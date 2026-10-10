Сборная России выиграла медальный зачет Кубка мира по плаванию на короткой воде

Сборная России выиграла медальный зачет Кубка мира по плаванию

Tекст: Катерина Туманова

Российская команда стала лучшей на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, передает ТАСС. Россияне забрали пять золотых, восемь серебряных и семь бронзовых наград. Второе место досталось сборной Китая, а замкнули тройку лидеров представители Бельгии.

Две высшие награды турнира получил Егор Корнев, став первым на дистанциях 100 метров вольным стилем и 50 метров баттерфляем. Золото также принесли Евгения Чикунова на 200 метрах брассом, Кирилл Пригода на 100 метрах и Ралина Гилязова на 50 метрах тем же стилем.

Состязания проходили в столице Узбекистана с 8 октября. Важной деталью стало то, что победители выступали под флагом страны и в сопровождении государственного гимна.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Егор Корнев 2 октября с национальным рекордом победил на этапе Кубка мира по плаванию. Россиянка Гилязова 10 октября победила на дистанции 50 м брассом на Кубке мира, а пловец Корнев установил мировой рекорд на 50 м баттерфляем.