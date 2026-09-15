  • Новость часаЭксперт: США готовятся к боевым действиям в космосе
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    В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: почему это русские? – следует единственный ответ: «Потому».

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему за проблему миграции взялись только сейчас

    Не так часто нововведения в государственной политике встречают столь безоговорочную поддержку, как это происходит с последними решениями в сфере миграции. Правда, нередко можно услышать вопросы из серии: «А почему сразу нельзя было сделать по уму?»

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская оппозиция ненавидит здравый смысл из принципа

    14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.

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    15 сентября 2026, 11:23 • Новости дня

    Лукашенко решил встретиться с посланником Трампа по Белоруссии Коулом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет во Дворце Независимости официальные переговоры с американской делегацией, которую возглавляет специальный посланник президента США Дональда Трампа Джон Коул.

    Лукашенко встретится с американской делегацией, во главе которой спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул, сообщается в близком к пресс-службе главы государства Telegram-канале «Пул Первого».

    В двустороннем диалоге также примет участие премьер-министр Белоруссии Александр Турчин.

    На прошлой неделе Лукашенко выразил готовность заключить соглашения любого масштаба с американскими властями.

    Белорусский лидер назвал условием для возобновления полноценного диалога возврат замороженных банками США 44 млн долларов.

    Весной политик уже проводил переговоры с американской делегацией во главе со спецпосланником Джоном Коулом.

    14 сентября 2026, 00:10 • Новости дня
    The Telegraph: Шотландия и Уэльс решили развалить Британию
    The Telegraph: Шотландия и Уэльс решили развалить Британию
    @ Stephen Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Главы правительств Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии намерены подписать совместную декларацию с требованием права на проведение референдумов о независимости от Соединенного Королевства.

    В понедельник политические деятели трех провинций соберутся на беспрецедентный саммит в Кардиффе, передает The Telegraph. Там ожидается подписание меморандума о взаимопонимании, который должен дать мощный толчок к выходу из-под контроля Королевства.

    Встреча организована после заявления Энди Бернема о готовности санкционировать очередной шотландский референдум при наличии четкого консенсуса.

    Первый министр Шотландии Джон Суинни отметил: «Бернем слился с мыслью, что войдет в историю как последний премьер-министр Соединенного Королевства».

    На фоне этих событий президент США Дональд Трамп во время визита в Дублин в субботу поддержал идею объединенной Ирландии. Политик назвал присоединение Северной Ирландии к Республике «великолепным делом» и выразил недоумение по поводу возможных негативных последствий этого шага.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кризис в Британии еще в мае повысил шансы на распад королевства. Brexit стал главным козырем сторонников независимости Шотландии. Власти Ирландии решили ужесточить правила получения гражданства.

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    14 сентября 2026, 14:54 • Новости дня
    Эксперт: Украина не прекратит удары по российским НПЗ по требованию Трампа

    Экономист Юшков: Трамп защищает российский дизель от Украины в интересах американцев

    Эксперт: Украина не прекратит удары по российским НПЗ по требованию Трампа
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп требует от Киева прекратить удары по НПЗ в России, поскольку мировой дефицит дизеля бьет по американским потребителям. Но Владимир Зеленский вряд ли прислушается к словам президента США, потому что атаки на российские предприятия являются украино-европейским проектом, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «Россия является одним из крупнейших в мире экспортеров дизельного топлива. Удары ВСУ повреждают российские НПЗ, Москва запрещает экспорт дизеля, это приводит к дефициту на глобальном рынке», – описал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Спикер заметил: украинский конфликт начался еще при предыдущем президенте США Джо Байдене, поэтому нынешнему американскому лидеру Дональду Трампу удобно поднимать эту тему. «Возможно, глава Белого дома вообще не касался бы этого вопроса, если бы в самих Штатах не обновился исторический рекорд стоимости дизеля», – указал он.

    «Трамп не хотел бы войти в историю как глава государства, при котором цены на топливо побьют исторические рекорды. С бензином этого пока не произошло. Ситуация заставляет главу Белого дома действовать на упреждение», – продолжил собеседник.

    Аналитик уточнил: напряженность на Ближнем Востоке также ведет к росту цен на топливо, но Трамп не акцентирует на этом внимание, поскольку он же сам и был инициатором конфликта с Ираном. «Ближневосточные государства производили внушительные объемы нефтепродуктов и экспортировали их на мировой рынок. Теперь ситуация ухудшилась», – отметил эксперт.

    «Поставщики эксплуатируют альтернативные маршруты экспорта. Так, Саудовская Аравия использует мощный нефтепровод «Восток–Запад», идущий в порт Янбу на Красном море. По этой магистрали недавно нанесли удар хуситы. ОАЭ вывозят углеводороды в порт Фуджейра на берегу Оманского залива», – детализировал Юшков.

    Нюанс состоит в том, что эти трубы предназначены для поставок сырой нефти, указал спикер. «Нефтепродукты же остаются запертыми внутри Персидского залива с марта нынешнего года. Ситуация привела к дефициту предложения дизеля на мировом рынке. Дальнейшему росту цен способствовал запрет России на экспорт топлива в целях обеспечения отечественных потребителей», – объяснил он.

    Впрочем, прогнозирует аналитик, Владимир Зеленский вряд ли станет следовать требованиям Трампа. «Налеты на российские НПЗ являются по большей части украино-европейским проектом, частью так называемой программы принуждения к миру. Думаю, ни Киев, ни Европа не будут прислушиваться к главе Белого дома», – полагает собеседник.

    Эксперт напомнил про украинские удары по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), от которых терпели убытки американские компании. «Более того, Украина атаковала даже танкеры, арендованные корпорацией Chevron. И предупреждения Вашингтона не остановили Киев», – пояснил Юшков.

    Он также обратил внимание на то, что основные объемы финансирования и другой помощи Киеву поступают из Европы. «На американские власти украинское руководство сейчас ориентируется гораздо меньше, чем раньше», – резюмировал спикер.

    Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского прекратить атаки на российские предприятия, производящие дизельное топливо, передает Fox News. Об этом глава Белого дома сообщил во время чемпионата Ирландии по гольфу в своем гольф-клубе в Дунбеге.

    По словам Трампа, он напрямую сказал Зеленскому: Киев может продолжить атаковать другие цели на территории России, но не НПЗ. Глава Белого дома объяснил, что дефицит дизельного топлива в мире вызывает не конфликт на Ближнем Востоке, а украинские атаки.

    Ранее сообщалось, что удары по нефтегазовой инфраструктуре России привели к запрету на экспорт дизеля в июле. На этом фоне Западная Европа и США переживают острейший топливный кризис. Дизель в Калифорнии впервые в истории стоит восемь долларов за галлон, то есть порядка 180 рублей за литр. Во Франции стоимость литра достигла 2,3 евро, то есть около 225 рублей.

    Необходимо также отметить, что стоимость дизельного топлива на автозаправочных станциях на самой Украине достигла рекордных 100 гривен за литр. АЗС ввели лимиты на продажу дизеля в одни руки. Ситуация усугубляется простоем портов Большой Одессы и высоким спросом в Евросоюзе.

    Мировой рынок нефти в августе испытывал дефицит не баррелей как таковых, а возможностей превратить их в готовое топливо, приводит «Коммерсант» выдержки из доклада Международного энергетического агентства.

    Согласно данным МЭА, объем переработанной нефти в августе в среднем по миру составил 81,4 млн баррелей в сутки – на 4,2 млн меньше, чем годом ранее. На фоне нехватки перерабатывающих мощностей резко сократились поставки нефтепродуктов. Из стран Персидского залива экспорт оказался на 60% ниже, чем до начала ближневосточного конфликта. Поставки из России упали почти вдвое к августу 2025 года – до 1,26 млн б/с. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как мировая экономика начинает задыхаться без российского топлива.

    При этом вице-премьер Александр Новак сообщал об увеличении объемов поступления горючего на внутренний рынок благодаря возвращению к работе нескольких НПЗ. Россия рассмотрит возможность отмены запрета на экспорт топлива только после полного насыщения внутреннего рынка нефтепродуктами, подчеркивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    13 сентября 2026, 04:24 • Новости дня
    Экс-министр армии США Дрисколл выступил в Киеве после отставки

    Tекст: Катерина Туманова

    В первом после отставки публичном выступлении бывший министр армии США Дэн Дрисколл предупредил о «переломном моменте в ведении войны», заявив, что крупнейшие армии мира «не приняли необходимую скорость и инновации».

    «Дрисколл в галстуке с вышивкой традиционного украинского узора выступал вместе с Эриком Шмидтом, бывшим генеральным директором Google, который сейчас возглавляет американскую оборонную компанию Perennial Autonomy, работающую на Украине», – передает CBS News.

    В своем выступлении Дрисколл отметил, что Украине следует наращивать вычислительные мощности и расширять возможности в области искусственного интеллекта, чтобы превзойти противника.

    Дрисколл – ветеран войны в Ираке и бывший венчурный инвестор, является давним другом вице-президента Джей Ди Вэнса, с которым он познакомился в Йельской юридической школе. Будучи министром армии, он принимал участие в усилиях администрации по переговорам о прекращении украинского конфликта.

    О его отставке было объявлено 31 августа на фоне разногласий с министром обороны Питом Хегсетом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2025 года Хегсет отстранил Дрисколла от переговоров по Украине. Wall Street Journal сообщала о поданном Дрисколлом рапорте об отставке после месяцев напряженных отношений с главой Пентагона Питом Хегсетом.

    Недруга Зеленского в команде Трампа затравили до отставки.

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    12 сентября 2026, 16:39 • Новости дня
    Дмитриев заявил о нехватке Трампа на саммите БРИКС
    Дмитриев заявил о нехватке Трампа на саммите БРИКС
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидерам стран БРИКС на саммите в Нью-Дели для «полного состава» не хватает только президента США Дональда Трампа, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил отсутствие американского лидера на встрече БРИКС в Нью-Дели, передает RT. Свое мнение спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами выразил в социальной сети X.

    «Лидерам не хватает только их друга, президента Трампа, для полного состава», – заявил Дмитриев. К сообщению он прикрепил фотографию, где премьер-министр Индии Нарендра Моди держит за руки президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

    Ранее глава РФПИ сообщал о планах России организовать совместный бизнес-форум с участием представителей Германии и США.

    Главы России, Китая и Индии провели короткую неформальную беседу во время заседания XVIII саммита БРИКС в Нью-Дели.

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    14 сентября 2026, 18:27 • Новости дня
    Трамп заявил об отказе Украины от атак на энергообъекты России

    Трамп: Украина согласилась прекратить удары по энергообъектам России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина и Россия договорились прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру друг друга, заявил президент США Дональд Трамп.

    Американский лидер сделал это заявление в своей социальной сети Truth Social, не раскрыв дополнительных подробностей соглашения, передает ТАСС.

    «Украина согласилась не наносить удары по объектам российской энергетики. Россия согласилась поступить точно так же! Рост мировых цен на дизельное топливо в основном вызван войной между Россией и Украиной, а не Ираном», – написал глава Белого дома.

    Накануне Трамп потребовал от Владимира Зеленского прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

    Стоимость дизельного топлива в Соединенных Штатах обновила исторический рекорд.

    Цена галлона дизеля в Калифорнии достигла восьми долларов.

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    13 сентября 2026, 06:20 • Новости дня
    Кушнер оценил поездки в Москву и Киев как «очень успешные»

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер назвал поездки в Москву и Киев, которые он и его коллега Стив Уиткофф совершили на прошлой неделе, «очень успешными», о чем он сообщил на ежегодной конференции YES в Киеве.

    «Я бы сказал, что она была очень успешной. Думаю, теперь у нас есть четкое понимание того, какими должны быть следующие шаги. Я считаю, что в любой сложной проблеме нужно сначала создать определенные рамки, в которых четко определить: во-первых, чего именно мы пытаемся достичь», – приводит его слова украинская «Европейская правда».

    По словам Кушнера, после поездок у США есть «четкое представление не только, что может положить конец» конфликту, но и «привести к длительному и устойчивому миру».

    «Думаю, нам удалось хорошо это сформулировать. Возможность получить актуальную информацию от обеих сторон была чрезвычайно важна. Провести время с россиянами, задать им различные вопросы, попытаться понять, что они видят, как они воспринимают ситуацию, какую гибкость могут проявить. И я думаю, что это привело к появлению новых идей, которые, надеюсь, мы сможем обсудить в ходе трехсторонней встречи в ближайшее время», – отметил Кушнер.

    Он подчеркнул, ведется работа для организации такой встречи, которую назвал «одной из главных целей».

    «Мы поняли, когда удается собрать обе стороны, это значительно продуктивнее, чем так называемая «челночная дипломатия», если мы хотим в конечном итоге прийти к конкретному результату», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кушнер назвал территориальный вопрос одной из основных проблем в переговорах по Украине. США рассчитывают добиться прекращения боевых действий к зиме 2026 года. После переговоров с американцами в Киеве заявили об отсутствии новых идей у посланников Трампа.

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    12 сентября 2026, 18:07 • Новости дня
    Масштабный протест прошел в Дублине против визита Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Дублина собралась масштабная акция протеста против визита президента США Дональда Трампа, участники которой недовольны действиями американской администрации в секторе Газа.

    В субботу американский лидер прилетел в Ирландию, где провел встречу с руководством страны, после чего отправился в свой гольф-клуб в Дунбеге на Открытый чемпионат по гольфу, передает РИА «Новости».

    «В центре Дублина собралась большая толпа в знак протеста против визита Дональда Трампа в Ирландию», – сообщает телеканал Sky News.

    Участники демонстрации скандируют лозунги, несут транспаранты и национальные флаги. Местные СМИ публикуют фотографии, из которых следует, что недовольство вызвано ситуацией в секторе Газа, вину за которую возлагают на американскую администрацию. Сам президент США на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином заявил, что не заметил никаких протестов.

    В августе прокуратура Шотландии предъявила обвинения в терроризме разгромившим гольф-поле Трампа пропалестинским активистам.

    Годом ранее жители Эдинбурга и Абердина устроили массовые акции против приезда американского президента.



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    13 сентября 2026, 22:58 • Новости дня
    Трамп объявил о снятии американских пошлин с ирландского виски

    Трамп снял пошлины с ирландского виски

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что отменит американские пошлины на ирландский виски, объявив об этом в воскресенье во время посещения турнира по гольфу на семейном поле в западной Ирландии.

    «От имени Соединенных Штатов Америки я отменю пошлины», – передает Bloomberg слова Трампа под одобрительные возгласы толпы на церемонии вручения трофея Открытого чемпионата Ирландии.

    Ирландский виски и другие товары из Европейского союза, как правило, облагаются 10-процентной пошлиной в рамках скорректированной ставки после решения Верховного суда, отменившего ранее введенные Трампом пошлины.

    Решение Трампа было объявлено в тот момент, когда Шейн Лоури, ирландский профессиональный гольфист, выиграл Открытый чемпионат Ирландии на своей родине.

    Это заявление стало крупной победой для ирландского правительства и подчеркнуло часто меняющийся подход к торговой политике при президенте США.

    Решение, о котором Трамп объявил под бурные аплодисменты на семейном поле для гольфа в Дунбеге, было принято по итогам двухдневного визита. Ирландия в это время предпринимала усилия по ведению деликатной дипломатии и поддержанию теплых отношений с президентом США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, визиту американского президента в Ирландию традиционно предшествовал масштабный протест прошел в Дублине.

    В августе прокуратура Шотландии предъявила обвинения в терроризме разгромившим гольф-поле Трампа пропалестинским активистам.

    В 2025 году жители Эдинбурга и Абердина устроили массовые акции против приезда американского лидера.

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    14 сентября 2026, 20:12 • Новости дня
    Трамп пообещал выставить миру счет за войну с Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп пригрозил взыскать огромные компенсации со стран, отказавшихся помогать Вашингтону в ходе вооруженного конфликта против Ирана.

    Глава Белого дома подчеркнул, что после завершения боевых действий государствам придется компенсировать Вашингтону все понесенные затраты, передает ТАСС. Политик выразил крайнее недовольство отсутствием поддержки со стороны международного сообщества.

    «Нефть поступает через Ормузский пролив. Страны мира, которые ничем нам не помогли, должны будут – и обязательно это сделают – возместить убытки США, когда этот мошеннический конфликт закончится», – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

    Президент также добавил, что Соединенные Штаты на протяжении многих поколений делают для других государств гораздо больше, чем для самих себя.

    Весной американский лидер раскритиковал союзников по НАТО за отказ от поддержки Вашингтона в ситуации с Ираном.

    В августе глава Белого дома отклонил требования Тегерана о возмещении убытков от противостояния.

    Позже президент США запланировал объявить Ормузский пролив американской территорией.

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    13 сентября 2026, 23:55 • Новости дня
    Канада захотела профинансировать европейский кредит Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Канады Марк Карни начал переговоры о присоединении к европейскому кредиту для Киева на сумму 90 млрд евро на фоне торговых споров с Вашингтоном.

    «По словам людей, информированных по этому вопросу, обе стороны надеются договориться о том, какой объем канадского вклада будет выделен Украине в виде кредита в размере 90 млрд евро под руководством Брюсселя до саммита ЕС в Монреале в конце октября», – пишет Financial Times.

    На этой неделе Марк Карни посетит Страсбург для встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а затем отправится в Ливерпуль к британскому премьеру Энди Бернему.

    Сближение с Европой продиктовано желанием Оттавы снизить зависимость от США после провала недавних торговых переговоров. Канадский премьер отмечал, что международный порядок придется выстраивать заново с опорой на Европу.

    Ранее Оттава уже выделила на военную помощь Киеву на 4,7 млрд долларов, а также подписала с Владимиром Зеленским соглашение о вековом партнерстве.

    Теперь Канада пытается договориться с Брюсселем о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта и цифровой торговли. Однако европейские дипломаты призывают реалистично оценивать перспективы сближения, поскольку США остаются главным экономическим партнером Оттавы.

    Как  писала газета ВЗГЛЯД, Канада и Украина согласовали поставку ракет-перехватчиков для систем ПВО на сумму 350 млн долларов через американский механизм Jumpstart. Обе страны также подписали соглашение о совместном производстве оборонной продукции в Киеве.

    Оттава и Киев скрепили дронами «100-летний» союз.

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    13 сентября 2026, 04:40 • Новости дня
    Дом детства Дональда Трампа продан за 2 млн долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    Дом, в котором прошло детство Дональда Трампа, был продан почти за 2 млн долларов после того, как в ходе ремонта нью-йоркский особняк превратился из запущенного жилища, кишащего кошками и покрытого плесенью, в современный комфортабельный дом.

    Особняк в нью-йоркском районе Куинс, где первые четыре года жизни жил будущий президент США, приобретен за 1,93 млн долларовt. Информация о сделке, заключенной еще в июле с неназванным покупателем, появилась на сайтах недвижимости в пятницу, передает Associated Press (AP).

    Отец Дональда – девелопер Фред Трамп построил этот дом в престижном районе Джамейка-Эстейтс в 1940 году. Семья Трампа не владела им уже много лет.

    Предыдущий владелец, Томми Лин, купил пустующий дом с пятью спальнями и тремя ванными в 2025 году за 835 тыс. долларов. Новый хозяин вложил еще 500 тыс. долларов в восьмимесячный капитальный ремонт, превратив заброшенное строение в современное жилье.

    По данным сервиса Zillow, недвижимость неоднократно меняла владельцев. В 2017 году, после вступления Дональда Трампа в должность, дом продали за 2,14 млн долларов компании Trump Birth Home LLC.

    Некоторое время особняк сдавался в аренду через Airbnb, а его интерьер украшали картонная фигура политика, экземпляры книги «Искусство заключать сделки» и обложка журнала People.

    В 2019 году здание выставляли за 2,9 млн долларов, но покупатель нашелся лишь спустя несколько лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2025 года особняк из фильма «Один дома» продали за 5,5 млн долларов. Элитную квартиру Кобзона на Новом Арбате выставили на продажу за один млрд рублей. Австралийский город Куладди с населением в два человека выставили на продажу.

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    14 сентября 2026, 00:55 • Новости дня
    Трамп объявил Рубио и Бессента временными пресс-секретарями Белого дома

    Трамп объявил Рубио и Бессента пресс-секретарями Белого дома

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп поручил главам ключевых ведомств, включая госсекретаря Марко Рубио, временно выполнять обязанности пресс-секретаря Белого дома после кадровых перестановок в администрации.

    Трамп заявил, что временно привлекает глав различных ведомств к работе с прессой, передает ТАСС.

    «У нас очень много людей, которые хотят этого. Многие хотят этого, многие обращались на этот счет», – отметил он в беседе с журналистами перед вылетом из Ирландии в США.

    Трамп уточнил, что список возможных кандидатов на должность пресс-секретаря мог быть сформирован в минувшие выходные, на некоторое время администрация задействует министров.

    Первым к этой работе приступит госсекретарь Марко Рубио, ранее в сентябре брифинг уже проводил вице-президент Джей Ди Вэнс.

    В дальнейшем планируется привлечь главу Минфина Скотта Бессента, министра торговли Говарда Латника и министра образования Линду Макмэон.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ушла в отставку. Посты оставили зампомощника по нацбезопасности Энди Бейкер и директор по законодательным вопросам Джеймс Брейд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США в августе анонсировал уход пресс-секретаря Белого дома Левитт с поста, а позже даже пошутил о недостатке любви с ее стороны.

    Американский лидер неоднократно высказывался и высоко оценивал  профессиональные качества своей помощницы.

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    14 сентября 2026, 17:57 • Новости дня
    Хакерские группы «Киберпартизаны BY» и Silent Crow признаны террористами

    Tекст: Денис Тельманов

    Росфинмониторинг официально признал террористическими хакерские группировки «Киберпартизаны BY» и Silent Crow, которые ранее совершали масштабные кибератаки на инфраструктуру России и Белоруссии.

    Ведомство внесло хакерские группировки «Киберпартизаны BY» и Silent Crow в список террористов и экстремистов, передает РИА «Новости». Эти организации известны своими атаками на информационные ресурсы России и Белоруссии.

    «Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Организации: объединение – хакерская группировка «Киберпартизаны BY» (Cyberpartizans; Кибер-Партизаны)… объединение – хакерская группировка Silent Crow (Молчаливый ворон)», – сообщило ведомство.

    Теперь деятельность этих групп на территории страны запрещена, а их активы подлежат блокировке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее Минюст России внес эти хакерские объединения в список экстремистских организаций.

    В июле текущего года Верховный суд запретил деятельность данных группировок на российской территории.

    В прошлом году злоумышленники атаковали ИТ-инфраструктуру авиакомпании «Аэрофлот».

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    14 сентября 2026, 04:10 • Новости дня
    CNN узнал о намерении США сменить тему переговоров с Ираном

    CNN: США намерены перейти к ядерной теме в переговорах с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    По данным трех источников CNN, представители администрации президента США Дональда Трампа в частном порядке сообщили участникам переговоров в Персидском заливе, что они хотят переориентировать американо-иранские переговоры на ядерную программу Тегерана вместо ормузской темы.

    «Я не пытаюсь заставить Иран сесть за стол переговоров. Мне гораздо больше нравится наше нынешнее положение: почти полный контроль над Ормузским проливом и полный крах их экономики», – написал Трамп в Truth Social во вторник вечером после того, как Иран нанес ответный удар по США.

    По словам источника CNN, одной из целей встречи в понедельник было согласование карт маршрутов, проходящих через пролив. Тем не менее вероятность того, что страны Совета сотрудничества стран Персидского залива и Иран поддержат всеобъемлющий план открытия водного пути, практически равна нулю без участия США.

    Администрация не стала препятствовать встрече, заявив, что будет внимательно следить за ходом обсуждений.

    «США находятся в тесном контакте со всеми нашими региональными партнерами и будут поддерживать его до, во время и после встречи. Иран не контролирует Ормузский пролив и никогда не будет контролировать», – заявил в воскресенье американский чиновник примерно за час до заявления министра иностранных дел Омана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минэнерго США Райт заявил, что ядерного соглашения с Ираном может и не быть. Россия предупредила об эскалации из-за новой антииранской резолюции. Иранского чиновника не пустили на саммит по ядерной проблеме из-за США.

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    14 сентября 2026, 04:25 • Новости дня
    Иранского чиновника не пустили на саммит по ядерной проблеме из-за США

    Чиновника из Ирана не пустили на саммит по ядерной проблеме

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-президенту Ирана по ядерным вопросам Мохаммаду Ислами запретили выступить на генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене после давления со стороны администрации американского президента Дональда Трампа.

    Вице-президент Ирана по ядерным вопросам Мохаммад Ислами должен был выступить перед Организацией Объединенных Наций по ядерному надзору в понедельник, как сообщил агентству Bloomberg американский чиновник, но Австрия отказала ему во въезде.

    В субботу агентство Mehr сообщило, что Ислами, глава Организации по атомной энергии Ирана, покинул Тегеран для участия в конференции.

    Отказ в предоставлении Ислами запрошенной ООН отмене санкций, которая позволила бы ему въехать в Австрию, последовал за настойчивыми просьбами США, заявил осведомленный чиновник.

    Хотя представитель Ирана более низкого статуса сможет выступить на встрече позже на этой неделе, это означает, что высокопоставленный эмиссар из Тегерана не выступит в начале мероприятия.

    Bloomberg отмечает, что присутствие и ранние выступления Ислами могли быть восприняты как выражение доверия Ирану. Вместо этого министр энергетики США Крис Райт намерен использовать форум для того, чтобы предупредить Тегеран: «Иран никогда не должен разрабатывать или получать ядерное оружие».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минэнерго США Райт заявил, что ядерного соглашения с Ираном может и не быть. Россия предупредила об эскалации из-за новой антииранской резолюции. Постпред Ульянов назвал условие для возвращения инспекторов МАГАТЭ в Иран.

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