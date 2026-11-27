Лыжник Коростелев занял 10-е место в гонке на 10 км на Кубке мира в Финляндии

Tекст: Вера Басилая

Коростелев преодолел дистанцию за 22 минуты 47,1 секунды. Победу одержал норвежский лыжник Мартин Нюэнгет с результатом 22 минуты 9 секунд, передает ТАСС.

Второе и третье места также заняли представители Норвегии: Андреас Рее отстал от лидера на 10,7 секунды, а 11-кратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо – на 13 секунд.

Ранее россиянка Наталья Терентьева показала четвертый результат в аналогичной женской гонке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в заявку на финский этап включили россиянина Сергея Волкова.

В среду три российских лыжника вместе с Савелием Коростелевым получили допуск к первому этапу Кубка мира в Финляндии.

Спортсмены зарегистрировались на второй этап соревнований в Норвегии.