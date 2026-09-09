МИД КНР высказался о споре Японии из-за монумента в Хабаровске

Tекст: Катерина Туманова

«В этом году исполняется 80 лет со дня начала Токийского процесса. Японии следует извлечь уроки из истории, полностью разорвать связи с милитаризмом и предпринять конкретные шаги для завоевания доверия своих азиатских соседей и международного сообщества», – приводит ее слова сайт китайского МИД.

Госпожа Мао подчеркнула, что правильное понимание и трактовка истории являются критерием оценки способности Японии выполнять свои обязательства по мирному развитию.

Она напомнила, что Япония вступила в ООН, признав преступления милитаризма и приняв все положения Устава организации.

«Оговорка о государствах-врагах» в Уставе ООН, как особый институциональный механизм для стран, побежденных во Второй мировой войне, действует и по сей день», – резюмировала дипломат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Японии Такаити призвала российскую сторону демонтировать памятник в Хабаровске. Дипломаты ответили отказом на просьбу убрать изображение хризантемы с мемориального комплекса.

Торжественное открытие пятнадцатиметровой скульптуры советского солдата состоялось на площади Славы в Хабаровске.