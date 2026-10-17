Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
Сборная России победила в медальном зачете на этапе Кубка мира по плаванию
Российские пловцы выиграли медальный зачет на этапе Кубка мира в Астане
Сборная России заняла первое место в медальном зачете на третьем этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, который прошел в Астане.
Сборная России стала победителем медального зачета на третьем этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Астане, передает ТАСС.
На счету россиян 6 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых наград. В тройку лидеров также вошли команды Нидерландов (6-3-4) и Бельгии (5-3-0). По общему числу завоеванных медалей ближайшим преследователем сборной России (20) стали нидерландцы (13).
Сборная России выигрывает медальный зачет на втором этапе Кубка мира подряд. Ранее российские пловцы одержали победу на турнире в Ташкенте.
Этап Кубка мира проходил в Астане с 15 по 17 октября. Российские спортсмены выступали на соревнованиях с национальной символикой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Лаура Гилязова победила на дистанции 50 метров брассом на этапе Кубка мира.
В этот же день пловец Илья Бородин выиграл этап турнира в Астане.
В пятницу российская пловчиха Евгения Чикунова завоевала золото на этих соревнованиях.