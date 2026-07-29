Суд приговорил экс-замгубернаторов Белгородской области к длительным срокам

Суд Москвы приговорил Зайнуллина и Базарова к 20 и 19 годам колонии

Tекст: Антон Антонов

«Окончательно назначить Базарову наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет… Зайнуллину – на срок 20 лет», – приводит РИА «Новости» слова судьи.

Кроме длительных сроков лишения свободы, фигуранты дела получили крупные денежные штрафы. Зайнуллин должен заплатить почти 500 млн рублей, Базаров – ровно 500 млн рублей. Осужденных лишили права занимать должности на государственной службе на сроки более десяти лет.

Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Прокурор Милана Дигаева просила назначить Базарову 21 год лишения свобода и штраф в 500 млн рублей, а Зайнуллину — 22 года лишения свободы и штраф 474 млн рублей, передает РБК.

Начальник ОГБУ «УКС (Управление капительного строительства) Белгородской области» Алексей Сошников получил 20 лет со штрафом в 500 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Москве взыскал почти 1 млрд рублей с бывших чиновников и бизнесменов, обвиняемых в коррупционном обогащении при строительстве фортификаций в Белгородской области.

Речь идет о хищении денег, выделенных на строительство фортификационных сооружений на оборонительных позициях для прикрытия государственной границы с Украиной.

