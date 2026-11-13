Сборная России по боксу отказалась выступать на первенстве Европы без флага

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сборная России по боксу пропустит первенство Европы, которое пройдет в хорватском Порече с 15 по 24 октября, передает РИА «Новости».

Соответствующее решение принято в связи с позицией Министерства туризма и спорта Хорватии. Ведомство настаивало на выступлении российской команды без флага и гимна, а также не выдало визы членам делегации.

«Мы неоднократно заявляли о нашей твердой позиции: без флага и гимна России – никакого участия в международных соревнованиях», – заявил Беспутин.

По его словам, хорватские чиновники поставили политику выше спорта. От этого решения пострадали не только юниоры, но и болельщики, которых лишили возможности увидеть выступления действующих чемпионов мира и Европы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце многие российские бодибилдеры не смогли получить шенгенские визы для участия в чемпионате мира.

Европейская федерация водных видов спорта отказалась проводить соревнования в странах без виз для россиян.

В августе российские гимнастки лишились возможности выступить на европейском первенстве в Хорватии из-за отказа в выдаче въездных документов.