FT: Послы при ЕС месяцами ждали вручения грамот фон дер Ляйен и Коште

Tекст: Дарья Григоренко

Последняя церемония состоялась в мае, а согласовать следующую на сентябрь не удалось, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

«Найти время, когда оба одновременно свободны, непросто», – заявил изданию дипломат одной из стран, не входящих в ЕС. В результате прибывшие в Брюссель дипломаты оставались в статусе назначенных послов и не могли участвовать в некоторых официальных мероприятиях.

Как сообщает издание, после пяти лет напряженных отношений между фон дер Ляйен и прежним председателем Евросовета Шарлем Мишелем его преемник Кошта попытался наладить взаимодействие с главой Еврокомиссии. Для этого он согласился проводить церемонии вручения верительных грамот совместно, хотя прежде было достаточно присутствия одного из руководителей институтов ЕС.

Как сообщили представители фон дер Ляйен и Кошты, очередная церемония назначена на 22 октября, верительные грамоты должны представить сразу 19 послов. В пресс-службах заявили, что церемонии проводятся регулярно, как только набирается достаточное количество послов.

При этом руководство ЕС не намерено возвращаться к прежнему порядку, при котором вручение верительных грамот проводил исключительно председатель Евросовета, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Кошта предупредил о риске срыва запуска нового бюджета Евросоюза.

В начале месяца фон дер Ляйен анонсировала отказ Евросоюза от российского газа до конца года.

В прошлом месяце она начала превращать Евросоюз в военный блок.