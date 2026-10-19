Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.5 комментариев
Минфин США ввел санкции против пяти китайских компаний
Американское министерство финансов добавило пять китайских компаний в санкционный список, ссылаясь на закон о защите интеллектуальной собственности США от 2022 года.
Министерство финансов США внесло пять китайских компаний в санкционный список в рамках закона о защите американской интеллектуальной собственности от 2022 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление по контролю за иностранными активами (OFAC).
Под санкции попали инвестиционная компания Qiji Chuangtan Beijing Investment Management (MiraclePlus), три связанные с ней структуры и Shanghai Zhisuan Technology. Точные причины их включения в список не уточняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Китай пригрозил ответить США на санкции.
В июне спецпосланник ЕС Дэвид О'Салливан заявил о продолжении санкционного давления на Китай.
В начале прошлого года китайские хакеры взломали санкционное подразделение Минфина США.