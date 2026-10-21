В Общественной палате выступили против переименования Петербурга и Волгограда

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Я против переименования Петербурга в Ленинград и Волгограда в Сталинград. Мы можем это делать в юбилейные даты в течение нескольких дней. Мы помним и подвиг Ленинграда, и подвиг Сталинграда в годы Великой Отечественной войны. Не надо переименовывать, надо помнить и проводить мероприятия соответствующие», – сказал Гриб ТАСС.

Он добавил, что подобная процедура требует значительных затрат на замену уличных табличек и официальных бумаг. Ранее депутат от фракции КПРФ Анжелика Глазкова внесла в Госдуму законопроект о возвращении Петербургу и Волгограду названий, которые они носили в период Великой Отечественной войны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе власти Ленинградской области опровергли информацию о подготовке референдума по переименованию региона. В прошлом году президент Владимир Путин прокомментировал идею возвращения Волгограду названия Сталинград.