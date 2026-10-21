Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.7 комментариев
В Афинах тысячи студентов потребовали увеличить финансирование образования
Тысячи студентов вышли на митинг в Афинах за финансирование образования
Учащиеся, студенты и преподаватели провели в Афинах массовый митинг с требованием увеличить государственное финансирование образовательных учреждений.
По оценке полиции, перед зданием ректората Афинского национального университета собрались около 2,5 тыс. человек с транспарантами. Демонстранты потребовали от властей выделить больше средств на школы и вузы, нанять новых учителей и предоставить субсидии на аренду жилья, передает ТАСС.
Митинг прошел спокойно, однако на центральных улицах банки и магазины закрыли витрины железными жалюзи. По требованию правоохранительных органов была закрыта расположенная рядом с местом акции станция метро, поезда следовали без остановки. В Салониках полиция также распорядилась закрыть пять станций метро.
Порядок на улицах греческой столицы поддерживали 3 тыс. полицейских. В превентивных целях были задержаны 12 человек в Афинах и еще 10 в Салониках, сообщает телеканал Skai. В общей сложности студенческие акции состоялись в 50 городах страны.
Протесты организованы в рамках суточной забастовки Федерации учителей Греции, которая добивается повышения зарплат педагогам на 20%, помощи с жильем и бесплатного проезда до места работы. В знак солидарности общенациональную забастовку до конца смены начало профобъединение государственного сектора Греции. К протестам присоединились врачи больниц, работники экстренных служб министерства культуры и другие организации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году полиция Греции запретила протесты против нового посла США.
В Афинах прошли массовые митинги против 13-часового рабочего дня.