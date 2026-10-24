В Севастополе организовали графики подачи электроэнергии

Развожаев: В Севастополе организовали график подачи электроэнергии

Tекст: Вера Басилая

В настоящее время 40% жилых домов снабжаются электричеством, остальные переходят на график подачи электроэнергии «два через шесть», сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Max.

«Сейчас мы перешли на график «два через шесть»: каждые два часа электроснабжение поочередно подается потребителям одной из четырех очередей. В это время остальные три очереди временно остаются без света», – пояснил Развожаев.

По его словам, обстановка в энергосистеме полуострова остается нестабильной после ударов ВСУ. Губернатор добавил, что при необходимости диспетчер ЧРДУ может ввести дополнительные ограничения, о чем жителей оперативно проинформируют.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минэнерго сообщило о работе энергетиков над восстановлением подачи энергии в Крыму, Донбассе и Новороссии после внешнего воздействия на инфраструктуру.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о подключении всех критически важных объектов жизнеобеспечения и части жилых кварталов в городе по резервным схемам.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о введении ограничений на подачу электроэнергии и воды из-за атаки беспилотника ВСУ.