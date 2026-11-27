Tекст: Валерия Городецкая

В Калуге завершился финал двухлетнего цикла межрегиональных турниров «Кубок Защитников Отечества», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В соревнованиях приняли участие порядка 300 ветеранов специальной военной операции из 62 регионов России. Торжественное награждение победителей и призеров прошло в региональном Дворце спорта «Центральный».

«Одна из главных задач «Кубка Защитников Отечества» – вовлечь ветеранов специальной военной операции в занятия адаптивным спортом, помочь им укрепить здоровье и вернуться к активной жизни», – заявила Цивилева.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша назвал каждого участника турнира победителем и отметил создание в регионе всех условий для занятий адаптивным спортом. Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков подчеркнул, что в следующем году по поручению президента соревнования пройдут в новом формате и объединят всех участников боевых действий и ветеранов военной службы.

Участники разыграли награды в восьми дисциплинах, включая пулевую стрельбу, пауэрлифтинг, волейбол сидя и спортивное метание ножа. В турнире состязались более 20 действующих членов сборных команд России. Всего с 2023 года состоялось 16 комплексных физкультурных мероприятий для ветеранов спецоперации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Калуге стартовали всероссийские спортивные соревнования для ветеранов специальной военной операции.

В прошлом месяце в Краснодаре подошли к концу межрегиональные соревнования «Кубок Защитников Отечества».

Летом в Выборге состоялась торжественная церемония открытия межрегионального физкультурного мероприятия для ветеранов спецоперации.