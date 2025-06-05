В Туле завершился «Кубок Защитников Отечества» для ветеранов СВО

Tекст: Ольга Иванова

Межрегиональный турнир среди ветеранов специальной военной операции завершился в Туле. В состязаниях приняли участие около трехсот ветеранов СВО из 18 регионов Центрального федерального округа. Спортсмены соревновались в пулевой стрельбе, настольном теннисе, пауэрлифтинге, стрельбе из лука и волейболе сидя. Впервые были проведены спортивные дисциплины для слепых, включая пауэрлифтинг и шоудаун, а также состязания по спортивному метанию ножа, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Победителей и участников поздравила статс-секретарь – заместитель министра обороны Анна Цивилева, которая заявила: «От лица Министерства обороны Российской Федерации, Государственного фонда «Защитники Отечества» поздравляю участников специальной военной операции с торжественным завершением межрегионального «Кубка Защитников Отечества» в Туле. Эти дни были насыщены эмоциями и яркими победами. Мы бесконечно ценим наших героев, гордимся их достижениями. Именно они олицетворяют мужество, честь, отвагу, верность принципам. Это люди, которые умеют ставить высокие цели и добиваться их. Желаю всем успехов, новых горизонтов и побед!»

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков отметил, что организация Кубка выполнена на высоком уровне, а введение дисциплин спорта для слепых сделало турнир зрелищным и захватывающим. Рожков подчеркнул, что ветераны СВО уже достойно выступают на всероссийских паралимпийских соревнованиях.

Слова благодарности в адрес ветеранов выразил и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, назвав участников «силой, способной укрепить государство и воспитать молодежь».

Участники турнира высоко оценили уровень организации и поделились планами продолжать тренировки. «Кубок Защитников Отечества» будет проводиться и в других федеральных округах, а фонд «Защитники Отечества» обеспечит спортсменов необходимыми средствами реабилитации и подготовки.