Участники МФМ не сдержали слёз во время выступления параальпиниста Набиева

На Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге состоялась премьера проекта «Вызов», говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Одним из главных героев стал Рустам Набиев, который первым в мире покорил Эверест на одних руках в мае 2026 года. Ранее мужчина лишился обеих ног при обрушении казармы в Омске.

На сцене блогер поделился личным опытом преодоления трудностей. «Я не считаю себя супергероем. Если уж во мне есть какая-то суперсила, то она точно не в моих руках и не в количестве покоренных мной вершин. Моя суперсила заложена в обычных человеческих качествах: в характере, в дисциплине, в ответственности», – признался Рустам Набиев.

Спикер призвал аудиторию не сдаваться в тяжелые моменты и не зависеть от чужого мнения.

По его словам, после получения травмы многие говорили об окончании прежней жизни, однако он предпочел сделать все по-своему. Параальпинист подчеркнул, что невозможное существует лишь до тех пор, пока кто-то не докажет обратное.

Он прозвучал настолько искренне, что зал не смог сдержать слёз.

Само шоу объединило восемь вдохновляющих историй людей из разных стран. Мероприятие реализуется арт-кластером «Таврида» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Фестиваль собрал 10 тыс. молодых лидеров со всего мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае этого года параальпинист Рустам Набиев добрался до вершины Эвереста на одних руках. На высочайшей горе планеты спортсмен развернул российский государственный флаг.

В начале сентября он в пятый раз поднялся на Эльбрус без использования канатной дороги.