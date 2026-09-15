Не так часто нововведения в государственной политике встречают столь безоговорочную поддержку, как это происходит с последними решениями в сфере миграции. Правда, нередко можно услышать вопросы из серии: «А почему сразу нельзя было сделать по уму?»0 комментариев
Участники МФМ не сдержали слёз во время выступления параальпиниста Набиева
Параальпинист Рустам Набиев поделился историей своего восхождения на Эверест на премьере шоу «Вызов» в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.
На Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге состоялась премьера проекта «Вызов», говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.
Одним из главных героев стал Рустам Набиев, который первым в мире покорил Эверест на одних руках в мае 2026 года. Ранее мужчина лишился обеих ног при обрушении казармы в Омске.
На сцене блогер поделился личным опытом преодоления трудностей. «Я не считаю себя супергероем. Если уж во мне есть какая-то суперсила, то она точно не в моих руках и не в количестве покоренных мной вершин. Моя суперсила заложена в обычных человеческих качествах: в характере, в дисциплине, в ответственности», – признался Рустам Набиев.
Спикер призвал аудиторию не сдаваться в тяжелые моменты и не зависеть от чужого мнения.
По его словам, после получения травмы многие говорили об окончании прежней жизни, однако он предпочел сделать все по-своему. Параальпинист подчеркнул, что невозможное существует лишь до тех пор, пока кто-то не докажет обратное.
Он прозвучал настолько искренне, что зал не смог сдержать слёз.
Само шоу объединило восемь вдохновляющих историй людей из разных стран. Мероприятие реализуется арт-кластером «Таврида» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».
Фестиваль собрал 10 тыс. молодых лидеров со всего мира.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае этого года параальпинист Рустам Набиев добрался до вершины Эвереста на одних руках. На высочайшей горе планеты спортсмен развернул российский государственный флаг.
В начале сентября он в пятый раз поднялся на Эльбрус без использования канатной дороги.