В Афинах тысячи студентов потребовали увеличить финансирование образования

Тысячи студентов вышли на митинг в Афинах за финансирование образования

Tекст: Мария Иванова

По оценке полиции, перед зданием ректората Афинского национального университета собрались около 2,5 тыс. человек с транспарантами. Демонстранты потребовали от властей выделить больше средств на школы и вузы, нанять новых учителей и предоставить субсидии на аренду жилья, передает ТАСС.

Митинг прошел спокойно, однако на центральных улицах банки и магазины закрыли витрины железными жалюзи. По требованию правоохранительных органов была закрыта расположенная рядом с местом акции станция метро, поезда следовали без остановки. В Салониках полиция также распорядилась закрыть пять станций метро.

Порядок на улицах греческой столицы поддерживали 3 тыс. полицейских. В превентивных целях были задержаны 12 человек в Афинах и еще 10 в Салониках, сообщает телеканал Skai. В общей сложности студенческие акции состоялись в 50 городах страны.

Протесты организованы в рамках суточной забастовки Федерации учителей Греции, которая добивается повышения зарплат педагогам на 20%, помощи с жильем и бесплатного проезда до места работы. В знак солидарности общенациональную забастовку до конца смены начало профобъединение государственного сектора Греции. К протестам присоединились врачи больниц, работники экстренных служб министерства культуры и другие организации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году полиция Греции запретила протесты против нового посла США.

В Афинах прошли массовые митинги против 13-часового рабочего дня.