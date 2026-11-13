Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.8 комментариев
Сборная России по боксу отказалась выступать на первенстве Европы без флага
Российская сборная по боксу отказалась от выступления на первенстве Европы в Хорватии из-за требования соревноваться в нейтральном статусе и проблем с визами, заявил генсек Федерации бокса России Александр Беспутин.
Сборная России по боксу пропустит первенство Европы, которое пройдет в хорватском Порече с 15 по 24 октября, передает РИА «Новости».
Соответствующее решение принято в связи с позицией Министерства туризма и спорта Хорватии. Ведомство настаивало на выступлении российской команды без флага и гимна, а также не выдало визы членам делегации.
«Мы неоднократно заявляли о нашей твердой позиции: без флага и гимна России – никакого участия в международных соревнованиях», – заявил Беспутин.
По его словам, хорватские чиновники поставили политику выше спорта. От этого решения пострадали не только юниоры, но и болельщики, которых лишили возможности увидеть выступления действующих чемпионов мира и Европы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце многие российские бодибилдеры не смогли получить шенгенские визы для участия в чемпионате мира.
Европейская федерация водных видов спорта отказалась проводить соревнования в странах без виз для россиян.
В августе российские гимнастки лишились возможности выступить на европейском первенстве в Хорватии из-за отказа в выдаче въездных документов.