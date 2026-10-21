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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

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    Алексей Вагин Алексей Вагин «Закат Европы» может привести к новому расцвету

    Рост межпартийной поляризации, культурные войны, провалы «системных» коалиций и растущее недоверие к истеблишменту в странах Запада многими воспринимается как свидетельство упадка. Хотя именно войны, напряженная конкуренция и яростная политическая борьба в прошлом сделали Европу великой.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

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    21 октября 2026, 11:14 • Новости дня

    FT: Новые послы в ЕС месяцами ждали возможности вручить верительные грамоты

    FT: Послы при ЕС месяцами ждали вручения грамот фон дер Ляйен и Коште

    Tекст: Дарья Григоренко

    Новые послы иностранных государств при Евросоюзе месяцами не могут официально вступить в должность из-за новой процедуры совместного вручения верительных грамот главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Евросовета Антониу Коште.

    Последняя церемония состоялась в мае, а согласовать следующую на сентябрь не удалось, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    «Найти время, когда оба одновременно свободны, непросто», – заявил изданию дипломат одной из стран, не входящих в ЕС. В результате прибывшие в Брюссель дипломаты оставались в статусе назначенных послов и не могли участвовать в некоторых официальных мероприятиях.

    Как сообщает издание, после пяти лет напряженных отношений между фон дер Ляйен и прежним председателем Евросовета Шарлем Мишелем его преемник Кошта попытался наладить взаимодействие с главой Еврокомиссии. Для этого он согласился проводить церемонии вручения верительных грамот совместно, хотя прежде было достаточно присутствия одного из руководителей институтов ЕС.

    Как сообщили представители фон дер Ляйен и Кошты, очередная церемония назначена на 22 октября, верительные грамоты должны представить сразу 19 послов. В пресс-службах заявили, что церемонии проводятся регулярно, как только набирается достаточное количество послов.

    При этом руководство ЕС не намерено возвращаться к прежнему порядку, при котором вручение верительных грамот проводил исключительно председатель Евросовета, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Кошта предупредил о риске срыва запуска нового бюджета Евросоюза.

    В начале месяца фон дер Ляйен анонсировала отказ Евросоюза от российского газа до конца года.

    В прошлом месяце она начала превращать Евросоюз в военный блок.

    20 октября 2026, 19:45 • Новости дня
    Каллас: США толкают Украину к капитуляции уже почти два года
    Каллас: США толкают Украину к капитуляции уже почти два года
    @ Christophe Gateau/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Соединенные Штаты на протяжении полутора лет подталкивают Украину к капитуляции, тогда как конфликт продолжается только благодаря военным поставкам из Евросоюза, заявила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас.

    «Американские переговорщики толкают Украину к капитуляции уже почти два года, вернее в течение полутора лет», – приводит слова Каллас ТАСС со ссылкой на трансляцию пресс-службы Европарламента. Она отметила, что Украина до сих пор не сдалась только благодаря снабжению со стороны Европы.

    Каллас также добавила, что дипломатическая служба ЕС пытается сформулировать «максималистские требования к России», чтобы расходы Брюсселя на поддержку Украины не были напрасны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский потерял миллион граждан из-за отказа от сделки.

    В тот же день глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал причиной затягивания кризиса на Украине вмешательство западных стран.

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил об открытости Вашингтона к действиям по завершению украинского конфликта.

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    20 октября 2026, 17:09 • Новости дня
    Венгрия заблокировала очередной этап процесса вступления Украины и Молдавии в ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгрия заблокировала следующий этап процесса вступления Украины и Молдавии в Евросоюз на встрече технических экспертов из 27 стран ЕС, пишут украинские СМИ.

    Встреча технических экспертов из 27 стран ЕС по вопросу согласования процедурного шага для разблокировки двух последних кластеров прошла во вторник, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Kyiv Independent. «Венгрия заблокировала этот шаг», – говорится в материале.

    Источники сообщили, что представители Венгрии не назвали точные причины блокировки, но подчеркнули, что позиция Будапешта по вопросу членства Украины и Молдавии в ЕС осталась неизменной.

    Евросоюз пока открыл переговоры с Украиной по четырем из шести тематических кластеров. Неоткрытыми остаются переговорные блоки по направлениям «Зеленая повестка и устойчивая взаимосвязанность» и «Ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер Венгрии Петер Мадьяр назвал невозможным определение даты вступления Украины в ЕС.

    В среду Евросоюз расширил переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС.

    В начале месяца Венгрия сняла вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    20 октября 2026, 21:49 • Новости дня
    Чекунков: Обновленная арктическая стратегия ЕС повышает риски конфронтации
    Чекунков: Обновленная арктическая стратегия ЕС повышает риски конфронтации
    @ IMAGO/BildFunkMV/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новая стратегия Евросоюза в Арктике ведет к милитаризации региона и повышает риски конфронтации, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

    «Новая стратегия в Арктике характеризуется стремлением разделять и дробить. Это характеризуется и отходом от их традиционного партнера – США. Это и продолжение конфронтационной политики по отношению к России. <…> По факту этот документ повышает риски конфронтации в Арктике. Он обозначает путь на милитаризацию Арктики», – заявил Чекунков в интервью «Вестям».

    Министр подчеркнул, что этот документ крайне неблагоприятен для будущего Арктики.

    Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас назвала сумму инвестиций ЕС в арктические технологии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС решил нарастить ледокольный флот и углубить сотрудничество с НАТО в Арктике. Также стало известно, что Европа решила создать центр слежения за подлодками в Арктике.

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    20 октября 2026, 17:51 • Новости дня
    Каллас назвала сумму инвестиций ЕС в арктические технологии

    Каллас: ЕС инвестирует 260 млн евро в развитие арктических технологий

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава внешнеполитической службы Европейского союза Кая Каллас заявила, что Евросоюз инвестирует 260 млн евро в развитие арктических технологий двойного назначения.

    Евросоюз инвестирует 260 млн евро из Оборонного фонда ЕС в развитие арктических технологий двойного назначения, сообщила Каллас на сессии Европарламента в Страсбурге во время представления новой милитаризованной арктической стратегии Евросоюза, передает ТАСС.

    «ЕС выделит из своего Оборонного фонда ЕС 260 млн евро для инвестиций в новые технологии, включая самолеты, способные выдержать арктические условия, ткани для арктической одежды и другие», – заявила она.

    Дипломат также подтвердила намерения ЕС расширить строительство ледоколов, подчеркнув, что реальную арктическую мощь блока стран или отдельно взятой страны определяет именно количество ледоколов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС решил нарастить ледокольный флот и углубить сотрудничество с НАТО в Арктике.

    В понедельник Каллас заявила о планах ЕС соперничать с Россией за Северный морской путь. В тот же день сообщалось, что Евросоюз решил создать центр слежения за подлодками в Арктике.

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    20 октября 2026, 19:57 • Новости дня
    Посольство России обвинило ЕС в неоколониальном подходе к Арктике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз демонстрирует замашки колонизаторов, пытаясь помешать совместной работе государств в Арктике, заявили в посольстве России в Британии в ответ на призыв главы дипломатии ЕС Каи Каллас ограничить влияние Москвы и Пекина в регионе.

    Представители дипмиссии раскритиковали попытки европейских стран препятствовать совместной работе государств в северных широтах. Жесткая реакция последовала после публикации интервью Каллас газете The Times. В беседе с изданием глава дипломатии ЕС призвала западные страны не допустить установления контроля над Арктикой со стороны России и Китая.

    «Интервью Каи Каллас обнажает неоколониальный менталитет – вместо того чтобы содействовать сотрудничеству в Арктике, Брюссель стремится сдерживать другие страны и лишать их возможностей для развития», – подчеркивается в сообщении посольства в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал Арктику зоной сотрудничества вместо конфронтации.

    В понедельник глава европейской дипломатии заявила о планах ЕС соперничать с Россией за Северный морской путь.

    Пресса сообщила о решении Брюсселя создать центр слежения за подводными лодками в регионе.

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    20 октября 2026, 16:46 • Новости дня
    ЕС решил нарастить ледокольный флот и углубить сотрудничество с НАТО в Арктике
    ЕС решил нарастить ледокольный флот и углубить сотрудничество с НАТО в Арктике
    @ Petty Officer 3rd Class Aidan Co/Zuma/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках новой стратегии по Арктике Европейский союз намерен увеличить численность ледоколов, а также расширить военное взаимодействие с НАТО в регионе.

    В тексте новой Арктической стратегии объединения указано, что ЕС проведет оценку промышленных возможностей и потребностей в ресурсах для работы в регионе. Европа намерена укрепить технологическое лидерство, поддержать совместные закупки и распределение ресурсов для повышения доступности современных ледоколов, передает РИА «Новости».

    Кроме того, документ, опубликованный на сайте Еврокомиссии, предполагает углубление сотрудничества с НАТО в соответствии с согласованными принципами.

    Отмечается, что стороны продолжат обсуждать общие региональные интересы в рамках структурированных диалогов и рабочих контактов. Речь идет о повышении военной мобильности, укреплении устойчивости и обеспечении безопасности в космической и морской сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал сделать Арктику зоной сотрудничества вместо конфронтации.

    В понедельник Евросоюз задумался о закупке ледоколов из-за роста влияния России в регионе.

    Ранее издание The Times сообщило о планах объединения создать арктический центр слежения за подлодками.

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    20 октября 2026, 20:27 • Новости дня
    Президент Финляндии в Осло не дал Зеленскому поговорить с прессой

    Президент Финляндии Стубб увел Зеленского от СМИ под предлогом защиты

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александр Стубб не дал Владимиру Зеленскому ответить на вопросы журналистов перед встречей с представителями США в Осло, уведя его в соседнюю комнату.

    Стубб и Зеленский в Осло ожидали начала встречи с представителями США. Президент Финляндии сначала сделал жест рукой, подзывая Зеленского, а когда тот остановился, чтобы ответить на вопрос присутствующих журналистов, Стубб с нетерпением поманил его рукой в соседнюю комнату и сам скрылся из вида, передает РИА «Новости».

    «Мы не оставим тебя одного, мы защитим тебя, так что иди сюда», – сказал Стубб Зеленскому.

    В ответ вошедший в комнату украинский лидер поблагодарил президента Финляндии. Трансляцию вели американские телеканалы.

    После этого Стубб, Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере снова вышли в комнату к журналистам. К ним также присоединился спецпосланник США Стив Уиткофф. Они удалились после совместного фотографирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Норвегии начались переговоры США и Украины. Премьер Норвегии не стал встречать Зеленского в аэропорту Осло.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на доклад американских переговорщиков после встреч в Осло.

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    20 октября 2026, 17:03 • Новости дня
    Мерц назвал помощь Украине большой нагрузкой на европейский бюджет

    Bloomberg: Мерц назвал поддержку Украины большой нагрузкой на бюджеты в Европе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что оказание помощи киевским властям провоцирует серьезные финансовые трудности для государств Европы.

    По словам главы немецкого правительства, продолжающаяся поддержка Киева оборачивается экономическими сложностями для стран региона, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.

    «Это действительно большая нагрузка на наши бюджеты…» – сказал Мерц.

    При этом канцлер попытался оправдать несение подобного финансового бремени тем, что поддержка является важным делом для Европейского союза. Он также заявил, что Германия совместно с другими союзниками в настоящее время оказывает киевской стороне военную и экономическую помощь совершенно самостоятельно, обходясь без участия Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник канцлер ФРГ рассказал о попытках убедить США помогать Киеву.

    В понедельник депутат Сара Вагенкнехт раскритиковала Мерца за поддержку выплат украинской стороне.

    В пятницу глава правительства усомнился в достижении соглашения по бюджету Европейского союза до конца текущего года.

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    21 октября 2026, 02:12 • Новости дня
    Захарова высмеяла планы Евросоюза по новым санкциям против России

    Захарова прокомментировала планы ЕС по санкциям к РФ словами о мышах и кактусе

    Захарова высмеяла планы Евросоюза по новым санкциям против России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на намерения Еврокомиссии по 22-му пакету санкций против России.

    Захарова прокомментировала заявление Каи Каллас, что Еврокомиссия планирует ввести дополнительные рестрикции против российской нефти в рамках 22-го пакета санкций.

    «Главный приз в номинации «Мыши кололись и плакали, но продолжали грызть кактус», – сообщила Захарова в своем Telegram-канале.

    Свой комментарий представитель российского дипломатического ведомства сопроводила несколькими эмодзи, среди которых были изображения мыши, плачущего смайлика и кактуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз утвердил 22-й пакет антироссийских санкций.

    Захарова указала на слабость европейских стран из-за трудностей при согласовании ограничений.

    Дипломат сравнила отказ Брюсселя отменять рестрикции с готовностью отморозить уши назло бабушке.

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    20 октября 2026, 17:48 • Новости дня
    Посольство объяснило изъятие земли россиянина в Швеции антироссийской истерией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское посольство в Стокгольме расценило намерение властей Швеции конфисковать земельный участок у гражданина России как проявление антироссийской истерии.

    Намерение шведских властей конфисковать собственность российских граждан не имеет под собой законных оснований, а является исключительно следствием раздуваемой в стране антироссийской истерии, сообщило дипломатическое представительство России в Стокгольме.

    «Доказательств какой-либо противоправной деятельности российских владельцев недвижимости, естественно, никто предъявить не может, зато рассуждений о «российской угрозе» более чем достаточно. Все это – часть антироссийской истерии, охватившей ныне шведское общество, которая сознательно культивируется политической элитой страны», – заявили РИА «Новости» в дипмиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник правительство Швеции решило изъять землю у россиянина около военно-морской базы.

    Ранее в Прибалтике и Скандинавии увидели «троянского коня» в принадлежащей россиянам недвижимости.

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    20 октября 2026, 17:56 • Новости дня
    В ЕС выразили недовольство превышением полномочий фон дер Ляйен

    FT: В ЕС выразили недовольство превышением полномочий фон дер Ляйен

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вызывает недовольство европейских столиц тем, что выходит за пределы своих внешнеполитических полномочий, пишет газета Financial Times (FT).

    В ЕС недовольны превышением полномочий главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, пишет Financial Times со ссылкой на дипломатические источники. Издание напомнило об инициативах фон дер Ляйен предложить Канаде «ассоциированное членство» и создать европейский «совет безопасности». По мнению критиков, новый орган дублировал бы функции НАТО в сфере обороны.

    В связи с этим Италия предложила реформировать Евросоюз, чтобы усилить контроль национальных правительств над внешней политикой и обороной и предотвратить узурпацию полномочий Еврокомиссией.

    Ранее лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что Урсула фон дер Ляйен потеряла доверие многих европейских правительств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Финляндии назвали политику Евросоюза чистым злом.

    Немецкий политолог Александр Рар объяснил план реформы Евросоюза.

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    20 октября 2026, 13:26 • Новости дня
    Глава Ryanair назвал Европарламент сборищем дураков из-за роста экосборов

    Глава Ryanair раскритиковал Европарламент за рост сборов на авиаперелеты

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Исполнительный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири подверг резкой критике политику ЕС, назвав Европарламент сборищем дураков из-за введения дополнительных экологических налогов, ведущих к подорожанию билетов.

    Исполнительный директор ирландского лоукостера Ryanair Майкл О’Лири выразил недовольство действиями европейских властей в сфере авиации. «Они поднимают экологические сборы за авиаперелеты, что ведет к росту цен. Это сборище дураков в Европарламенте выдумывает все больше требований, повышающих стоимость перелетов», – заявил он в интервью телеканалу Euronews, передает ТАСС.

    По его словам, европейские политики усиливают контроль и вводят сборы, что способствует росту цен на билеты и лишает Евросоюз конкурентного преимущества перед США в сфере лоукостеров. Кроме того, О’Лири назвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен бесполезной, упрекнув ее в бездействии в вопросе повышения конкурентоспособности европейской экономики.

    Глава авиакомпании также подчеркнул, что экологические сборы взимаются только с местных перевозчиков за рейсы внутри ЕС, тогда как иностранные компании ничего не платят. В связи с ростом налоговой нагрузки Ryanair планирует сократить маршрутную сеть внутри Евросоюза предстоящей зимой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник О’Лири предсказал рекордный рост цен на авиабилеты в Европе.

    В мае эксперты оценили перспективы изменения стоимости перелетов для россиян.

    В апреле глава Ryanair предупредил о дефиците авиатоплива в европейских странах.

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    21 октября 2026, 10:10 • Новости дня
    ЕС решил призвать Британию и Канаду увеличить помощь Украине

    Tекст: Игорь Иножарский

    Руководство Евросоюза подготовило план убеждения Канады и Великобритании увеличить финансовую поддержку Киева для покрытия дефицита бюджета на 70 млрд евро.

    Евросоюз попытается уговорить Лондон и Оттаву нарастить помощь Киеву на предстоящих саммитах в октябре и ноябре. Брюссель вынужден искать поддержку у союзников вне объединения из-за растущих потребностей Украины и неопределенности с помощью от США, пишет Politico.

    «Нам срочно нужно, чтобы другие партнеры активизировались», – заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Евросоюз и страны блока предоставляют 80% внешней помощи Украине.

    Брюссель обязался выделить 90 млрд евро в виде кредитов на 2026 и 2027 годы, что должно покрыть около двух третей потребностей Киева. ЕС ожидал, что Канада, Япония, Южная Корея, Австралия и Норвегия предоставят еще 45 млрд евро, однако эти средства поступают слишком медленно.

    Европейские чиновники подчеркнули, что Брюссель не будет напрямую связывать выделение средств Киеву с предоставлением торговых преференций канадским и британским компаниям, однако вопрос помощи Украине серьезно повлияет на политический климат предстоящих переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бывший премьер Чехии Андрей Бабиш оценил объем финансовой помощи ЕС Украине. В пятницу саммит Евросоюза отложил поиск финансирования Украины до конца года. В прошлом месяце Брюссель потребовал от украинских властей проведения реформ для выделения дальнейшей поддержки.

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    20 октября 2026, 22:36 • Новости дня
    Трамп заявил об усталости Европы от украинского конфликта

    Tекст: Антон Антонов

    Европа устала от украинского конфликта, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Европа потратила на это целое состояние, а теперь они уже устали», – сказал Трамп.

    Он подчеркнул, что США передали Киеву «невероятный объем оборудования, в основном военного», однако, по его словам, Соединенные Штаты «абсолютно ничего не получили взамен, кроме горя, смерти и огромных финансовых потерь», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Белый дом заявил, что Украина потеряла миллион граждан страны из-за отказа от мирной сделки с Россией.

    Он обвинил Киев в том, что киевские власти не способствуют мирному урегулированию конфликта на Украине.

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    20 октября 2026, 14:39 • Новости дня
    Президент Литвы прибыл в Польшу расследовать падение украинского дрона

    Президент Литвы Науседа приехал в Варшаву обсудить инцидент с украинским БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Варшаву для обсуждения с премьер-министром Польши Дональдом Туском недавнего инцидента с падением украинского беспилотника.

    Глава польского правительства Дональд Туск анонсировал встречу с литовским лидером Гитанасом Науседой перед заседанием кабинета министров, отметив, что Варшава и Вильнюс будут тесно сотрудничать для выяснения всех обстоятельств полета беспилотника с польской стороны, пишет РИА «Новости».

    «Все обстоятельства мы будем расследовать, и я также рассчитываю здесь на полное сотрудничество с украинской стороны, чтобы действительно точно выяснить, что произошло», – заявил Туск.

    Политик подчеркнул, что будет настойчиво требовать от киевских властей полных объяснений без лишних эмоций и злых намерений.

    В воскресенье литовские вооруженные силы обнаружили обломки дрона в деревне Юодженис. При взрыве аппарата пострадал гражданский автомобиль. Представитель украинского министерства иностранных дел Георгий Тихий принес извинения Литве в связи с нарушением воздушного пространства страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник выяснилось, что упавший в Литве дрон оказался украинским аппаратом со взрывчаткой. При этом еще в понедельник премьер-министр Литвы заявил об украинском происхождении упавшего в стране беспилотника. Хотя в воскресенье вызвавший тревогу в республике БПЛА назвали запущенным по Петербургу дроном.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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