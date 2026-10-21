Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.8 комментариев
В Днепропетровской области более 30 тыс. жителей остались без света
На Украине более 30 тыс. жителей Днепропетровской области остались без света
В Днепропетровской области более 30 тыс. жителей остались без электроснабжения, причина отключений пока остается неизвестной.
На юго-востоке Украины в Днепропетровской области зафиксированы массовые отключения электроэнергии, передает ТАСС со ссылкой на местную военную администрацию.
«Без света остались более 30 тыс. жителей в Павлоградском, Синельниковском районах и городе Самар», – заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник во Львове также начались перебои со светом после повреждения энергообъекта.
В понедельник Хмельницкий на западе Украины частично остался без света.
Ранее в нескольких областях Украины запланировали отключение электричества.