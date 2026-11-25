Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.8 комментариев
Обвиняемых в краже на 200 млн рублей из квартиры в Москве отдали под суд
Басманная межрайонная прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу двоих молодых людей, обвиняемых в краже имущества из квартиры на сумму более 2,4 млн долларов, сообщили в прокуратуре столицы.
Обвиняемые, следуя указаниям сообщников, проникли в квартиру с помощью ключей, которые им передал несовершеннолетний, введенный в заблуждение телефонными мошенниками якобы для проведения обыска, указало ведомство в Max.
Внутри квартиры злоумышленники вскрыли два сейфа, похитив ювелирные изделия, часы и наличные деньги в рублях и иностранной валюте. Общая сумма ущерба превысила 200 млн рублей. После кражи соучастники скрылись и распорядились похищенным по своему усмотрению.
Уголовное дело в отношении организаторов и других участников группы выделено в отдельное производство. Основное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Москве завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего подростка, обвиняемого в краже ценностей и поджоге квартиры по указанию телефонных мошенников.
В августе телефонные преступники в Москве убедили девочку-подростка передать ключи от квартиры курьеру, после чего вынесли из вскрытого сейфа деньги и драгоценности.
В начале года столичные мошенники под видом сотрудников госуслуг вынудили девушку оставить квартиру открытой, после чего из сейфа похитили крупную сумму.