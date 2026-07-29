Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.16 комментариев
Движение в проливе Дарданеллы остановили из-за севшего на мель сухогруза
Сухогруз Pilatus Marine, направлявшийся из Сирии в Россию, сел на мель в турецком проливе Дарданеллы из-за неисправности двигателя.
Инцидент произошел вблизи мыса Нара, где 190-метровый балкер под флагом Сан-Марино потерял ход и оказался на мели, передает ТАСС. Судоходство в проливе временно приостановлено в обоих направлениях для проведения спасательных работ Главным управлением береговой охраны Турции.
К месту происшествия уже направлены два буксира, которые ожидают начала работ. «Спасательная операция начнется после того, как наши водолазы завершат погружение. Движение судов в проливе Дарданеллы временно приостановлено в обоих направлениях», – сообщили в турецком ведомстве.
Сухогруз Pilatus Marine был построен в 2011 году и имеет дедвейт 56,6 тыс. тонн. Пролив Дарданеллы является стратегически важной водной артерией, соединяющей Эгейское море с Мраморным, а затем через Босфор – с Черным морем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Турция повысила сборы за проход судов через пролив Дарданеллы на 15%.
В марте сухогруз Nota App с российским зерном сел на мель в этом проливе из-за поломки двигателя.
В январе неисправный сухогруз Boston Beacon заблокировал одно из направлений движения в Дарданеллах.