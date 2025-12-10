Песков: Путин и Субианто пообщаются за рабочим обедом

Путин наградил летчиков-испытателей званием Героев России и вручил им медали «Золотая Звезда»

Tекст: Дарья Григоренко

Шишов был первым, кто успешно осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал», подтвердив тем самым возможность выполнения полетов с этим уникальным вооружением, передает ТАСС.

Вручая награду, Путин отметил, что в 2017 году Шишов поднял в воздух опытный МиГ-31 (изделие 08), а в 2018 году совершил первый полет с новым «Буревестником». В сентябре 2019 года Шишов первым успешно произвел пуск «Кинжала» по морской цели в Баренцевом море на МиГ-31К, а в 2020 году осуществил аналогичный пуск на модифицированном МиГ-31.

Кроме того, медалью «Золотая Звезда» были удостоены шеф-пилот конструкторского бюро «Туполев» (филиал «Жуковская летно-испытательная и доводочная база») Виктор Минашкин и командир летного отряда филиала «Региональные самолеты» компании «Яковлев» Леонид Чикунов.

Виктор Минашкин работает в отрасли 48 лет, из которых более 30 лет посвящены испытаниям самолётов Туполева. За время службы он участвовал в испытаниях Ту-22М3, Ту-334, включая полеты на сваливание и в условиях возможных отказов, а также принимал участие в испытаниях Ту-160 и других машин.

Леонид Чикунов летает с 1983 года и работает на летно-испытательной службе с 1993-го, освоив более 30 типов самолетов. Он участвовал в заводских и государственных испытаниях Superjet, впервые поднял в воздух SSJ-100 в 2008 году и выполнил первые полеты обновленных импортозамещённых версий SJ-100.



Андрей Шишов имеет многолетний опыт летчика-испытателя и освоил более 30 типов и модификаций самолётов, среди которых МиГ-21, МиГ-23, МиГ-29, МиГ-31, МиГ-35 и самолеты семейства Су-30. Основная часть его карьеры связана с самолетами ОКБ Микояна – он участвовал в испытаниях более 18 типов и модификаций МиГ и выполнил свыше тысячи испытательных полетов, включая 71 посадку на палубу авианосца.

Ранее президент России наградил командующего войсками Восточного военного округа и группировкой войск «Восток» генерал-полковника Андрея Иванаева медалью «Золотая Звезда».

Кроме того, Путин вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим, проявившим героизм в зоне спецоперации на Украине.