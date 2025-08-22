В Дзержинске завершился «Кубок Защитников Отечества» для ветеранов СВО

Межрегиональное физкультурное мероприятие «Кубок Защитников Отечества» для ветеранов СВО завершилось в Дзержинске. В турнире участвовали порядка 130 ветеранов из 14 регионов Приволжского федерального округа. Организаторами стали фонд «Защитники Отечества» и Паралимпийский комитет России при поддержке регионального правительства и Министерства спорта.

В рамках соревнований ветераны выступили в пулевой стрельбе, стрельбе из лука, пауэрлифтинге, волейболе сидя, а с текущего года – в спортивном метании ножа и дисциплинах для людей с нарушением зрения, таких как шоудаун и пауэрлифтинг. Церемония награждения прошла в торжественной обстановке.

Анна Цивилева, статс-секретарь и замминистра обороны, заявила: «Благодаря «Кубку Защитников Отечества» в нашей стране создается полноценная система вовлечения ветеранов в занятия спортом... Такой подход не только способствует развитию физической формы ветеранов, но и стимулирует их социальную активность, укрепляет чувство единства».

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков отметил, что ветераны СВО проявляют большой интерес к соревнованиям, а отборочные этапы проходят во всех субъектах округов. Губернатор Глеб Никитин поздравил победителей и призеров, отметив успех нижегородской команды.

Цель «Кубка» – способствовать физической и психологической реабилитации ветеранов, их социальной адаптации и популяризации спорта. По словам участников, атмосфера турнира поддерживала дух братства и содействовала возвращению к активной жизни.