Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.0 комментариев
FT: Новые послы в ЕС месяцами ждали возможности вручить верительные грамоты
FT: Послы при ЕС месяцами ждали вручения грамот фон дер Ляйен и Коште
Новые послы иностранных государств при Евросоюзе месяцами не могут официально вступить в должность из-за новой процедуры совместного вручения верительных грамот главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Евросовета Антониу Коште.
Последняя церемония состоялась в мае, а согласовать следующую на сентябрь не удалось, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
«Найти время, когда оба одновременно свободны, непросто», – заявил изданию дипломат одной из стран, не входящих в ЕС. В результате прибывшие в Брюссель дипломаты оставались в статусе назначенных послов и не могли участвовать в некоторых официальных мероприятиях.
Как сообщает издание, после пяти лет напряженных отношений между фон дер Ляйен и прежним председателем Евросовета Шарлем Мишелем его преемник Кошта попытался наладить взаимодействие с главой Еврокомиссии. Для этого он согласился проводить церемонии вручения верительных грамот совместно, хотя прежде было достаточно присутствия одного из руководителей институтов ЕС.
Как сообщили представители фон дер Ляйен и Кошты, очередная церемония назначена на 22 октября, верительные грамоты должны представить сразу 19 послов. В пресс-службах заявили, что церемонии проводятся регулярно, как только набирается достаточное количество послов.
При этом руководство ЕС не намерено возвращаться к прежнему порядку, при котором вручение верительных грамот проводил исключительно председатель Евросовета, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Кошта предупредил о риске срыва запуска нового бюджета Евросоюза.
В начале месяца фон дер Ляйен анонсировала отказ Евросоюза от российского газа до конца года.
В прошлом месяце она начала превращать Евросоюз в военный блок.