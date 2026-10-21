Москва пообещала жесткий ответ на поставки японских беспилотников на Украину

МИД пообещал жесткий ответ на поставки японских беспилотников на Украину

Tекст: Дарья Григоренко

Как указала Захарова, поставки японских беспилотников на Украину являются откровенно враждебным шагом по отношению к России. Токио фактически поощряет сделки своего бизнеса с украинскими властями, передает РИА «Новости».

«В связи с этим четко заявляем, что подобные выпады в адрес России не останутся без жесткого ответа и чувствительных для Токио мер в соответствующих областях. Ресурс для этого у нашей страны имеется», – сказала Захарова.

Дипломат добавила, что передача аппаратов состоялась несмотря на неоднократные предупреждения российской стороны о неприемлемости такого рода действий в военной сфере.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца МИД анонсировал контрмеры в ответ на новые санкции Японии.

В прошлом месяце Китай призвал Японию извлечь уроки истории в связи с памятником в Хабаровске.