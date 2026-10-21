Никитин заявил о продолжении реализации транспортных мегапроектов

Кандидат в вице-премьеры Никитин назвал приоритеты работы Минтранса

Tекст: Дмитрий Зубарев

«В рамках национального проекта «Эффективная транспортная система» мы продолжим реализацию мегапроектов, направленных на достижение транспортного и технологического суверенитета», – сказал Никитин в ходе выступления в Госдуме.

По его словам, самым масштабным из таких проектов является строительство первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Петербург, передает РИА «Новости».

Кандидат подчеркнул, что безусловным приоритетом в работе правительства и Минтранса остается выполнение поставленных президентом задач и достижение целевых показателей майского указа. Он добавил, что транспортная система сохраняет полную устойчивость и динамичное развитие несмотря на внешнее давление.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Никитин анонсировал создание в России свыше 4,5 тыс. км высокоскоростных железнодорожных магистралей.

Во вторник комитет Госдумы по транспорту поддержал его назначение вице-премьером.

В понедельник нижняя палата парламента назначила дату рассмотрения предложенных кандидатур в правительство.