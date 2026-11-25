Минсельхоз продлил запрет на вылов воблы до конца 2027 года

Tекст: Ольга Иванова

Соответствующий приказ министерства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС. «Запретить с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года промышленное рыболовство (за исключением разрешенного прилова в соответствии с правилами рыболовства) и любительское рыболовство воблы в Каспийском море, в водных объектах в границах Республики Калмыкия и в реке Волге и ее водотоках в границах Астраханской области», – говорится в документе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Росрыболовство сообщило о планах сохранить запрет на добычу воблы, несмотря на успешный нерест рыбы.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев отметил исторический минимум популяции воблы в российских водах.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков рассказал о вероятном продлении запрета на вылов воблы в 2027 году.