Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.7 комментариев
Никитин заявил о продолжении реализации транспортных мегапроектов
Кандидат в вице-премьеры Никитин назвал приоритеты работы Минтранса
Министр транспорта России Андрей Никитин, предложенный на пост вице-премьера, заявил о продолжении реализации мегапроектов для достижения технологического суверенитета страны.
«В рамках национального проекта «Эффективная транспортная система» мы продолжим реализацию мегапроектов, направленных на достижение транспортного и технологического суверенитета», – сказал Никитин в ходе выступления в Госдуме.
По его словам, самым масштабным из таких проектов является строительство первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Петербург, передает РИА «Новости».
Кандидат подчеркнул, что безусловным приоритетом в работе правительства и Минтранса остается выполнение поставленных президентом задач и достижение целевых показателей майского указа. Он добавил, что транспортная система сохраняет полную устойчивость и динамичное развитие несмотря на внешнее давление.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Никитин анонсировал создание в России свыше 4,5 тыс. км высокоскоростных железнодорожных магистралей.
Во вторник комитет Госдумы по транспорту поддержал его назначение вице-премьером.
В понедельник нижняя палата парламента назначила дату рассмотрения предложенных кандидатур в правительство.