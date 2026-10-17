Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
Гилязова победила на дистанции 50 метров брассом на этапе Кубка мира
Российская пловчиха Гилязова завоевала золото на этапе Кубка мира в Астане
Российская пловчиха Ралина Гилязова завоевала золотую медаль на дистанции 50 метров брассом на третьем, заключительном этапе Кубка мира на короткой воде в Астане.
Победительница преодолела дистанцию за 29,54 секунды, передает РИА «Новости».
Второй стала бельгийка Флорин Гаспар (29,71), третье место заняла Мона Макшерри (29,89) из Ирландии.
Россиянка Евгения Чикунова стала четвертой (30,09), Юлия Ефимова разделила пятую строчку с канадкой Софи Ангус (по 30,12). Ника Годун заняла седьмое место (30,70), Эмма Демина – десятое (31,89).
Соревнования в Астане завершатся в субботу. Российские пловцы выступают на турнире с национальными флагом и гимном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российский пловец Илья Бородин выиграл золото на этапе Кубка мира в Астане на дистанции 400 метров комплексным плаванием.
В пятницу россиянка Евгения Чикунова одержала победу на дистанции 200 метров брассом.
На прошлой неделе сборная России выиграла медальный зачет второго этапа Кубка мира в Шанхае.