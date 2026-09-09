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МИД КНР призвал Японию «извлечь уроки истории» с памятником в Хабаровске
МИД КНР высказался о споре Японии из-за монумента в Хабаровске
Официальный представитель МИД Китая Мао Нин в ходе брифинга ответила на вопрос о требовании Японией демонтировать памятник в российском городе, подчеркнув, что Токио следовало бы расстаться с милитаристскими идеями.
«В этом году исполняется 80 лет со дня начала Токийского процесса. Японии следует извлечь уроки из истории, полностью разорвать связи с милитаризмом и предпринять конкретные шаги для завоевания доверия своих азиатских соседей и международного сообщества», – приводит ее слова сайт китайского МИД.
Госпожа Мао подчеркнула, что правильное понимание и трактовка истории являются критерием оценки способности Японии выполнять свои обязательства по мирному развитию.
Она напомнила, что Япония вступила в ООН, признав преступления милитаризма и приняв все положения Устава организации.
«Оговорка о государствах-врагах» в Уставе ООН, как особый институциональный механизм для стран, побежденных во Второй мировой войне, действует и по сей день», – резюмировала дипломат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Японии Такаити призвала российскую сторону демонтировать памятник в Хабаровске. Дипломаты ответили отказом на просьбу убрать изображение хризантемы с мемориального комплекса.
Торжественное открытие пятнадцатиметровой скульптуры советского солдата состоялось на площади Славы в Хабаровске.