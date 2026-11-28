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ФВВСР спрогнозировала десять медалей россиян на чемпионате мира по плаванию
ФВВСР рассчитывает на десять медалей россиян на чемпионате мира по плаванию в Пекине
Федерация водных видов спорта России (ФВВСР) ожидает, что российская сборная завоюет около десяти медалей и войдет в пятерку лучших в командном зачете на предстоящем чемпионате мира по плаванию на короткой воде, сообщил заместитель председателя организации Евгений Коротышкин.
«Понятно, что мы рассчитываем бороться за медали, думаем быть в районе третьего-пятого места в общекомандном зачете. Мы рассчитываем завоевать около десяти медалей разного достоинства», – приводит слова Коротышкина ТАСС.
Он отметил, что спортсмены прошли подготовку через этапы Кубка мира и готовы к турниру. По его словам, на короткой воде, которая характеризуется как суперспринт, важна не только физическая форма, но и отсутствие технических ошибок.
Коротышкин добавил, что предстоящий чемпионат в Пекине станет одним из немногих крупных соревнований в ближайшее время, поэтому спортсмены со всего мира будут максимально к нему готовы.
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде пройдет с 1 по 6 декабря в Пекине. Российские спортсмены выступят на турнире с гимном и флагом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сборная России заняла первое место в медальном зачете на третьем этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Астане.
В начале месяца российские спортсмены завоевали первое место в медальном зачете по итогам соревнований по плаванию на короткой воде в Ташкенте.
В апреле Международная федерация плавания (World Aquatics) разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных турнирах с символикой и гимном своих стран.