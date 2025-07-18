FT сообщила о переговорах ЕС и США по снижению пошлин на автомобили

Tекст: Вера Басилая

Евросоюз предложил США взаимное снижение пошлин на автомобили, передает ТАСС.

По данным Financial Times, ЕС готов отменить 10% пошлины для американских автомобилей в обмен на снижение США своих тарифов ниже 20%. Вашингтон рассматривает возможность уменьшения ставки до 17,5%.

Кроме того, обсуждается предоставление экспортных кредитов европейским автоконцернам, имеющим заводы в США, таким как BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen и Volvo Cars. Против выступают европейские производители без заводов в Америке, а также представители Германии, выразившие сомнения в универсальности такого подхода.

Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович подтвердил стремление ЕС добиться отмены американских пошлин.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел новые 30%-ные тарифы на импорт товаров из Евросоюза и Мексики с 1 августа.

Глава Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что это решение может нарушить трансатлантические цепочки поставок и нанести ущерб бизнесу и потребителям.

Еврокомиссия подготовила для стран Евросоюза перечень американских товаров, на которые возможно введение ответных пошлин на сумму 70 млрд евро.