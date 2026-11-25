NRK: Российские лыжники зарегистрировались на этап Кубка мира в Норвегии

Tекст: Ольга Иванова

Соревнования второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам пройдут с 4 по 6 декабря, передает РИА «Новости» со ссылкой на норвежскую телерадиокомпанию NRK.

«Нам самим очень интересно узнать, как Норвегия решит эту проблему. Но это вопрос к норвежским властям, а не к нам», – заявил представитель Норвежской лыжной ассоциации.

Ранее Норвегия и Финляндия ввели ограничения на въезд российских спортсменов, в том числе получивших нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. До ужесточения правил россияне приняли участие в предсезонных соревнованиях в финском Муонио.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Наталью Терентьеву, Дарью Непряеву и Савелия Коростелева допустили к гонкам первого этапа Кубка мира в Финляндии.

Во вторник норвежские СМИ назвали Сергея Волкова единственным представителем России на втором этапе Кубка мира в Тронхейме.

На прошлой неделе Швейцария разрешила российским лыжникам участвовать в этапе Кубка мира в Давосе.