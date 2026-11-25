Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.8 комментариев
Продлен запрет на вылов воблы в России
Минсельхоз продлил запрет на вылов воблы до конца 2027 года
Минсельхоз России продлил запрет на промышленный и любительский вылов воблы в Каспийском море, Калмыкии и Астраханской области до конца 2027 года.
Соответствующий приказ министерства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС. «Запретить с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года промышленное рыболовство (за исключением разрешенного прилова в соответствии с правилами рыболовства) и любительское рыболовство воблы в Каспийском море, в водных объектах в границах Республики Калмыкия и в реке Волге и ее водотоках в границах Астраханской области», – говорится в документе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Росрыболовство сообщило о планах сохранить запрет на добычу воблы, несмотря на успешный нерест рыбы.
Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев отметил исторический минимум популяции воблы в российских водах.
Глава Росрыболовства Илья Шестаков рассказал о вероятном продлении запрета на вылов воблы в 2027 году.