Путин назвал поддержку защитников Отечества нравственным долгом

Путин: Поддержка защитников Отечества является безусловным нравственным долгом

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям форума «Вместе победим», подчеркивая, что поддержка защитников Отечества – это «наш безусловный нравственный долг, задача для партнерской работы государства и общества», сообщается на сайте Кремля.

Форум объединил участников и ветеранов спецоперации на Украине, их семьи, представителей госвласти, некоммерческих организаций, бизнеса и СМИ из разных регионов страны.

«Подчеркну, необходимо последовательно развивать систему социальных гарантий для фронтовиков и их семей, наполнять ее новыми содержательными инициативами, максимально учитывать и находить справедливые решения в каждой конкретной жизненной ситуации», – отметил Путин.

Президент отметил приоритет расширения возможностей для героев спецоперации, чтобы их таланты были востребованы в государственном управлении, экономике, предпринимательстве и воспитании молодежи.

Глава государства особо выделил работу фонда «Защитники Отечества», сотрудники которого занимаются повышением доступности медицинской помощи и реабилитационных программ, помогают в решении юридических вопросов, занимаются профессиональной переподготовкой и трудоустройством участников боевых действий.