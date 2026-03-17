Судя по сообщению Пентагона об уничтожении 90 военных целей на Харке, уже начата подготовка к высадке. Скорее всего, морпехи будут забрасываться на остров вертолетами с территории Кувейта после того, как удастся нейтрализовать системы ПВО. Перед вертолетным десантом на Харк могут попытаться проникнуть американские «тюлени» и израильские диверсанты.
Над Россией за четыре часа перехватили 30 украинских дронов
Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в первой половине дня во вторник 30 украинских БПЛА над страной, сообщили в Минобороны.
Над Кубанью нейтрализовали 16 дронов, шесть – над Азовским морем, пять – над Ленобластью, еще два – над Крымом, указало ведомство в Max.
Также один дрон уничтожен над Адыгеей.
Все уничтоженные БПЛА относились к самолетному типу.
Напомним, в ночь с понедельника на вторник над страной уничтожили 206 БПЛА ВСУ.
Вечером в понедельник над Россией поразили 59 украинских беспилотников.