ФВВСР рассчитывает на десять медалей россиян на чемпионате мира по плаванию в Пекине

Tекст: Тимур Шайдуллин

«Понятно, что мы рассчитываем бороться за медали, думаем быть в районе третьего-пятого места в общекомандном зачете. Мы рассчитываем завоевать около десяти медалей разного достоинства», – приводит слова Коротышкина ТАСС.

Он отметил, что спортсмены прошли подготовку через этапы Кубка мира и готовы к турниру. По его словам, на короткой воде, которая характеризуется как суперспринт, важна не только физическая форма, но и отсутствие технических ошибок.

Коротышкин добавил, что предстоящий чемпионат в Пекине станет одним из немногих крупных соревнований в ближайшее время, поэтому спортсмены со всего мира будут максимально к нему готовы.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде пройдет с 1 по 6 декабря в Пекине. Российские спортсмены выступят на турнире с гимном и флагом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сборная России заняла первое место в медальном зачете на третьем этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Астане.

В начале месяца российские спортсмены завоевали первое место в медальном зачете по итогам соревнований по плаванию на короткой воде в Ташкенте.

В апреле Международная федерация плавания (World Aquatics) разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных турнирах с символикой и гимном своих стран.