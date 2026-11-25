Хинштейн: В Курской области началось восстановление приграничных территорий

Tекст: Ольга Иванова

«У нас есть четкий план по восстановлению разрушенного врагом приграничья, и отчасти уже эта работа началась, поэтому я действительно с большим оптимизмом и уверенностью смотрю в будущее», – сказал Хинштейн в ходе прямой линии, его цитирует РИА «Новости».

По словам губернатора, у властей региона есть четкая стратегия развития. «Мы понимаем, куда нам двигаться, как изменить ситуацию, и она уже меняется. Мы понимаем, как сделать так, чтобы наш регион был богаче, краше, как восстановить утраченное, как нарастить нашу экономику», – добавил глава области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о выделении почти 2,5 млрд рублей на выплаты жителям приграничья за утраченные из-за атак ВСУ автомобили.

Президент России Владимир Путин заявил о важности создания условий для возвращения домой жителей приграничных регионов.