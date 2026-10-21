Дата-центр компании GigaCenter получил повреждения в Днепропетровске

В Днепропетровске получил повреждения дата-центр украинской компании GigaCenter

Tекст: Ольга Иванова

В Днепропетровске на юго-востоке Украины пострадал дата-центр компании GigaCenter. Соответствующее заявление было размещено в ресурсах организации, передает ТАСС.

Отмечается, что предприятие специализируется на предоставлении услуг по размещению серверов и IТ-оборудования для бизнеса. Ранее украинские издания сообщали о взрывах в городе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник взрыв произошел в Луцке на западе Украины.

Предприятие в украинском Хмельницком получило повреждения после взрывов.

В понедельник сообщалось, что российские войска поразили дата-центр и военные заводы в Киеве.