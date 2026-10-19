Хмельницкий на западе Украины частично остался без света

Tекст: Валерия Городецкая

Хмельницкий на западе Украины оказался частично обесточен, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Страна.ua». Кроме того, в компании «Хмельницкоблэнерго» сообщили, что северная часть Хмельницкой области также частично осталась без энергоснабжения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник «Укрэнерго» сообщило об обесточивании десяти областей.

В воскресенье Сумы и часть Сумской области остались без света из-за аварии.

В пятницу часть Хмельницкой и Тернопольской областей лишилась электроэнергии после ударов.