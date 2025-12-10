Песков заявил о снижении обращений по соблюдению прав героев СВО

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, количество обращений, связанных с социальным обеспечением и соблюдением прав героев спецоперации на Украине, значительно сократилось и теперь не входит в число трех самых популярных тем на прямой линии президента России, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента отметил, что анализ обращений показал заметное снижение количества конкретных жалоб и вопросов по проблемам ветеранов спецоперации.

Он подчеркнул, что отдельные случаи по-прежнему возникают, однако в целом система помощи работает эффективно, и именно благодаря этому общее число обращений снизилось.

По словам представителя Кремля, наличие разовых затруднений неизбежно, но они могут быть устранены оперативно в ходе прямой линии.

«Как бы ни был хорошо настроен этот механизм, невозможно работать без каких-то конкретных персональных огрехов», – добавил он. Песков выразил уверенность, что процесс устранения таких проблем будет продолжаться и впредь.

Ранее президент России Владимир Путин назвал поддержку защитников Отечества безусловным нравственным долгом.

Путин отметил, что случаи выселения семей военных СВО из жилья являются безобразием.

Глава государства подчеркнул необходимость обеспечить одинаковую поддержку всем бойцам и их семьям, независимо от статуса участия в боевых действиях.

