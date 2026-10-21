Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.7 комментариев
В Общественной палате выступили против переименования Петербурга и Волгограда
Инициативы по переименованию Петербурга в Ленинград, а Волгограда в Сталинград не следует поддерживать из-за высоких расходов, заявил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб.
«Я против переименования Петербурга в Ленинград и Волгограда в Сталинград. Мы можем это делать в юбилейные даты в течение нескольких дней. Мы помним и подвиг Ленинграда, и подвиг Сталинграда в годы Великой Отечественной войны. Не надо переименовывать, надо помнить и проводить мероприятия соответствующие», – сказал Гриб ТАСС.
Он добавил, что подобная процедура требует значительных затрат на замену уличных табличек и официальных бумаг. Ранее депутат от фракции КПРФ Анжелика Глазкова внесла в Госдуму законопроект о возвращении Петербургу и Волгограду названий, которые они носили в период Великой Отечественной войны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе власти Ленинградской области опровергли информацию о подготовке референдума по переименованию региона. В прошлом году президент Владимир Путин прокомментировал идею возвращения Волгограду названия Сталинград.