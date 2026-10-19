Минфин США ввел санкции против пяти китайских компаний

Tекст: Валерия Городецкая

Министерство финансов США внесло пять китайских компаний в санкционный список в рамках закона о защите американской интеллектуальной собственности от 2022 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на управление по контролю за иностранными активами (OFAC).

Под санкции попали инвестиционная компания Qiji Chuangtan Beijing Investment Management (MiraclePlus), три связанные с ней структуры и Shanghai Zhisuan Technology. Точные причины их включения в список не уточняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Китай пригрозил ответить США на санкции.

В июне спецпосланник ЕС Дэвид О'Салливан заявил о продолжении санкционного давления на Китай.

В начале прошлого года китайские хакеры взломали санкционное подразделение Минфина США.