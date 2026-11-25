Tекст: Алексей Дегтярёв

«Я знаю, что смерти нет, это только смена мерности. Я к ней готов. Я написал завещание Маринке. Я записал цикл великолепных песен на стихи поэтов, сделал много проектов, которые, если вдруг я уйду, будут жить – и меня это радует», – заявил Джигурда РИА «Новости».

Актер отметил, что также пишет прощальное послание художнику Михаилу Шемякину. По его словам, врачи Боткинской больницы накануне провели консилиум по поводу дальнейшего лечения.

Джигурда добавил, что готов к любому исходу, так как устал, но подчеркнул, что не сдается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник балерина Анастасия Волочкова сообщила об улучшении состояния Никиты Джигурды.

В понедельник актер рассказал о перенесенном обширном инфаркте.

Супруга Марина Анисина сообщила о госпитализации артиста в реанимацию столичной больницы с инфарктом.