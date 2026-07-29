Нанесен удар по американскому газовозу в Египте

Al-Nahar: Пожар охватил газовозы у берегов Египта

Tекст: Валерия Городецкая

Возгорание произошло вблизи СПГ-терминала, передает РИА «Новости». Местные службы экстренного реагирования оперативно приступили к тушению огня.

«Пожар охватил несколько газовозов с СПГ и сухогрузов у СПГ-терминала в порту Дамиетты. Силы гражданской обороны и компетентные органы немедленно начали борьбу с огнем, чтобы не допустить его распространения на другие части терминала», – пишет Al-Nahar.

Министерство нефти и природных ресурсов Египта приступило к оценке причиненного ущерба. Специалисты ведомства также расследуют причины возникновения инцидента.

По данным британской компании Ambrey, один из пострадавших СПГ-танкеров принадлежит Соединенным Штатам, пишет Reuters. Сообщается, что судно подверглось атаке беспилотника неустановленного происхождения.

Ранее у берегов Румынии загорелось судно со сжиженным газом. В марте текущего года в Средиземном море произошел пожар на российском СПГ-танкере.

В середине июля российские беспилотники поразили три сухогруза в портах Южный и Одесса.