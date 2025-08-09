Полиция Лондона задержала 200 сторонников Palestine Action на митинге

Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.6 комментариев
Порядка 200 человек были задержаны на Парламентской площади в Лондоне во время массовой акции в поддержку запрещенной организации Palestine Action.
Британская полиция задержала 200 человек в ходе акции в поддержку запрещенной группы Palestine Action на Парламентской площади в Лондоне, передает РИА «Новости».
Организаторы призвали участников писать лозунги против «геноцида» и в поддержку Palestine Action на плакатах.
В заявлении полиции говорится: «Заверяем, что все, кто пришел сегодня на Парламентскую площадь с плакатом в поддержку Palestine Action, либо были арестованы, либо находятся в процессе ареста».
К 17.40 по московскому времени число задержанных достигло 200, и эта цифра продолжала расти. Задержанных отправляли в полицейские участки Вестминстера, а тех, кто отказался раскрыть личность, доставили в следственные изоляторы Лондона. Еще четверых арестовали за нападения на полицейских.
На площади работали сотни полицейских, к обеспечению порядка привлекли силы из других регионов, включая Уэльс. В ходе задержаний полиция также арестовала пожилого мужчину в инвалидной коляске и молодую девушку, что вызвало бурную реакцию толпы. Демонстранты возмущались тем, что для разгона мирной акции в Лондон стянули полицию со всей страны.
Власти Британии признали Palestine Action террористической организацией в июле: поддержка и членство теперь грозят сроком до 14 лет. Митинг организовала группа Defend Our Juries, заявившая, что полиции удалось арестовать лишь часть участников, а большинство были отпущены под залог. В Telegram-канале движения отметили, что такие действия «являются серьезным позором для министра внутренних дел Иветт Купер и еще больше подрывают доверие к закону».
Palestine Action запретили после инцидента на военной базе Брайз-Нортон, где активисты повредили два самолета Airbus Voyager и окрасили их турбины красной краской, протестуя против использования британской военной инфраструктуры в операциях в Газе.
Ранее в Британии задержали более 100 человек на акциях против запрета движения Palestine Action.
Кроме того власти Британии задержали пятого предполагаемого участника акции у военной базы Брайз-Нортон, где два заправочных самолета Airbus Voyager были повреждены ломом и окрашены краской.