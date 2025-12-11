Лавров сообщил об устранении недопониманий после встречи Путина и Уиткоффа

Лавров: После встречи Путина и Уиткоффа устранены разногласия между США и Россией

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин и специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф во время недавней встречи в Кремле смогли устранить все недопонимания между Москвой и Вашингтоном, возникшие после саммита на Аляске. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров во время круглого стола по вопросам урегулирования на Украине, передает

ТАСС.

По словам Лаврова, после переговоров обе стороны подтвердили взаимные понимания, достигнутые ранее на Аляске. Министр отметил, что ранее между странами была значительная пауза, которая тормозила процесс обсуждения украинского кризиса, однако теперь этот барьер снят. «Недоразумения, недопонимания были устранены», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров также отметил, что Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию конфликта на Украине политико-дипломатическими методами. Министр напомнил, что одним из ключевых предвыборных обещаний нынешнего президента США было скорейшее завершение украинского конфликта, и подчеркнул, что после возвращения в Белый дом Трамп действительно начал активно работать над этим вопросом.

Вместе с тем, глава МИД России добавил, что для реального урегулирования ситуации необходимы не только добрые намерения, но и конкретные действия по устранению причин конфликта, на чем российская сторона неоднократно настаивала.

Ранее Лавров заявил, что Россия фиксирует большое количество спекуляций и информационных вбросов по теме конфликта на Украине, организуемых странами Запада. Лавров также сообщил о договоренности России и США продолжать переговоры по Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о созвучности заявлений Дональда Трампа позиции России по Украине.