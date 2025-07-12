Трамп объявил о 30-процентных пошлинах на товары из ЕС и Мексики

Tекст: Мария Иванова

Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из Евросоюза и Мексики с 1 августа, передает РИА «Новости».

В письме главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен Трамп отметил: «Начиная с 1 августа 2025 года, мы будем взимать с ЕС пошлину в размере 30% с его товаров, отправляемых в США, отдельно от всех секторальных пошлин». Аналогичное письмо было направлено президенту Мексики Клаудии Шейнбаум.

В документах подчеркивается, что если Евросоюз или Мексика повысят пошлины на американские товары, Соединенные Штаты увеличат свои тарифы на соответствующую величину сверх установленной ставки в 30%. Трамп отметил, что подобные меры сохранятся независимо от уже действующих секторальных ограничений.

В письме мексиканскому лидеру Трамп заявил, что Мексика «делает недостаточно» для охраны границ, несмотря на сотрудничество с США. Он также указал на готовность США ужесточать торговую политику, если партнеры не пойдут на уступки.

Отметим, после возвращения в Белый дом Трамп усилил протекционистскую политику, повысив тарифы на импорт из Мексики, Канады, Китая и ряда других стран, а также на такие товары, как сталь, алюминий и автомобили.

В начале апреля он объявил о базовой ставке пошлин на импорт в размере 10% и введении «взаимных» тарифов, однако спустя неделю США приостановили повышение и начали новые торговые переговоры с партнерами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Дональд Трамп объявил о введении 35%-ного тарифа на импорт товаров из Канады.

Между тем Бразилия выразила готовность противостоять 50-процентным пошлинам США на свои товары. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что страна сможет выжить без торговли с США и готова искать новых партнеров в случае введения пошлин.