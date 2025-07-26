В Шотландии прошли массовые протесты против визита Трампа

Стало известно о протестах в Эдинбурге и Абердине против Трампа

Tекст: Евгения Караваева

Сотни участников собрались выразить несогласие с визитом президента США Дональда Трампа в Шотландию, сообщает РИА «Новости». В центре Абердина демонстранты использовали баннеры с критикой Трампа, а один из протестующих вышел в маске из папье-маше с его лицом. Отмечается, что некоторые участники митинга также выступили в поддержку Палестины.

Телеканал отмечает повышенные меры безопасности в округе Саут-Эршир, где Трамп остановился на территории гольф-курорта. Военные и полиция патрулировали район, ожидая возможных протестных выступлений не только в Абердине и Эдинбурге, но и в Глазго, а также у гольф-клубов «Тернберри» и «Мени».

В пятницу Дональд Трамп начал частный пятидневный визит в Шотландию, что стало его первым приездом в Британию после инаугурации. Он планирует посетить свои два гольф-клуба и открыть третий, а также провести неформальную встречу с премьер-министром Британии Киром Стармером. В сентябре Трамп намерен совершить официальный государственный визит в Британию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кейт Миддлтон назвали «вишенкой на торте» для Дональда Трампа во время его визита в Британию. А Politico сообщило о напряженности в Евросоюзе накануне встречи с Трампом.