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Российский лыжник Коростелев стал 10-м в гонке на этапе Кубка мира
Лыжник Коростелев занял 10-е место в гонке на 10 км на Кубке мира в Финляндии
Лыжник из России Савелий Коростелев финишировал десятым в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем на первом этапе Кубка мира в Финляндии.
Коростелев преодолел дистанцию за 22 минуты 47,1 секунды. Победу одержал норвежский лыжник Мартин Нюэнгет с результатом 22 минуты 9 секунд, передает ТАСС.
Второе и третье места также заняли представители Норвегии: Андреас Рее отстал от лидера на 10,7 секунды, а 11-кратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо – на 13 секунд.
Ранее россиянка Наталья Терентьева показала четвертый результат в аналогичной женской гонке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в заявку на финский этап включили россиянина Сергея Волкова.
В среду три российских лыжника вместе с Савелием Коростелевым получили допуск к первому этапу Кубка мира в Финляндии.
Спортсмены зарегистрировались на второй этап соревнований в Норвегии.