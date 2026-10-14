Кремль пока не подтвердил встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС

Песков: Встреча Путина и Трампа на саммите АТЭС в Китае пока не согласована

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Нет, пока нет», – ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

По его словам, если Путин и Трамп окажутся на одной площадке на саммите АТЭС в Китае, то вопрос организации их встречи будет обсуждаться, отмечает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу помощник президента Юрий Ушаков также заявил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пока не обсуждалась.

Ранее президент Владимир Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей СВО. Трамп пообещал передать сигналы от российского лидера делегации Украины.