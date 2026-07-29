В Выборге открылся «Кубок защитников Отечества» для ветеранов спецоперации

Tекст: Валерия Городецкая

Организаторами соревнований выступили фонд «Защитники Отечества», Паралимпийский комитет России, правительство Ленинградской области и ряд спортивных федераций при поддержке Минспорта, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«С каждым годом растет число участников Кубка и становится разнообразнее его спортивная программа. Кубок дает возможность продемонстрировать мастерство и силу характера, встретиться с боевыми товарищами, пообщаться, обменяться опытом», – заявила статс-секретарь – замминистра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Она отметила, что спорт остается важнейшим инструментом восстановления и возвращения к полноценной жизни.

Состязания проходят на арене спорткомплекса «Выборг» имени А.П. Петрова. В них принимают участие более 120 ветеранов спецоперации с тяжелыми ранениями из 11 субъектов СЗФО. Участники соревнуются в пулевой стрельбе, стрельбе из классического лука, пауэрлифтинге, настольном теннисе, спортивном метании ножа и волейболе сидя.

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков подчеркнул, что турнир помогает ветеранам раскрыть спортивный потенциал и укрепить веру в свои силы. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко добавил, что для региона большая честь принимать такие соревнования, и пожелал участникам крепкого здоровья и побед. В рамках Кубка также организованы паралимпийский урок, мастер-классы и состязания по кибатлетике.

В июне текущего года аналогичный турнир для ветеранов Сибирского федерального округа завершился в Красноярске.

В августе прошлого года соревнования для участников спецоперации из Поволжья прошли в Дзержинске.

Месяцем ранее около трехсот спортсменов из Центрального федерального округа разыграли медали в Туле.