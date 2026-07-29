Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.16 комментариев
Нанесен удар по американскому газовозу в Египте
Al-Nahar: Пожар охватил газовозы у берегов Египта
В акватории египетского порта Дамиетта загорелись несколько сухогрузов и судов, перевозящих сжиженный природный газ, сообщила газета Al-Nahar. Удар был нанесен в том числе по американскому танкеру СПГ.
Возгорание произошло вблизи СПГ-терминала, передает РИА «Новости». Местные службы экстренного реагирования оперативно приступили к тушению огня.
«Пожар охватил несколько газовозов с СПГ и сухогрузов у СПГ-терминала в порту Дамиетты. Силы гражданской обороны и компетентные органы немедленно начали борьбу с огнем, чтобы не допустить его распространения на другие части терминала», – пишет Al-Nahar.
Министерство нефти и природных ресурсов Египта приступило к оценке причиненного ущерба. Специалисты ведомства также расследуют причины возникновения инцидента.
По данным британской компании Ambrey, один из пострадавших СПГ-танкеров принадлежит Соединенным Штатам, пишет Reuters. Сообщается, что судно подверглось атаке беспилотника неустановленного происхождения.
Ранее у берегов Румынии загорелось судно со сжиженным газом. В марте текущего года в Средиземном море произошел пожар на российском СПГ-танкере.
В середине июля российские беспилотники поразили три сухогруза в портах Южный и Одесса.