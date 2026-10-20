Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.2 комментария
Правительство Швеции решило изъять землю у россиянина около базы ВМС
The Telegraph: Швеция изымет участок у россиянина для защиты военно-морской базы
Правительство Швеции поддержало решение об изъятии у гражданина России земельного участка, расположенного недалеко от военно-морской базы на острове Муске.
Правительство Швеции поддержало изъятие земельного участка у российского гражданина. Земля находится рядом с базой ВМС, уточняет РИА «Новости» со ссылкой на газету The Telegraph.
«Мы намерены изъять этот стратегически важный объект… Это единственный участок в данном районе, который не находится в распоряжении вооруженных сил Швеции, что создает критический пробел в обороне военно-морской базы», – заявил министр обороны Швеции Пол Юнсон.
В конце августа шведское фортификационное агентство подало заявку на экспроприацию этого участка на острове Муске. Военные утверждали, что владелец якобы представляет угрозу безопасности. Окончательное юридическое оформление и расчет компенсации проведут судебные органы.
Подземная военно-морская база на острове Муске была построена в 1950–1960-х годах и считается одним из крупнейших подземных комплексов в мире.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу суд в США оставил под стражей экстрадированного из Швеции россиянина.
В пятницу Швеция выдала американским властям гражданина России за экспорт микроэлектроники.