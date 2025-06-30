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    Игорь Караулов Игорь Караулов Медийные конструкты заслоняют от нас будущее

    Любой современный вооруженный конфликт можно трактовать как преддверие третьей мировой, и торговцы военно-политическим кликбейтом этим умеют пользоваться.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Ирано-израильская война была похожа на кино, но финальных титров еще нет

    Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.

    4 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Национальный мессенджер – часть неизбежной суверенизации

    Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.

    26 комментариев
    30 июня 2025, 05:27 • Новости дня

    Кейт Миддлтон назвали «вишенкой на торте» для Трампа в Британии

    Кейт Миддлтон назвали «вишенкой на торте» Трампа в Британии

    Кейт Миддлтон назвали «вишенкой на торте» для Трампа в Британии
    @ Pool / i-Images/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    После летних каникул Королевская семья вернется к своим обязанностям в связи с государственным визитом президента США Дональда Трампа в Британию, а герцогиня Кейт Миддлтон рядом с принцем Уильямом, как ожидается, станет «вишенкой на торте» на официальном приеме, пишет Mirror.

    Ранее в этом месяце Букингемский дворец подтвердил, что король Чарльз «с нетерпением ждет» визита лидера США в конце года. Государственный визит Трампа планируется с тех пор, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер передал Трампу письмо от короля Карла III с приглашением, пишет Mirror.

    По данным таблоида, Трамп просто очарован принцем Уильямом с тех пор, как в 2024 году повстречался с ним в Париже на открытии собора Парижской Богоматери.

    Бывшая корреспондент Би-би-си Дженни Бонд считает, что Уильям, возможно, вместе с Кейт, сыграют важную королевскую роль во время визита Трампа, что «сотворит чудеса британской дипломатии».

    «Изюминкой на торте для Дональда Трампа, конечно же, будет присутствие принцессы Уэльской на некоторых мероприятиях и на государственном обеде. Это будет зависеть от ее здоровья. Но я уверена, что и Уильям, и Кейт понимают необходимость потешить самолюбие президента США, и они будут играть в этом как можно более заметную роль», – добавила Бонд.

    По ее словам, премьер Британии Стармер должен приложить все усилия, чтобы сохранить добрые отношения между странами-союзниками, несмотря на дерзкие заявления Трампа сделать Канаду 51-м штатом США. В ход идут все методы, в том числе очарование монархией, чтобы Карл III мог донести до американского лидера, что захватывать Канаду не надо.

    Когда Трампу впервые сообщили, что он посетит Великобританию с государственным визитом во второй раз, король в письме приглашал его на неофициальную встречу в Шотландии перед государственным визитом.

    Теперь это решение отложено. После переговоров между обеими сторонами источники подтвердили, что из-за занятости короля и президента США они не смогут встретиться неофициально летом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, принц Уильям разорвал отношения с корыстной благотворительницей, которая устроила рассылку для желающих за кругленькую сумму посмотреть на принца или познакомиться с ним и герцогиней Кейт.

    28 июня 2025, 01:55 • Новости дня
    Трамп назвал слова Путина приятными
    Трамп назвал слова Путина приятными
    @ Ppe/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сделал «ряд очень приятных заявлений», сказал глава американского государства Дональд Трамп.

    «Владимир Путин сделал ряд очень приятных заявлений сегодня. Смотрите, он уважает нашу страну снова», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По версии Трампа, Путин якобы «не уважал» США «год назад», когда страну возглавлял Джо Байден. Трамп добавил, что китайский и северокорейский лидеры Си Цзиньпин и Ким Чен Ын «тоже уважают» США, передает ТАСС.

    Путин заявлял, что Москва признательна Трампу за усилия по урегулированию на Украине и на Ближнем Востоке. Путин указал, что Трамп, по его мнению, «искренне стремится» добиться мира на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин допустил возможность личной встречи с президентом США. Трамп говорил о намерении обсудить с Путиным завершение конфликта на Украине. Трамп также отмечал, что хочет заключить сделку с российской стороной.

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    27 июня 2025, 21:42 • Новости дня
    Трамп объявил о прекращении торговых переговоров с Канадой

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп объявил о немедленном прекращении всех торговых переговоров с Канадой из-за введения этой страной налога на цифровые услуги.

    Новый налог затрагивает американские технологические компании, что, по словам Трампа, является «прямым и вопиющим нападением» на США, передает РИА «Новости».

    В своем заявлении в соцсети Truth Social глава Белого дома отметил, что торговля с Канадой и так всегда была непростой, напомнив о многолетних пошлинах до 400% на американские молочные продукты. Трамп также подчеркнул, что Канада фактически повторяет шаги Евросоюза, который обсуждает введение аналогичного налога для США.

    Американский президент сообщил, что Соединенные Штаты уведомят Канаду о размере пошлин, которые ей придется платить за ведение бизнеса с США, в течение ближайших семи дней. Он добавил, что обсуждение торговых вопросов с Канадой остановлено до дальнейшего уведомления.

    Ранее Трамп заявил, что США рассматривают возможность заключения отдельного соглашения с Канадой о присоединении к создаваемой американской системе противоракетной обороны «Золотой купол».

    В начале мая Трамп призвал руководство Канады «никогда не говорить "никогда"», несмотря на заявление канадского премьера Марка Карни о том, что его страна «не продается».

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    29 июня 2025, 13:25 • Видео
    За что судят премьера Израиля

    В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстанет перед судом. Президент США Дональд Трамп требует помиловать его как «героя войны». На что-то такое и рассчитывал израильский премьер, когда нападал на Иран. Но, вероятно, просчитался.

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    27 июня 2025, 20:48 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности новых ударов США по Ирану
    Трамп заявил о возможности новых ударов США по Ирану
    @ Francis Chung/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о возможности новых военных ударов по Ирану в случае, если разведка предоставит данные о достижении опасного уровня обогащения урана.

    На вопрос журналистов о вероятности подобных действий Трамп ответил: «Конечно. Без всяких сомнений, абсолютно», передает ТАСС.

    Ранее Трамп заявил о полном уничтожении ядерных объектов Ирана и о планах провести переговоры с Тегераном.

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    27 июня 2025, 22:15 • Новости дня
    Трамп заявил, что спас Хаменеи от унизительной смерти

    Трамп заявил о спасении им аятоллы Хаменеи от унизительной смерти

    Трамп заявил, что спас Хаменеи от унизительной смерти
    @ Jacquelyn Martin/AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что лично спас верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи от «очень страшной и унизительной смерти».

    Трамп заявил, что Иран оказался «опустошен», а «три зловещих ядерных объекта были уничтожены». «Я точно знал, где он укрылся, и не позволил Израилю или Вооруженным силам США, безусловно, величайшим и сильнейшим в мире, прервать его жизнь», – приводит слова президента США РИА «Новости».

    Трамп считает, что «спас» Хаменеи «от очень страшной и унизительной смерти». Он также добавил, что по его прямому приказу Израиль отменил запланированный крупный воздушный удар по иранской столице, который мог стать «финальным нокаутом» в конфликте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хаменеи поздравил иранцев с успехом в противостоянии с Израилем и назвал произошедшее победой над «сионистским режимом». Министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее грозил лидеру Ирана судьбой Саддама Хусейна, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что допускает попытку ликвидировать Хаменеи. Агентство Reuters писало, что Трамп наложил вето на израильский план по убийству верховного лидера Ирана.

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    28 июня 2025, 22:17 • Новости дня
    Крупную победу Трампа в Верховном суде назвали «кошмарным шагом к авторитаризму»

    Крупную победу Трампа в Верховном суде назвали «шагом к авторитаризму»

    Tекст: Ирма Каплан

    Верховный суд США днем ранее с перевесом шесть против трех признал правоту президента Дональда Трампа в деле о гражданстве по праву рождения, однако критики этого решения называют его «кошмарным шагом к авторитаризму», сообщает Sky News.

    Проще говоря, это решение Верховного суда дает президенту США свободу действий для продвижения своей повестки дня, не встречая сопротивления со стороны судов. Большинством голосов 6-3 Верховный суд страны постановил, что федеральные судьи превысили свои полномочия, блокируя или замораживая указы Трампа, сообщает телеканал Sky News.

    Федеральные судьи, которых Трамп назвал «леворадикальными безумцами», вынесли решения по многочисленным индивидуальным делам, большинство из которых касалось иммиграции. Затем они применили свои постановления в качестве общенациональных запретов, блокируя политику администрации Трампа.

    «Это была серьезная угроза демократии, честно говоря. Вместо того, чтобы вынести решение по непосредственно рассматриваемому делу, эти судьи пытались диктовать закон всей стране», – сказал президент на спешно организованной пресс-конференции в зале для брифингов Белого дома.

    По словам Трампа, в этот важный день власть вернули тем, кто должен ее иметь, включая Конгресс, институт президентства.

    «Это только отнимает плохую власть у судей, отнимает больную и несправедливую власть. «И это действительно будет... очень монументальное решение», – добавил американский лидер.

    Однако высокопоставленный член Демократической партии Чак Шумер назвал это решение «беспрецедентным и ужасающим шагом к авторитаризму, серьезной опасностью для демократии и предсказуемым шагом со стороны этого экстремистского суда».

    «Ослабляя полномочия окружных судов по контролю за деятельностью президента, суд не защищает конституцию, он ее искажает. Это решение дает Дональду Трампу еще один зеленый свет в его крестовом походе по разрушению основ американской демократии», – заявил Шумер.

    Это решение было принято в связи с делом, возбужденным по делу об указе Трампа, изданном в день его инаугурации, о прекращении гражданства по праву рождения, конституционного права быть гражданином Америки, если человек родился в США. Федеральный судья приостановил действие решения, указав, что оно противоречит 14-й поправке к конституции. Верховный суд отложил вынесение решения по этому конкретному делу, вместо этого расширив полномочия федеральных судей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Конгрессе продолжают настаивать на ограничении военных полномочий Дональда Трампа.

    Однако, Белый дом намерен активно оспаривать постановления, мешающие реализации инициатив Трампа, включая вопросы миграции и роспуска международного агентства USAID, узнала Washington Post.

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    27 июня 2025, 11:44 • Новости дня
    Адвокат назвала риск призыва в ВСУ основанием просить убежище в Британии

    Tекст: Вера Басилая

    Украинцам, ищущим убежище в Британии, стали массово отказывать, объясняя это наличием «безопасных регионов» на Украине, несмотря на продолжающиеся боевые действия, пишет The Guardian со ссылкой на адвоката Галину Семчак.

    Британские власти стали отказывать украинцам в предоставлении убежища, поскольку считают, что на Украине есть регионы, куда можно безопасно переехать, пишет The Guardian.

    Адвокат юридической фирмы Sterling Law Галина Семчак заявила, что еженедельно к ней обращаются украинцы, в том числе женщины и дети, чьи заявления были отклонены. Апелляции по таким делам рассматриваются по несколько месяцев, а на период ожидания украинцы вынужденно остаются на временных визах сроком до 18 месяцев.

    По словам адвоката Семчак, решение властей противоречит реальности, так как «возвращение в страну сопряжено с рисками мобилизации».

    Александр Збицкий, бежавший с семьей из Одессы, опасается, что в случае возвращения его могут мобилизовать, а его сын и супруга не смогут адаптироваться к жизни на Украине после интеграции в британское общество.

    Семчак отметила, что отказные письма обычно содержат ссылку на возможность переезда в более безопасные районы, где можно получить помощь от ООН и местных организаций.

    Отмечается, что после обновления рекомендаций МВД Британии в январе, западные регионы и Киев теперь считаются «в целом безопасными», что снизило число успешных обращений за убежищем. Власти подчеркивают, что каждое дело рассматривается индивидуально, и никто не будет возвращен, если ему действительно грозит серьезная опасность.

    Число беженцев с Украины в Европе превысило 6 млн человек. Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о планах повысить требования к квалификации и знанию английского языка для мигрантов.

    Беженцы с Украины в Латвии потеряли статус временной защиты.

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    29 июня 2025, 07:29 • Новости дня
    WP разоблачила антиамериканский законопроект Грэма о санкциях против России

    Tекст: Ирма Каплан

    Законопроект сенатора Линдси Грэма (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) на бумаге выглядит как попытка принять самые жесткие и далеко идущие торговые санкции против России, беда только в том, что он равносилен развязыванию торговой войны почти со всем остальным миром, пишет WP.

    Принятие законопроекта Грэма (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) равносильно введению 500-процентных пошлин практически для каждого крупного торгового партнера США. В этом году американцы уже пережили одну кратковременную торговую войну с остальным миром, и у них нет особого желания вступать в новую, пишет Washington Post (WP).

    Законопроект Грэма вводит 500-процентный тариф для любой страны, которая «сознательно продает, поставляет, переводит или покупает нефть, уран, природный газ, нефтепродукты или нефтехимическую продукцию, произведенную в Российской Федерации, отмечается в статье.

    «500-процентный тариф, по сути, прекратил бы торговлю США с любой из этих стран. Для сравнения, в настоящее время самый высокий тариф, введенный США в отношении любой страны, – это совокупные 55-процентные тарифы для Китая. На первый взгляд, карательный 500-процентный тариф для стран, торгующих с Россией, может показаться хорошим решением, но первая проблема заключается в том, что многие страны, которые не считаются врагами США, покупают российскую сырую нефть. Да, Китай импортирует больше всего, но торговая война США с Китаем уже идет полным ходом. А Индия покупает энергоносители на втором месте по объему, Турция, которая часто является трудным союзником по НАТО, и Европейский союз находятся на третьем месте», – поясняет газета.

    WP пишет, что у законопроекта Грэма более 80 соавторов, то есть примерно четырем пятым сенаторов явно нравится идея ужесточения политики в отношении России. Не столь ясно, продумали ли сенаторы, что именно будет реализовано в законопроекте и как это отразится на США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский госсекретарь Марко Рубио предупредил о потере диалога с Россией при новых ограничениях со стороны США, подчеркнув серьезность последствий.

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    27 июня 2025, 18:42 • Новости дня
    Путин: Встреча с Трампом вполне возможна, и мы с удовольствием будем ее готовить
    Путин: Встреча с Трампом вполне возможна, и мы с удовольствием будем ее готовить
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о вероятности личной встречи с президентом США Дональдом Трампом.

    «А так, в целом, встреча вполне возможна, и мы с удовольствием будем ее готовить», – сказал он на пресс-конференции, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что всегда открыт для контактов и встреч, подчеркнув, что к диалогу готов и Трамп. По мнению российского президента, такие переговоры необходимо тщательно готовить.

    В мае Кремль сообщил об отсутствии планов встречи Путина и Трампа.

    Ранее Путин провел 50-минутный телефонный разговор с президентом США, в ходе которого осудил операцию Израиля против Ирана и подтвердил готовность Москвы продолжить переговоры с Киевом. Путин также поздравил Трампа с днем рождения.

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    28 июня 2025, 01:26 • Новости дня
    Трамп не исключил отправки Украине ракет для комплексов Patriot
    Трамп не исключил отправки Украине ракет для комплексов Patriot
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что может передать ракеты для ЗРК Patriot Киеву.

    Трампа спросили о возможности отправки ракет Patriot Киеву и принятии окончательного решения по этому вопросу. «Я могу», – приводит слова Трампа ТАСС.

    При этом он не подтвердил, что уже принял какое-то решение,передает РИА «Новости».

    В четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не стала отвечать на вопрос о возможности передачи Киеву Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп указывал, что власти Украины хотят получить противоракетные комплексы, однако в США ощущается нехватка этих систем для собственных нужд. Трамп ушел от прямого ответа о дальнейших поставках военной поддержки Киеву.

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    29 июня 2025, 02:11 • Новости дня
    Эрик Трамп заявил о готовности пройти по «простому пути» династии политиков

    Эрик Трамп собрался в путь семейной династии политиков и возглавить Белый дом

    Эрик Трамп заявил о готовности пройти по «простому пути» династии политиков
    @ Samuel Corum - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Третий сын Дональда и Иваны Трампов Эрик заявил, что «политический путь» для семейной династии «будет простым», что открывает двери для того, чтобы еще один Трамп мог претендовать на высший политический пост после ухода своего отца из Белого дома, пишет FT.

    «Если и существует семья, которая не наживалась на политике, то это семья Трампов», – заявил сын президента Эрик Трамп в интервью Financial Times (FT).

    По данным FT, 41-летний мужчина, выросший на верхнем этаже Трамп-тауэр и являющийся одним из исполнительных вице-президентов Trump Organization, считается менее политизированным, чем его старшие братья и сестры.

    Он сосредоточен на семейном бизнесе, которому был доверен с момента начала первого президентского срока Дональда Трампа в 2017 году.

    Его старший брат Дональд-младший часто занимается сбором средств и ведет подкаст Maga, а его сестра Иванка работала в Белом доме Трампа во время его первого президентского срока, в то время как его жена Лара в 2024 году была сопредседателем Республиканского национального комитета.

    «Половина политиков, которых я вижу, меня совершенно не впечатляют... Я мог бы делать это эффективнее», – сказал он.

    По данным газеты, вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио считаются фаворитами на выдвижение от Республиканской партии в 2028 году, но на вопрос о том, будет ли кто-то из членов семьи Трамп баллотироваться тогда или на последующих выборах, Эрик не смог ответить однозначно.

    «Кто знает? Я не знаю... Время покажет. Но есть и другие люди, не только я», – ответил Трамп.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, семья Дональда Трампа потратила около 500 млн долларов на юридическую защиту от обвинений во вмешательстве России в выборы 2016 года, заявил сын президента США Эрик Трамп.

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    28 июня 2025, 16:56 • Новости дня
    Глава РФПИ призвал Европу слушать «папочку Трампа», а не Байдена

    Глава РФПИ Дмитриев призвал европейских бюрократов слушать «папочку Трампа»

    Глава РФПИ призвал Европу слушать «папочку Трампа», а не Байдена
    @ Dmitri Lovetsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейским чиновникам стоит ориентироваться на заявления «папочки» Дональда Трампа, а не «некомпетентного» Джо Байдена, заявил Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    По словам Дмитриева, европейским бюрократам стоит прислушиваться к словам «папочки» Дональда Трампа, а не его предшественника Джо Байдена, передает РИА «Новости».

    Дмитриев назвал Байдена «некомпетентным» и пояснил, что большое значение имеют именно слова Трампа.

    «Большая разница. Делая мир безопаснее посредством диалога и реалистичных решений», – заявил Дмитриев.

    Комментарий Дмитриева последовал после комментария Трампа, который назвал «очень приятными» слова президента России Владимира Путина о его усилиях по урегулированию на Украине и Ближнем Востоке.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что «папочка иногда должен резко выражаться», комментируя слова Дональда Трампа о сравнении Ирана и Израиля с детьми.

    Дональд Трамп принял унижение Европы, что вызвало обсуждение в западных политических кругах.

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    29 июня 2025, 01:41 • Новости дня
    WP узнала о деморализации сотрудников Госдепа США после массовых увольнений

    WP: Массовые увольнения деморализовали оставшихся сотрудников Госдепа США

    Tекст: Ирма Каплан

    Госсекретарь Марко Рубио назвал Госдеп США раздутым, однако из-за эскалации на Ближнем Востоке сотрудники говорят, что их попросили работать сверхурочно, поэтому план администрации президента Дональда Трампа по массовым увольнениям в ведомстве вызвал раздражение и озлобленность у большей части сотрудников, что привело к падению морального духа, пишет WP.

    По указанию госсекретаря Марко Рубио, в мае Госдепартамент проинформировал Конгресс о том, что планирует сократить персонал в США более чем на 15%, почти на 2 тыс. человек, в рамках масштабной реорганизации, направленной на устранение того, что он назвал «раздутой бюрократией, которая душит инновации и нерационально распределяет скудные ресурсы», пишет Washington Post (WP).

    Рубио отдельно обвинил некоторые подразделения Госдепа в проведении «радикальной политической идеологии» и назначил увольнения на 1 июля, но выполнение плана зависит от положительного решения Верховного суда, который пока оценивает широкомасштабную попытку президента Дональда Трампа уволить федеральных служащих из многочисленных правительственных учреждений.

    В период ожидания решения суда сотрудников Госдепартамента попросили поработать дополнительно, чтобы помочь американцам, находящимся в группе риска из-за эскалации на Ближнем Востоке.

    «Оперативная группа, созданная 12 июня для управления эвакуацией, столкнулась с еще большим ощущением срочности после того, как Трамп распорядился о военном вмешательстве США в конфликт. Хотя круглосуточную операцию планируется вскоре свернуть в связи с прекращением огня между Ираном и Израилем, многие сотрудники Госдепа заявили, что считают оскорбительным призыв руководства добровольно выходить на дополнительные дежурства в преддверии грядущих увольнений», – говорится в статье.

    «Выполнение дополнительных смен в то время, когда над нами висит эта перспектива, просто разрушительно сказывается на моральном состоянии», – признался один из сотрудников ведомстве.

    По словам Тома Яздгерди, президента Американской ассоциации дипломатической службы, союза, представляющего американских дипломатов, заявил, что ожидаемые сокращения «демонстрируют серьезное пренебрежение к сотрудникам дипломатической службы, которые управляют многочисленными конфликтами и помогают американским гражданам на Ближнем Востоке и в других кризисных зонах».

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, администрация президента Трампа устроила масштабную чистку кадров в Совете национальной безопасности (СНБ), затронувшую более сотни чиновников, включая карьерных и политических назначенцев.

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    28 июня 2025, 21:29 • Новости дня
    Стало известно о планах Трампа на судей для отмены ограничений действий Белого дома

    Washington Post сообщил о планах Трампа оспорить десятки судебных ограничений

    Tекст: Вера Басилая

    Белый дом намерен активно оспаривать постановления, мешающие реализации инициатив президента США Дональда Трампа, включая вопросы миграции и роспуска международного агентства USAID.

    Администрация президента США Дональда Трампа собирается оказывать давление на судей с целью отмены многочисленных судебных запретов, мешающих внедрению президентских инициатив. Представитель Белого дома сообщил Washington Post, что правительственные юристы добиваются скорейшей отмены десятков масштабных постановлений, ограничивающих планы Белого дома, передает РИА «Новости».

    Собеседник издания, пожелавший остаться анонимным, отметил, что администрация Трампа вдохновлена недавним решением Верховного суда США, ограничившим полномочия федеральных судей на запреты в отношении Белого дома. Администрация собирается активно оспаривать действующие ограничения, в частности, связанные с министерством образования, департаментом эффективности госуправления, а также судебным приказом о прекращении роспуска Агентства США по международному развитию (USAID).

    По подсчетам Washington Post, федеральные судьи выпустили около 50 различных постановлений, замораживающих или запрещающих ряд инициатив Трампа. Эти меры касаются сокращения внешней помощи, порядка предоставления гражданства по рождению, массовых сокращений государственных служащих и вопросов, связанных с нелегальными мигрантами.

    В пятницу Верховный суд США постановил, что федеральные окружные суды должны ограничивать действие своих запретов только истцами и ответчиками по конкретному делу. Ранее суды могли распространять свои запреты на более широкие группы лиц.

    Трамп, комментируя это решение, заявил: «Теперь мы сможем реализовать политику, которую суды низшей инстанции блокировали».

    В Конгрессе США продолжают настаивать на ограничении военных полномочий Дональда Трампа.

    Суд в США приостановил действие запрета, который администрация Трампа ввела на прием иностранных студентов Гарвардским университетом.

    Верховный суд США разрешил администрации Трампа временно депортировать мигрантов в страны, гражданами которых они не являются, включая Южный Судан.

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    29 июня 2025, 22:27 • Новости дня
    WP узнала, как в Иране оценили американские авиаудары по ядерному центру

    WP: Иранцы назвали американские авиаудары по ядерному центру слабыми

    Tекст: Ирма Каплан

    Соединенные Штаты получили перехваченный разговор между высокопоставленными иранскими чиновниками, обсуждавшими авиаудары США по ядерному центру, которые отметили, что атака была менее разрушительной, чем они ожидали, сообщили четыре источника газеты WP.

    «Администрация президента США Дональда Трампа не оспаривала существование перехваченного сообщения, о котором ранее не сообщалось, но решительно не согласилась с выводами иранцев и поставила под сомнение их способность оценить ущерб на трех ядерных объектах, подвергшихся атаке США», – говорится в статье Washington Post (WP).

    Газета приводит комментарий пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт, которая назвала чепухой факт того, что некие неназванные иранские чиновники знают, что произошло под сотнями футов обломков.

    «Их ядерная программа завершена», – подытожила она.

    Когда представителя администрации Трампа спросили о перехваченном иранском разговоре, он сказал, что иранцы «ошиблись, потому что мы уничтожили их завод по переработке металла. Мы знаем, что наше оружие попало именно туда, куда мы хотели, и оно произвело тот эффект, которого мы хотели».

    Когда WP запросила комментарий у Управления директора национальной разведки, высокопоставленный сотрудник заявил, что «один фрагмент разведывательной информации не отражает полную картину».

    «Один телефонный звонок между неназванными иранцами – это не то же самое, что оценка разведки, которая учитывает совокупность доказательств с несколькими источниками и методами», – сказал этот чиновник.

    Однозначной оценки состояния ядерной программы Ирана пока нет. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не готов утверждать о полном уничтожении мощностей Ирана для обогащения урана, он считает, страна за несколько месяцев может возобновить опасные опыты.

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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран больше не позволит Рафаэлю Гросси, генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), устанавливать камеры наблюдения на своих ядерных объектах, заявил вице-спикер парламента Ирана Хамид Реза Хаджи Бабаи.

    Однако 29 июня власти Ирана выразили готовность восстановить взаимодействие с МАГАТЭ после выполнения организацией своих обязательств, подчеркнув приостановку контактов из-за нарушений агентства.

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    29 июня 2025, 02:27 • Новости дня
    NBC узнал о переговорах спецпосланника Уиткоффа с Ираном по возможному соглашению

    Tекст: Ирма Каплан

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф может провести переговоры с иранскими представителями в ближайшие дни, чтобы попытаться договориться о заключении соглашения по ядерной программе.

    «Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в ближайшие дни должен провести переговоры о возможном соглашении с Ираном, чтобы попытаться прекратить обогащение урана в обмен на смягчение санкций», – узнал NBC News.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские власти рассматривают возможность предоставления Ирану многомиллиардных инвестиций в мирный атом при полном отказе Тегерана от обогащения урана.

    Ранее Трамп заявил о «монументальном» ущербе, нанесенном американским ракетно-бомбовым ударом по иранским объектам. МАГАТЭ сообщило о невозможности оценить масштабы ущерба объекту в Фордо.

    Уиткофф заверил в невозможности восстановить ядерную программу Ирана после ударов.

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