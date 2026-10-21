Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.7 комментариев
Москва пообещала жесткий ответ на поставки японских беспилотников на Украину
МИД пообещал жесткий ответ на поставки японских беспилотников на Украину
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва даст жесткий ответ на поставки японской компанией Terra Dron беспилотных летательных аппаратов украинским войскам.
Как указала Захарова, поставки японских беспилотников на Украину являются откровенно враждебным шагом по отношению к России. Токио фактически поощряет сделки своего бизнеса с украинскими властями, передает РИА «Новости».
«В связи с этим четко заявляем, что подобные выпады в адрес России не останутся без жесткого ответа и чувствительных для Токио мер в соответствующих областях. Ресурс для этого у нашей страны имеется», – сказала Захарова.
Дипломат добавила, что передача аппаратов состоялась несмотря на неоднократные предупреждения российской стороны о неприемлемости такого рода действий в военной сфере.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца МИД анонсировал контрмеры в ответ на новые санкции Японии.
В прошлом месяце Китай призвал Японию извлечь уроки истории в связи с памятником в Хабаровске.