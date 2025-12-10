Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.0 комментариев
Путин назвал поддержку защитников Отечества нравственным долгом
Путин: Поддержка защитников Отечества является безусловным нравственным долгом
Президент России Владимир Путин направил приветственное послание участникам, организаторам и гостям форума «Вместе победим», назвав поддержку защитников Отечества нравственным долгом.
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям форума «Вместе победим», подчеркивая, что поддержка защитников Отечества – это «наш безусловный нравственный долг, задача для партнерской работы государства и общества», сообщается на сайте Кремля.
Форум объединил участников и ветеранов спецоперации на Украине, их семьи, представителей госвласти, некоммерческих организаций, бизнеса и СМИ из разных регионов страны.
«Подчеркну, необходимо последовательно развивать систему социальных гарантий для фронтовиков и их семей, наполнять ее новыми содержательными инициативами, максимально учитывать и находить справедливые решения в каждой конкретной жизненной ситуации», – отметил Путин.
Президент отметил приоритет расширения возможностей для героев спецоперации, чтобы их таланты были востребованы в государственном управлении, экономике, предпринимательстве и воспитании молодежи.
Глава государства особо выделил работу фонда «Защитники Отечества», сотрудники которого занимаются повышением доступности медицинской помощи и реабилитационных программ, помогают в решении юридических вопросов, занимаются профессиональной переподготовкой и трудоустройством участников боевых действий.