026, 09:33 • Новости дня
    Путин подчеркнул важность безопасности логистических маршрутов в ТЭК

    Путин заявил об особом значении безопасности логистических маршрутов в ТЭК

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в приветствии участникам «Российской энергетической недели» отметил особое значение расширения международного диалога и сотрудничества в сфере ТЭК, включая безопасность логистических маршрутов.

    «В современном мире особое значение имеет расширение международного диалога и сотрудничества в сфере ТЭК, включая обеспечение безопасности логистических маршрутов. Рассчитываем, что дискуссии по ключевым вопросам нынешней встречи будут продолжены на восьмом саммите глав государств и правительств стран – участниц Форума стран – экспортеров газа, который состоится в Москве в конце октября этого года», – говорится в телеграмме Владимира Путина на сайте Кремля.

    Кроме того, глава государства выразил уверенность, что программа «Российской энергетической недели» позволит проанализировать развитие энергетической отрасли, а высказанные предложения получат практическое применение.

    Ранее Путин призвал страны-экспортеры энергоресурсов к технологическому суверенитету.

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    14 октября 2026, 10:20 • Новости дня
    Китай и КНДР объявили об открытии нового моста

    Xinhua: Китай и КНДР назначили на четверг открытие моста через Ялуцзян

    Tекст: Игорь Иножарский

    Государственное агентство КНР «Синьхуа» сообщило, что в четверг Китай и КНДР совместно откроют для движения новый мост через реку Ялуцзян на границе, который станет главным сухопутным переходом для их торговли.

    Новый мост через пограничную между Китаем и КНДР реку Ялуцзян официально откроется для движения в четверг, при этом Пекин и Пхеньян проведут совместную церемонию запуска объекта, сообщило государственное агентство «Синьхуа».

    Речь идет о так называемом новом мосту через реку Ялуцзян, соединяющем китайский город Даньдун с северокорейским Синыйджу; он станет крупнейшим и важнейшим сухопутным переходом для двусторонней торговли, пишет Reuters.

    Китай завершил свою часть моста еще в 2014 году в расчете на рост товарооборота, однако КНДР долгое время не достраивала подъездные дороги и пункты досмотра на своей стороне, поскольку отношения стран осложнились из-за северокорейских ядерных испытаний и последующих санкций Совбеза ООН.

    Открытие моста стало очередным сигналом сближения Пекина и Пхеньяна: КНДР наращивает внешние контакты после пандемии и старается балансировать связи с Китаем и Россией, при том что экспорт Китая в КНДР в прошлом году вырос на 25% до 2,3 млрд долларов, но все еще заметно ниже уровней до ужесточения санкций.

    Северная Корея и Россия в прошлом месяце открыли автодорожный мост через реку Туманная, а Китай и Россия критикуют резолюции Совбеза ООН, ограничивающие сотрудничество с Пхеньяном, и обвиняются США и Южной Кореей в нарушении санкционного режима, отмечает Reuters.

    Старший научный сотрудник Института национального объединения Кореи в Сеуле Чо Ханбом заявил, что дальнейшее откладывание запуска моста могло бы создать нежеланное напряжение для обеих сторон, хотя Пхеньян по-прежнему опасается чрезмерной экономической зависимости от Пекина: «Всегда одновременно присутствуют настороженность и сотрудничество в отношениях КНДР и Китая».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в Китае назвали «знаменательным достижением» продление трассы М-12 в России до границы с Китаем и КНДР, что должно было усилить транспортную связанность регионов, и об этом проекте подробно сообщили. Путин ранее в прошлом году рассказал о планах продлить автомагистраль М-12 до границ с Казахстаном, Китаем и КНДР. В прошлом году товарооборот Китая и КНДР снизился на 5% до 2,18 млрд долларов.

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    14 октября 2026, 15:40 • Новости дня
    Путин заявил о системном формировании в России цифрового контура экономики

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия системно и последовательно формирует цифровой контур экономики и социальной сферы, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам кибербезопасности.

    «Мы системно и последовательно выстраиваем, формируем цифровой контур экономики и социальной сферы, активно распространяем сервисы на основе технологий искусственного интеллекта», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он также сообщил, что в стране внедряются передовые подходы в области хранения, обработки и передачи данных, а также в сфере средств коммуникации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Владимир Путин запланировал совещание по кибербезопасности.

    На Петербургском международном юридическом форуме обсудили будущее цифровой экономики и искусственного интеллекта.

    Председатель КНР Си Цзиньпин призвал развивать искусственный интеллект и цифровую экономику.

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    14 октября 2026, 15:47 • Новости дня
    Путин заявил об активном внедрении сервисов ИИ в России

    Путин: Россия активно внедряет сервисы на основе искусственного интеллекта

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия активно внедряет сервисы, созданные на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ), заявил президент Владимир Путин на совещании по кибербезопасности.

    «Активно распространяем сервисы на основе технологий искусственного интеллекта. Идет платформизация экономики», – приводит слова Путина ТАСС.

    Глава государства добавил, что координирующую роль в этой работе играет комиссия при президенте России по искусственному интеллекту и ведомственная рабочая группа по платформенной экономике.

    По его словам, российские власти хорошо понимают, что от активного внедрения цифровых технологий во многом зависит устойчивое развитие страны и общества. Путин подчеркнул, что в стране системно и последовательно выстраивается цифровой контур экономики и социальной сферы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил об укреплении суверенитета России во всех сферах.

    Он назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития страны.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал системное совещание главы государства по кибербезопасности.

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    14 октября 2026, 15:38 • Новости дня
    Путин заявил об укреплении суверенитета России во всех сферах

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на совещании по кибербезопасности заявил, что страна последовательно укрепляет свой суверенитет во всех сферах.

    Россия последовательно укрепляет свой суверенитет во всех сферах – от продовольствия до цифровой инфраструктуры, передает ТАСС.

    «Россия сегодня последовательно укрепляет свой суверенитет, причем во всех областях – от базовой продовольственной и энергетической безопасности до цифровой инфраструктуры», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал системное совещание Владимира Путина по кибербезопасности.

    В понедельник глава государства заявил о важности спокойствия и безопасности бизнеса в России.

    В воскресенье он запланировал совещание по этой теме.

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      Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?

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    • Ольга Андреева Ольга Андреева
      Протесты во Франции не приведут ни к чему

      Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.

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    • Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский
      ПВО становится бизнесом

      Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

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    • Элита США взбунтовалась из-за русского дизеля

      В Конгрессе США пообещали заблокировать сделку по поставкам российского дизеля, приняв двухпартийный Акт Рональда Рейгана. А получится?

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    • Кремль ответил на козырь Зеленского

      Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

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      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

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      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

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      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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