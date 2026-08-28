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    Глеб Простаков Глеб Простаков Севморпуть как ответ на глобальный логистический хаос

    Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Полгода войны с Ираном привели Трампа к «Анабазису»

    Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия вышла за пределы анти-Запада

    Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.

    12 комментариев
    28 августа 2026, 21:09 • Новости дня

    Испортивших гольф-поле Трампа активистов обвинили в терроризме

    FT: Испортивших гольф-поле Трампа активистов обвинили в терроризме

    Tекст: Денис Тельманов

    Пропалестинским активистам, разгромившим гольф-поле президента США Дональда Трампа в Шотландии весной прошлого года, грозит суровое наказание за террористическую деятельность, пишет Financial Times (FT).

    Прокуратура Шотландии предъявила обвинения семерым активистам движения Palestine Action в совершении связанных с терроризмом действий во время погрома одного из гольф-полей президента США Дональда Трампа, сообщает газета Financial Times.

    В марте 2025 года протестующие против высказываний американского лидера о секторе Газа испортили принадлежащее ему поле для гольфа.

    Нарушители проникли на территорию клуба, перекопали лужайки и нанесли белой краской трехметровую надпись «Газа не продается». Также они изрисовали само здание.

    «Прокуратура обвинила пропалестинских активистов, которым вменяется в вину вандализм на одном из шотландских полей для гольфа Дональда Трампа, в совершении действий, связанных с терроризмом», – цитирует издание материалы дела.

    В обвинительном заключении указано, что преступление отягощено террористической связью, что грозит более суровым наказанием.

    Движение Palestine Action запретили в 2025 году. Членство в нем наказывается тюремным сроком до 14 лет. Несмотря на это, сторонники организации регулярно проводят протесты, в ходе которых полиция задерживает сотни человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2025 года власти Британии признали движение Palestine Action террористической организацией.

    В феврале 2026 года суд в Лондоне отменил запрет деятельности данной группы. В июне лондонская полиция задержала более 70 участников митинга в поддержку активистов.

    26 августа 2026, 18:55 • Новости дня
    Трамп заявил о тяжелом ранении иранского аятоллы Моджтабы Хаменеи
    Трамп заявил о тяжелом ранении иранского аятоллы Моджтабы Хаменеи
    @ Iranian Government/Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в гибели иранского аятоллы Моджтабы Хаменеи.

    «Он ранен, и ранен тяжело», – заявил политик в эфире онлайн-трансляции американского журналиста Гленна Бэка, передает «Интерфакс».

    По словам главы государства, у Хаменеи серьезно поражена левая часть тела. При этом Трамп подчеркнул, что не верит в смерть аятоллы. Он добавил, что в случае реальной гибели Хаменеи «иранцы разыгрывают изумительное шоу».

    Ранее американская пресса со ссылкой на источники сообщала, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые увечья. Это произошло во время недавних американо-израильских ударов по территории Ирана.

    Весной СМИ сообщили о восстановлении Моджтабы Хаменеи после тяжелых ранений. Телеканал Al Hadath подтвердил факт выживания сына погибшего иранского лидера во время атаки.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о вынужденном отказе нового руководителя страны от публичности.

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    28 августа 2026, 00:15 • Новости дня
    Премьер-министр Канады ответил на переименование Трампом озера Онтарио
    Премьер-министр Канады ответил на переименование Трампом озера Онтарио
    @ Christopher Katsarov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Переименованное американским президентом Дональдом Трампом озеро Онтарио было так названо более 400 лет назад, задолго до независимости США, и сохранит это название, заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

    «Название озера Онтарио происходит от слова Ontari’io, которое, вполне уместно, означает «озеро красивое, озеро большое». Это название существует более 400 лет, предшествуя как Конфедерации Канады, так и Декларации независимости США», –  написал он в соцсети Х.

    Карни добавил, что в Канаде знают о переменах и обновлении США, однако, «называть вещи в реальности, значит называть озеро Онтарио: тогда, сейчас и всегда».

    Напомним, 27 августа Трамп переименовал озеро Онтарио в Америку. Он подписал официальный указ об изменении названия озера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году президент США переименовал Мексиканский залив в Американский. Он также предложил Канаде стать 51-м американским штатом. Глава Белого дома назвал руководство Канады клоунами и призвал «подчиниться».


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    27 августа 2026, 13:58 • Видео
    На смену Макрону готовят русофоба похуже

    О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

    Комментарии (0)
    26 августа 2026, 17:33 • Новости дня
    Трамп назвал «рутинной» поездку директора ЦРУ в Россию

    Трамп: Поездка директора ЦРУ в Россию была отчасти рутинной

    Трамп назвал «рутинной» поездку директора ЦРУ в Россию
    @ Will Oliver/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, назвав его отчасти рутинным.

    Американский лидер опроверг домыслы западных СМИ о скрытых мотивах визита, передает «Интерфакс».

    «Мне жаль вас расстраивать, но он там в рамках отчасти рутинной поездки», – заявил Трамп в эфире онлайн-передачи The Glenn Beck Program.

    Политик ответил на циркулировавшие в прессе предположения. Журналисты связывали поездку руководителя разведки с риском эскалации напряженности между Россией и Западом. Кроме того, высказывались версии о возможных обсуждениях американских санкций против Ирана. Президент США подчеркнул, что ни одна из озвученных версий не соответствует действительности.

    Напомним, директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Москву для обсуждения контактов между спецслужбами.

    Президенту России Владимиру Путину незамедлительно доложили об этих переговорах.

    Журналисты назвали обмен заключенными одной из возможных причин приезда американского чиновника.

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    26 августа 2026, 15:06 • Новости дня
    Эксперт указал на преимущества Канады в торговой войне с США

    Американист Дробницкий: Канада имеет серьезные шансы победить Трампа в торговой войне

    Эксперт указал на преимущества Канады в торговой войне с США
    @ Marijan Murat/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В торговой войне между США и Канадой у Оттавы шансы победить ощутимо выше. Вероятно, нынешняя обоюдная пикировка продлится до ноября, после чего демократическое большинство в Конгрессе усилит давление на Трампа в попытке лишить его важных рычагов управления, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «С экономической точки зрения аргументы как США, так и Канады вполне понятны», – говорит американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, Оттава вместе с некоторыми европейскими и азиатскими странами на фоне высоких американских пошлин изобрели «серую схему». Так, вышеупомянутые игроки ввозят в Штаты азиатские товары, а маркируют их как европейские или канадские.

    Эксперт отмечает – это приносит Европе и Канаде солидную прибыль. «В свою очередь, Брюссель и Оттава напоминают Вашингтону о международном разделении труда, торговых соглашениях и глобализации рынков», – детализировал собеседник.

    Вопрос, однако, имеет не только экономическое измерение, заметил спикер. «Ни для кого не секрет, что Трамп превратил тарифные вопросы в инструмент политического давления на другие страны. Канадский премьер Марк Карни это понимает. Также он осознает, что энергетические системы его страны и США тесно связаны, особенно в приграничных штатах», продолжает аналитик.

    По его мнению, именно этот аспект способен стать решающим аргументом в пикировке между странами. «Карни может намекнуть Трампу на потенциальное изменение работы канадских энергосистем, от которых зависят перетоки на американскую территорию. Думаю, если ситуация будет развиваться в подобном русле, советники главы Белого дома укажут ему на опасность блэкаутов в некоторых американских городах», – предположил американист.

    Кроме того, напомнил он, Канада поставляет углеводороды по нефтепроводу Keystone из провинции Альберта на нефтеперерабатывающие заводы в Иллинойсе и Техасе. «Судя по всему, эти козыри также сыграют решающую роль в торгово-экономической войне Оттавы и Вашингтона. Собственно, в канадской прессе и части общества уже постулируются призывы действовать против Трампа так же жестко, как Китай», – отметил спикер.

    «Либеральные и мейнстримные СМИ в Штатах также помещает в одну связку Пекин, Тегеран и Оттаву – как страны, умеющие говорить Трампу «нет». Против главы Белого дома играет и то, что объявленные целями тарифных войн защита внутреннего производителя и реиндустриализация пока очень сильно буксуют», – добавил аналитик.

    «Таким образом, тактика Карни поймать Трампа на встречном замахе имеет все шансы на успех. Рейтинг премьера явно вырастет среди антитрамповской фронды. При этом, думаю, события будут развиваться не по экстремальному, а по вялотекущему сценарию. Стороны в публичном и кулуарном полях начнут прения, которые продлятся до ноября», – спрогнозировал политолог.

    «Затем пройдут выборы в Конгресс США, в которых, вероятнее всего, победит Демократическая партия. После этого демократы попытаются лишить президента ряда внешнеполитических полномочий», – подчеркнул Дробницкий.

    Впрочем, заметил он, надежда Оттавы на то, что отношения США и Канады вернутся к середине нулевых, безосновательна. «Мир дробится на технологические зоны. Невозможно игнорировать фактор Китая и экономическую просадку Европы. Таким образом, Карни, даже в случае победы над Трампом, придется стратегически менять канадскую внешнюю политику, чтобы встроиться в меняющуюся глобальную повестку», – указал собеседник.

    Спикер также обратил внимание на необъявленный, но действующий уже де-факто альянс Оттавы с Европой и Токио для противодействия экономическому давлению США. «Европейская сторона всегда воспринимала Канаду, как лучшую версию США. Для Японии же выгодны такие союзники в ее стремлении стать большой тихоокеанской державой. Уверен, они вместе уже формируют пакетные предложения для будущего нового демократического президента США», – резюмировал американист.

    Во вторник Канада объявила о введении ответных пошлин в отношении США. Как сообщили в канадском министерстве финансов, действующие тарифы на сталь и алюминий из Штатов увеличат вдвое – до 50%. На бытовую технику, молочную продукцию и некоторые другие товары будет распространяться пошлина в 25%, а на электроприборы – 15%.

    Новые тарифы вступят в силу 8 сентября и затронут около 6% объема товаров, ввезенных Канадой из США в прошлом году. Впрочем, до начала действия ответных мер канадскому премьеру Марку Карни следует найти способ нейтрализовать угрозу экономике своей страны, пишет Economist. Журнал указывает на то, что США могут смириться с потерей доли канадского рынка, тогда как для Оттавы будет не так просто с этим справиться.

    Издание Politico на этом фоне напоминает, что в начале 2026 года Карни в Давосе призвал демократические страны и сторонников свободной торговли объединиться против президента США Дональда Трампа. Но новая торговая война разразилась слишком рано для альянса «средних держав». «Семь месяцев спустя канадский премьер в основном борется с главой Белого дома в одиночку», – указывает издание.

    Отмечается, что Евросоюз, Британия, Япония и партнеры в Азии стараются не привлекать к себе внимания Вашингтона и опасаются противостояния главе Белого дома. «Европа политически близка к Канаде, но координация коллективного противодействия США будет восприниматься как значительная эскалация», – сказал Politico Томас Райт, аналитик Института Брукингса.

    Вместе с тем Карни заявил, что Канада находится в сильной позиции: за последний год она заключила автомобильное соглашение с Южной Кореей, добилась снижения тарифов с Китаем, подписала договор об экспорте энергии в Германию и восстановила поставки урана в Индию.

    Напомним, 22 августа США ввели 50-процентные пошлины на некоторые категории канадских товаров, в том числе пиво и сыр. Кроме того, с 1 января 2027 года Вашингтон намерен повысить пошлины на все легковые и грузовые автомобили, а также автозапчасти и сталь из Канады до 50%. Трамп уточнил, что производители смогут избежать мер, если перенесут производство в Соединенные штаты.

    Решения были приняты после того, как представители двух стран не смогли прийти к компромиссу по торговой сделке. Оттава и Вашингтон переложили вину друг на друга. Торгпред США Джеймисон Грир сообщил, что Канада отказалась финализировать соглашение, которое обеспечило бы ей «наилучшие условия среди всех крупных экспортеров» на американский рынок.

    Карни в свою очередь указал, что Штаты в последний момент внесли изменения в сделку, и назвал их «несправедливыми, неэкономическими». По информации Bloomberg, переговоры сорвались в самый последний момент из-за давления со стороны американского министра торговли Говарда Латника. Чиновник посчитал проект соглашения слишком щедрым по отношению к Оттаве.

    Позднее глава Белого дома назвал представителей канадского руководства «клоунами». По его словам, США десятилетиями поддерживали северного соседа, однако теперь это прекратится. «Помните, большая часть электроэнергии, нефти и газа, которые получает Канада, транспортируется через США. Кто-то должен заставить этих клоунов подчиниться, иначе последствия для Канады будут гораздо хуже!» – написал Трамп в Truth Social.

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    28 августа 2026, 14:40 • Новости дня
    Эксперт: Озеро Америка навредит Трампу

    Американист Дудаков: Переименование Онтарио в Америку ухудшит позиции Трампа

    Эксперт: Озеро Америка навредит Трампу
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Попытки переименовать озеро Онтарио и другие антиканадские идеи главы Белого дома Дональда Трампа ухудшают рейтинги республиканцев. Президент США может в ближайшие месяцы отказаться от давления на Оттаву, но это вряд ли поможет его партии перед выборами в Конгресс, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее демократы решили помешать Трампу переименовать озеро на границе с Канадой.

    «Оттава по-прежнему отказывается идти на условия президента США Дональда Трампа в рамках торговой войны. На этом фоне глава Белого дома продолжает отчаянные попытки сколько-нибудь надавить на Канаду», – пояснил американист Малек Дудаков.

    «Покорителем Ирана Трамп стать не смог, сменить режим на Кубе не удалось, планы по Гренландии провалились, на украинском треке тоже нет результатов. В результате президент хочет за счет Оттавы добиться хотя бы одной победы во внешней политике, показать себя «крутым парнем», способным поставить канадцев на место», – продолжил спикер.

    «Но мы видим, что эти самые канадцы не встают на место. Более того, они симметрично отвечают на тарифы и рестрикции. В итоге президенту США остается переименовывать озера, потому что по-другому победить не получается», – заметил собеседник. Политолог выразил сомнение, что эта инициатива повысит популярность Трампа среди американского электората. «В стране практически все понимают, что эти шаги главы Белого дома вызваны отчаянием», – считает спикер.

    Американист спрогнозировал, что сценарий переименования озера Онтарио будет развиваться так же, как и тщетная попытка назвать Мексиканский залив Американским. «Что касается демократов, то они активно используют тему с торговой войной, обвиняя Трампа в повышенной инфляции. Учитывая товарооборот США и Канады, это болезненно сказывается на обеих сторонах», – заметил он.

    Таким образом, указал политолог, происходящее является выгодной повесткой для демократов. «Не исключаю, что Трампу придется в конечном счете, что называется, сдать назад в рамках торгового противостояния с Канадой и отменять тарифы ближе к началу парламентской кампании. Иначе позиции республиканцев могут стать совсем шаткими. Впрочем, в любом случае дело идет к их болезненному поражению на выборах», – резюмировал Дудаков.

    Ранее Трамп переименовал озеро Онтарио – одно из пяти Великих озер на границе США и Канады – в озеро Америка. Глава Белого дома подписал соответствующий указ на фоне торговых споров Вашингтона с Оттавой. «Как вы знаете, мы переименовали Мексиканский залив, теперь он называется Американским заливом. Так что, если подумать, у нас есть залив и озеро. Теперь нам нужен только океан. Возможно, нам придется изменить название Атлантического или Тихого океана», – пошутил он на встрече с журналистами в четверг.

    В ответ на это представители Демократической партии США решили подготовить законопроект для отмены указа, пишет Axios. Тим Кеннеди, член Палаты представителей от штата Нью-Йорк, сопредседатель двухпартийной группы по вопросам северной границы, сообщил, что он «работает над документом».

    Член Палаты представителей от штата Мичиган, демократ Дебби Дингелл также планирует внести законопроект об отмене исполнительного указа Трампа, сообщает Politico. «Я считаю это полным безумием и глубоко возмущена», – так она охарактеризовала инициативу главы Белого дома.

    Озеро Онтарио было так названо более 400 лет назад, задолго до независимости США, и оно сохранит название, заявил премьер-министр Канады Марк Карни. В интернете уже запустили продажу футболок с надписями: «Озеро Америка: Департамент туризма» и «Все еще озеро Онтарио».

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    28 августа 2026, 03:40 • Новости дня
    Стало известно о намерении Венесуэлы выйти из ОПЕК

    Bloomberg узнало о намерении Венесуэлы выйти из ОПЕК

    Стало известно о намерении Венесуэлы выйти из ОПЕК
    @ CHROMORANGE/franz perc/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Венесуэла внимательно изучает план выхода из ОПЕК, что станет новым ударом по нефтяному картелю, в создании которого страна принимала участие более 60 лет назад, идея выхода обсуждалась на переговорах с официальными лицами из США, окончательное решение еще не принято.

    «Решение о выходе из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) стало бы иллюстрацией масштабных политических перемен в Каракасе, произошедших после того, как президент США Дональд Трамп сверг многолетнего лидера Николаса Мадуро и взял под контроль продажу нефти в стране», передает агентство Bloomberg.

    По словам источников, представители обеих стран обсуждают это предложение. Некоторые из них сообщили, что обсуждаемый вариант соглашения – это 100-летняя аренда нескольких нефтяных месторождений.

    Подобная сделка соответствует доктрине Монро о расширении американского влияния в Западном полушарии. Ранее Трамп назвал Венесуэлу 51-м штатом и заявил, что США контролируют нефть этой страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, портал Axios сообщал, что США близки к «масштабной» сделке по нефтяным месторождениям Венесуэлы. Bloomberg узнало, что Трамп  выдавливает из Венесуэлы нефтяного магната Сарджента. В январе власти Венесуэлы согласились передать США от 30 до 50 млн баррелей нефти.

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    28 августа 2026, 05:01 • Новости дня
    Военные США заявили о полном разминировании Ормузского пролива
    Военные США заявили о полном разминировании Ормузского пролива
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    В четверг командующий Центральным управлением ВС США (CENTCOM ) адмирал Брэд Купер объявил, что американские военные обезвредили все иранские морские мины вдоль признанных транзитных маршрутов в Ормузском проливе.

    Купер объявил, что «вооруженные силы США достигли важной вехи в Ормузском проливе».

    «Мы успешно обезвредили морские мины на международных судоходных путях пролива, которые были установлены несколько месяцев назад Корпусом стражей исламской революции Ирана. Благодаря невероятной работе американских военных, международно признанные транзитные маршруты в проливе свободны от иранских морских мин», — заявил Купер в видеоролике на платформе Х.

    Движение судов в проливе, являющемся ключевым водным путем для нефтяной промышленности, было серьезно ограничено во время почти шестимесячной войны против Ирана, что привело к повышению цен на нефть и газ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военных США на Ближнем Востоке пообещали лишить  мобильных телефонов. Глава CENTCOM Купер призвал возобновить удары США и Израиля по Ирану. КСИР в июле предупредил, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован.

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    27 августа 2026, 21:36 • Новости дня
    Трамп переименовал озеро Онтарио в озеро Америка
    Трамп переименовал озеро Онтарио в озеро Америка
    @ Manfred Schmidt/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал официальный указ об изменении названия озера Онтарио на озеро Америка.

    Трансляцию торжественной церемонии подписания документа вел Белый дом, передает РИА «Новости».

    «Мы изменим название озера Онтарио с этого момента на озеро Америка. Это произойдет прямо сейчас, когда я подпишу указ», – заявил американский лидер перед тем, как поставить свою подпись.

    Водоем входит в знаменитую систему Великих озер и располагается на границе Соединенных Штатов и Канады. На его живописных берегах находятся американский штат Нью-Йорк и канадская провинция Онтарио.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер зачеркнул маркером название водоема на распечатанной карте.

    В прошлом году президент США переименовал Мексиканский залив в Американский. Политик также предложил Канаде стать пятьдесят первым американским штатом.

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    28 августа 2026, 06:15 • Новости дня
    Лавров указал на отсутствие реакции США на «похороны Анкориджа»

    Лавров: Белый дом не отреагировал на «похороны Анкориджа»

    Лавров указал на отсутствие реакции США на «похороны Анкориджа»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    На саммите в Анкоридже Россия и США обсудили предложения с «компромиссными нюансами», но когда Европа объявила о «похоронах Анкориджа» Белый дом промолчал, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Министр вспоминал, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Анкоридже глава Белого дома Дональд Трамп «в превосходных тонах» оценивал  результаты саммита. Тогда оставался один сложный вопрос о контроле ВСУ над частью ДНР.

    «Но уже сразу после Анкориджа метнулись европейцы и вместе с Зеленским повисли у Трампа на руках. И в итоге этой обработки, которая продолжалась почти весь год, в июне на саммите «семерки» Макрон гордо объявил: «Мы похоронили Анкоридж, и теперь Трамп с нами». Я не знаю, как это рассматривается в Белом доме, но никакой реакции на эти слова не прозвучало», – рассказал Лавров РБК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что американская администрация  сохраняет приверженность достигнутым на Аляске договоренностям. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал термин «дух Анкориджа» набором взаимных пониманий между Вашингтоном и Москвой. Замглавы МИД Рябков объяснил  содержание формулировки «дух Анкориджа».

    Комментарии (6)
    28 августа 2026, 07:05 • Новости дня
    Трамп возглавил собственный рейтинг величайших лидеров США
    Трамп возглавил собственный рейтинг величайших лидеров США
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social собственный рейтинг лидеров Соединенных Штатов, поместив себя во главу этого списка в отдельную категорию «Величайшие».

    Президент США Дональд Трамп поделился в социальной сети Truth Social авторским списком американских лидеров, передает ТАСС. Политик выделил для собственной персоны отдельную позицию на вершине рейтинга. «Величайшие», – так охарактеризовал эту категорию автор публикации.

    К числу выдающихся руководителей были отнесены Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон, Франклин Рузвельт, Вудро Вильсон, Томас Джефферсон и Эндрю Джексон. При этом два предшественника составителя списка оказались на противоположном конце рейтинга.

    Джо Байден и Барак Обама были названы самыми плохими главами государства. Эту позицию с ними разделили Улисс Грант, Уоррен Гардинг и Джимми Картер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной этого года Дональд Трамп назвал покушения на свою жизнь признаком собственной исторической значимости.

    Прошлым летом политик высоко оценил только самого себя среди американских лидеров.

    Комментарии (3)
    26 августа 2026, 18:00 • Новости дня
    Трамп заявил о желании США завершить конфликт на Украине

    Трамп: США хотят завершить конфликт на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон стремится к скорейшему прекращению боевых действий на украинской территории, которых можно было избежать при другой политике Белого дома, заявил президент США Дональд Трамп.

    Американская администрация хочет завершения украинского конфликта, передает ТАСС. Об этом Трамп заявил во время интервью для программы The Glenn Beck Program.

    «Мы хотели бы, чтобы война на Украине закончилась. Эта война не должна была никогда начинаться», – подчеркнул политик. Он добавил, что боевых действий удалось бы избежать, если бы в 2022 году пост главы государства занимал именно он.

    Кроме того, Трамп раскритиковал внешнеполитический курс Джо Байдена. По его словам, из-за действий 46-го американского лидера в страну приехали 25 млн человек, среди которых оказались преступники и наркоторговцы. Бывший хозяин Белого дома уверен, что при его президентстве не случилось бы ни миграционного кризиса, ни конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским призвал украинского лидера просто закончить войну.

    Накануне этих переговоров представитель американской администрации сообщил о желании Белого дома положить конец боевым действиям.

    Месяцем ранее президент США публично заявил о намерении довести процесс урегулирования конфликта до конца.

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    28 августа 2026, 00:01 • Новости дня
    Axios: США близки к «масштабной» сделке по нефтяным месторождениям Венесуэлы

    Axios: США близки к сделке по нефтяным месторождениям Венесуэлы

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры с временным правительством Венесуэлы о приобретении доли в огромных нефтяных ресурсах страны, сообщили Axios два американских чиновника.

    «Назвать эту сделку огромной было бы преуменьшением. Она действительно масштабная», – сказал один из чиновников порталу Axios.

    Детали сделки уточняются, но обсуждения касаются более десятка действующих нефтяных месторождений, но не всех 300 млрд баррелей доказанных запасов Венесуэлы.

    Рассматриваемые месторождения содержат около 90 млрд баррелей нефти. Ранее они находились под контролем бывших венесуэльских чиновников и в зоне китайских интересов. Взамен Каракас получит выгоду от разработки ресурсов частными компаниями и рост нефтяных доходов.

    Стремление Вашингтона к сделке обусловлено конфликтами на Ближнем Востоке и на Украине, которые нарушили глобальные поставки и подняли цены на сырье. Кроме того, стратегический нефтяной резерв США сейчас находится на минимальном уровне за последние 40 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на побережье Мексиканского залива предприятия США  подготовились к переработке тяжелой венесуэльской нефти. Посол Мирошник  назвал внешнюю политику США шахматной партией ради прибыли. Bloomberg узнало, что Трамп выдавливает из Венесуэлы нефтяного магната Сарджента.

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    27 августа 2026, 10:49 • Новости дня
    Трамп на видео переименовал озеро Онтарио в Америку

    Трамп переименовал озеро Онтарио в Америку

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп на фоне торговых споров с Канадой зачеркнул маркером название озера Онтарио на карте и переименовал его в озеро Америка.

    Президент США на фоне торговых разногласий между Вашингтоном и Оттавой переименовал на карте озеро Онтарио в озеро Америка, передает РИА «Новости».

    Американский лидер сообщил, что Соединенные Штаты всерьез рассматривают возможность переименовать водоем из-за провала торговых переговоров с Канадой. При этом он не уточнил, предпринимались ли для этого какие-либо официальные шаги.

    «Итак, это озеро Онтарио в Канаде и в США, но мы внесем небольшое изменение. Мы назовем его не Онтарио, а как-нибудь по-другому. Мы назовем его озеро Америка, и все, что для этого нужно, – это хорошая ручка и немного смекалки», – сказал президент на видео, опубликованном в TikTok.

    После этого Трамп взял распечатанную карту, размашистым почерком маркером перечеркнул старое название озера и большими буквами написал новое. Политик подытожил, что озера Онтарио больше нет, и теперь у США есть не только залив Америка (бывший Мексиканский залив), но и одноименное озеро. Озеро Онтарио входит в систему Великих озер и расположено на границе США и Канады, на его берегах находятся американский штат Нью-Йорк и канадская провинция Онтарио.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, торговые переговоры между Канадой и США провалились после отзыва Оттавой своих представителей.

    Американский президент резко раскритиковал премьер-министра Канады Марка Карни и премьера провинции Онтарио Дага Форда.

    В прошлом году глава Белого дома официально переименовал Мексиканский залив в Американский.

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    28 августа 2026, 08:59 • Новости дня
    Геологическая служба США официально сменила название озера Онтарио на Америку

    Tекст: Мария Иванова

    Американское руководство приняло решение изменить географическое наименование одного из Великих озер на озеро Америка во всех государственных документах.

    Соответствующее постановление выпустила Геологическая служба США, передает ТАСС.

    Информацию об этом подтвердили представители Белого дома, сославшись на письмо руководителя ведомства Неда Мамулы.

    «Геологическая служба США (USGS) официально постановила переименовать бывшее озеро Онтарио в озеро Америка во всех официальных электронных документах USGS. В печатных документах это изменение вступит в силу в течение ближайших нескольких дней», – говорится в публикации администрации президента в соцсети.

    Новое название уже внесли в Информационную систему географических названий (GNIS). На картах водоем пока подписан старым именем, однако найти его через встроенный поиск можно исключительно по запросу «озеро Америка».

    Ранее глава государства Дональд Трамп анонсировал немедленное вступление в силу решения о смене топонима. Политик подчеркивал, что профильные ведомства уже заполнили все необходимые для процедуры документы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США подписал указ о переименовании этого водоема.

    Премьер-министр Канады Марк Карни в свою очередь заявил о сохранении исторического названия озера.

    В прошлом году американский лидер переименовал Мексиканский залив в Американский.

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    28 августа 2026, 10:51 • Новости дня
    В интернете начались продажи сувениров с эмблемой озера Америка

    В Сети появились сувениры в ответ на указ Трампа переименовать озеро

    В интернете начались продажи сувениров с эмблемой озера Америка
    @ lakeamerica.ca

    Tекст: Мария Иванова

    В интернете запустили продажу футболок и сувениров, высмеивающих указ президента США Дональда Трампа переименовать озеро Онтарио.

    В Сети появился юмористический сайт, предлагающий купить сувенирную продукцию, посвященную инициативе президента США Дональда Трампа переименовать озеро Онтарио в озеро Америка, пишет The Washington Post.

    В ассортименте представлены футболки с надписями «Озеро Америка: Департамент туризма» и «Все еще озеро Онтарио».

    Идея создания портала lakeamerica.ca принадлежит жителю Торонто Уэсли Алмейде. Он зарегистрировал домен сразу после того, как узнал о планах американского лидера.

    «Это задумано как основанная на фактах, слегка актуальная, неполитическая кампания», – рассказал специалист по цифровому маркетингу.

    Дизайн товаров был разработан с помощью инструментов искусственного интеллекта. Продукция печатается по запросу, а автор проекта уже получает заявки на оптовые заказы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США маркером зачеркнул название озера Онтарио на распечатанной карте.

    Позже американский лидер подписал официальный указ об изменении имени этого водоема на озеро Америка.

    Геологическая служба США выпустила постановление о переименовании объекта во всех государственных документах.

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