На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.4 комментария
CAS объяснил допуск российских хоккеистов на примере сборной Израиля
CAS обосновал допуск хоккеистов из России на примере сборной Израиля
Спортивный арбитражный суд (CAS) объяснил решение о допуске российских команд к международным турнирам, приведя в пример действия Международной федерации хоккея (IIHF) в отношении сборной Израиля.
Суд опубликовал мотивировочную часть решения, в которой указал на перенос чемпионата мира 2025 года во втором дивизионе из Австралии в Сербию ради участия израильской команды. Годом ранее федерация пересмотрела отстранение израильтян и проработала меры безопасности для каждого турнира, передает РИА «Новости».
Арбитры пришли к выводу, что IIHF не доказала необходимость отстранения российских сборных и не рассмотрела менее жесткие меры. Суд признал недопуск необоснованной дискриминацией.
«Сохранение отстранения российских сборных само по себе было одной из целей подхода, избранного IIHF», – говорится в решении.
В конце октября CAS удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России и обязал IIHF допустить российские команды к турнирам. Однако в середине ноября федерация сообщила о пропуске российской командой молодежного чемпионата мира из-за ограничений со стороны Канады.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Федерация хоккея России (ФХР) назвала юридически несостоятельными аргументы Международной федерации хоккея (IIHF) для обжалования решения Спортивного арбитражного суда (CAS).
Министр спорта и председатель ОКР Дегтярев заявил о намерении подать в суд на IIHF из-за проведения молодежного чемпионата мира в Канаде без участия российской сборной.
На прошлой неделе Комиссия по отводу арбитров Международного совета по спортивному арбитражу (ICAS) отклонила протест IIHF на состав судей по делу о допуске российских сборных.