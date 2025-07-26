Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.7 комментариев
Politico сообщило о напряженности в ЕС перед встречей с Трампом
В преддверии переговоров с Дональдом Трампом европейские чиновники выражают опасения относительно стабильности достигнутых договоренностей и опасаются неожиданных изменений, сообщает газета Politico.
Европейские дипломаты испытывают серьезное напряжение перед встречей главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости». По данным издания Politico, причиной беспокойства является склонность Трампа менять свои решения в последний момент.
Президент США будет находиться с частным визитом в Шотландии с 25 по 29 июля и планирует посетить собственные гольф-клубы, а также встретиться с британским премьером Киром Стармером.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на встрече с Трампом в воскресенье планирует обсудить торговые отношения между Евросоюзом и США.
Politico приводит слова европейских дипломатов о том, что окончательные договоренности возможны только после их официального обнародования, учитывая тактику Трампа добиваться уступок в индивидуальных переговорах. Один из дипломатов отметил: «Пока все не согласовано, не согласовано ничего». Другой подчеркнул, что ситуация вызывает напряженность у всех участников.
Ранее американский лидер подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт товаров, базовая ставка которых составила 10%. Позже Трамп временно приостановил действие повышенных пошлин до 1 августа, одновременно уведомив ряд стран о возможном повышении тарифов с этой даты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Financial Times сообщила, что ЕС и США ведут переговоры о снижении пошлин на автомобили. Дональд Трамп заявил о введении 30%-ных пошлин на товары из ЕС и Мексики. Европейская комиссия подготовила список американских товаров, в отношении которых могут быть введены ответные пошлины.