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Сборная России выиграла медальный зачет Кубка мира по плаванию на короткой воде
Сборная России выиграла медальный зачет Кубка мира по плаванию
Российские спортсмены завоевали первое место в медальном зачете по итогам соревнований по плаванию на короткой воде в Ташкенте, выступая под национальным флагом.
Российская команда стала лучшей на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, передает ТАСС. Россияне забрали пять золотых, восемь серебряных и семь бронзовых наград. Второе место досталось сборной Китая, а замкнули тройку лидеров представители Бельгии.
Две высшие награды турнира получил Егор Корнев, став первым на дистанциях 100 метров вольным стилем и 50 метров баттерфляем. Золото также принесли Евгения Чикунова на 200 метрах брассом, Кирилл Пригода на 100 метрах и Ралина Гилязова на 50 метрах тем же стилем.
Состязания проходили в столице Узбекистана с 8 октября. Важной деталью стало то, что победители выступали под флагом страны и в сопровождении государственного гимна.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Егор Корнев 2 октября с национальным рекордом победил на этапе Кубка мира по плаванию. Россиянка Гилязова 10 октября победила на дистанции 50 м брассом на Кубке мира, а пловец Корнев установил мировой рекорд на 50 м баттерфляем.