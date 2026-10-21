Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.7 комментариев
Дата-центр компании GigaCenter получил повреждения в Днепропетровске
В Днепропетровске получил повреждения дата-центр украинской компании GigaCenter
Дата-центр украинской компании GigaCenter, предоставляющей услуги размещения серверов для бизнеса, получил повреждения в Днепропетровске на фоне сообщений о взрывах в городе.
В Днепропетровске на юго-востоке Украины пострадал дата-центр компании GigaCenter. Соответствующее заявление было размещено в ресурсах организации, передает ТАСС.
Отмечается, что предприятие специализируется на предоставлении услуг по размещению серверов и IТ-оборудования для бизнеса. Ранее украинские издания сообщали о взрывах в городе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник взрыв произошел в Луцке на западе Украины.
Предприятие в украинском Хмельницком получило повреждения после взрывов.
В понедельник сообщалось, что российские войска поразили дата-центр и военные заводы в Киеве.