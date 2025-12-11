  • Новость часаЭксперт назвал цель захвата нефтетанкера у берегов Венесуэлы военными США
    Настоящие лидеры Европы находятся в России и США
    Польша задержала российского археолога по запросу Украины
    Эксперт объяснил, от чего зависит число украинских дронов для ударов по России
    Оценен ущерб СССР от разрушений в Великую Отечественную войну
    Лавров заявил о взаимопонимании с США о послевоенном статусе Украины
    Москва назвала европейских «миротворцев» на Украине законной военной целью
    Российские войска освободили Лиман возле Волчанска
    Киев представил Вашингтону ответ на мирный план Трампа
    Лондон признал присутствие британских военных на Украине
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Цинизм США может сработать на благо России

    Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Западные сказочники оказались в плену придуманного мира

    История с российскими активами – это пример магического подхода к реальности: Россия побеждает на поле боя и добивается успеха в развитии, но Запад раскручивает тему, что Москва терпит поражение, а значит, должна платить – и ожидает, что реальность подстроится под его хотелки.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Евросоюз должен быть разрушен

    Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.

    18 комментариев
    11 декабря 2025, 13:12 • Новости дня

    Лавров сообщил об устранении недопониманий после встречи Путина и Уиткоффа

    Лавров: После встречи Путина и Уиткоффа устранены разногласия между США и Россией

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе переговоров в Кремле президент США Владимир Путин и спецпосланник США Стивен Уиткофф устранили разногласия, возникшие после паузы в отношениях между Россией и США, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования на Украине.

    Президент России Владимир Путин и специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф во время недавней встречи в Кремле смогли устранить все недопонимания между Москвой и Вашингтоном, возникшие после саммита на Аляске. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров во время круглого стола по вопросам урегулирования на Украине, передает

    ТАСС.

    По словам Лаврова, после переговоров обе стороны подтвердили взаимные понимания, достигнутые ранее на Аляске. Министр отметил, что ранее между странами была значительная пауза, которая тормозила процесс обсуждения украинского кризиса, однако теперь этот барьер снят. «Недоразумения, недопонимания были устранены», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

    Лавров также отметил, что Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию конфликта на Украине политико-дипломатическими методами. Министр напомнил, что одним из ключевых предвыборных обещаний нынешнего президента США было скорейшее завершение украинского конфликта, и подчеркнул, что после возвращения в Белый дом Трамп действительно начал активно работать над этим вопросом.

    Вместе с тем, глава МИД России добавил, что для реального урегулирования ситуации необходимы не только добрые намерения, но и конкретные действия по устранению причин конфликта, на чем российская сторона неоднократно настаивала.

    Ранее Лавров заявил, что Россия фиксирует большое количество спекуляций и информационных вбросов по теме конфликта на Украине, организуемых странами Запада.  Лавров также сообщил о договоренности России и США продолжать переговоры по Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о созвучности заявлений Дональда Трампа позиции России по Украине.

    10 декабря 2025, 21:24 • Новости дня
    Украинские морские дроны атаковали танкер Dashan в Черном море
    Украинские морские дроны атаковали танкер Dashan в Черном море
    @ Burak Oruc/marinetraffic

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские морские дроны Sea Baby атаковали танкер Dashan под флагом Коморских Островов в Черном море и повредили его, сообщило украинское издание «Страна.uа».

    Источники украинского издания сообщили, что танкер Dashan, входящий в так называемый российский «теневой флот», подвергся атаке морских дронов Sea Baby, передает «Газета.Ru». Сообщается, что судно шло по Черному морю в исключительной экономической зоне Украины в сторону Новороссийска. Ранее другие ресурсы указывали, что Dashan шел под флагом Гамбии и находится под санкциями.

    По словам украинских источников, операция проводилась совместно 13-м Главным управлением военной контрразведки СБУ и украинскими ВМС.

    В результате атаки танкер получил критические повреждения, судно выведено из строя, следует из сообщения в Telegram–канале «Военкоры Русской Весны».

    Военкоры уточняют, что это уже четвертая атака на суда, относящиеся к так называемому российскому «теневому флоту», за последние две недели, сообщили украинские источники.

    Ранее утром 2 декабря возле берегов Турции на российское судно Midvolga 2 совершили атаку с помощью воздушного беспилотника.

    Напомним, два судна Kairos и Virat получили серьезные повреждения из-за ударов в районе Черного моря. Украинские спецслужбы признали нападение катеров на танкеры в Черном море.

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что нападения на танкеры у турецкого побережья говорят об опасном обострении ситуации и не могут быть оправданы.

    Президент России Владимир Путин назвал такие нападения пиратством и предупредил о готовности перекрыть Украине выход к морю, если атаки не прекратятся.

    Комментарии (20)
    11 декабря 2025, 02:45 • Новости дня
    Трамп сообщил о резком разговоре с «евротройкой» о ситуации на Украине
    Трамп сообщил о резком разговоре с «евротройкой» о ситуации на Украине
    @ Aaron Schwartz - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил о жесткой беседе с лидерами так называемой евротройки – Великобритании, Германии и Франции – по теме урегулирования украинского конфликта.

    «Мы говорили с лидерами Франции, Германии и Соединенного Королевства. Мы обсуждали Украину в довольно жестких формулировках. Ну, посмотрим, что будет. Мы ждем ответов перед тем, как сможем двигаться вперед», – сказал Трамп на встрече с журналистами в Белом доме.

    Он уточнил, что стороны имели некоторые спорные мнения о людях, но в дальнейшем будет ясно, к чему приведут все эти разговоры.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил о переносе передачи обновленного мирного плана Вашингтону на один день, на 10 декабря. Президент США Трамп дал киевскому режиму всего несколько дней на ответ по мирному соглашению.

    Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности Украины провести выборы президента, но отметил важность участия иностранных наблюдателей и гарантий безопасности.

    Комментарии (4)
    10 декабря 2025, 11:56 • Видео
    США все-таки подкинули Зеленскому денег

    В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    Комментарии (2)
    11 декабря 2025, 10:59 • Новости дня
    Жительница Одессы рассказала о хамстве приезжих с западной Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Одессу при новом главе Сергее Лысаке приехало очень много людей с западной Украины, они ведут себя нагло, оскорбляют жителей города на украинском языке, рассказала местная жительница.

    Одессу заполнили жители западной части Украины при новом главе Сергее Лысаке, передает РИА «Новости».

    Местная жительница пояснила, что новые приезжие ведут себя вызывающе, часто переходят на оскорбления и конфликты с местными жителями.

    По ее словам, чаще всего конфликты происходят в общественном транспорте: «Могут с какими-то претензиями к водителю пристать, начать водителя унижать, оскорблять на своей мове, на своем западно-украинском акценте», – заявила она.

    Собеседница агентства подчеркнула, что подобное поведение сходит приезжим с рук, а большинство одесситов предпочитают оставаться в стороне из-за страха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, одесситы жаловались на резкий рост цен на продукты.

    Жители города также рассказывали о протестах против политики Зеленского в социальных сетях.

    Между тем в Одессе местные жители начали переодеваться в евреев, чтобы избежать мобилизации.

    Комментарии (5)
    10 декабря 2025, 20:56 • Новости дня
    Во Франции арестовано имущество Google по иску его российской дочерней компании
    Во Франции арестовано имущество Google по иску его российской дочерней компании
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд Парижа вынес приказ об аресте 100% акций Google France. Документ подлежит немедленному исполнению и связан с предстоящим рассмотрением заявления российского ООО «Гугл» в отношении Google International LLC.

    Google International LLC выступает материнской структурой как для российского, так и для французского подразделения. В России продолжается процедура банкротства ООО «Гугл». Ранее Арбитражный суд Москвы обязал материнскую компанию вернуть незаконно выведенные перед банкротством дивиденды в размере 112 млн евро, что стало основанием для обращения в суд Франции о приведении российского решения в исполнение, сообщает РЕГНУМ .

    Российский суд установил, что дивиденды были выведены должником намеренно – с целью избежать расчета с кредиторами. Арест во Франции выступает обеспечительной мерой, призванной предотвратить возможное банкротство Google France до завершения рассмотрения заявления российского подразделения.

    Как отметил Артур Зурабян, партнер ведущего это дело адвокатского бюро ART DE LEX, в рамках дела о банкротстве оспариваются и другие операции. Речь идет о выводе средств из России после 2018 года по ряду сделок на общую сумму более 140 млрд руб. (1,8 млрд долларов США). Поскольку у Google отсутствуют активы на территории РФ, российские судебные решения после их принятия также могут быть направлены на исполнение в других странах.

    Арест активов Google во Франции – не единственный случай. В мае 2025 года Верховный суд ЮАР также наложил арест на имущество Google LLC на территории страны по аналогичному основанию. Российская компания инициировала процедуры признания и исполнения судебных решений в более чем десяти юрисдикциях.

    Следующий этап – рассмотрение заявления ООО «Гугл» по существу в суде Парижа. В случае удовлетворения иска взыскание может быть обращено на арестованное имущество, а средства направлены на погашение требований российских кредиторов.

    Ранее Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Google AI.

    Комментарии (13)
    10 декабря 2025, 21:40 • Новости дня
    Сцены с Долиной сохранили в новогодней комедии «Невероятные приключения Шурика»
    Сцены с Долиной сохранили в новогодней комедии «Невероятные приключения Шурика»
    @ Gen Studio/ kinopoisk

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сцены с участием народной артистки России Ларисы Долиной остались в финальной версии новогодней комедии «Невероятные приключения Шурика», несмотря на скандал с квартирой.

    Ранее в СМИ обсуждалась информация о возможном исключении эпизода с певицей из-за громкого скандала вокруг ее московской квартиры стоимостью 112 млн рублей, однако эти слухи не подтвердились. Несмотря на волну «отмен» в интернете, создатели картины не стали пересматривать участие певицы, передает Ura.Ru со ссылкой на «КП-Петербург».

    Героиня Долиной– строгий главный бухгалтер банка и двоюродная тетя антагониста фильма товарища Саахова. В фильме героиня Долиной показана как влиятельная женщина, которая ценит деньги, порядок и власть, уточняется в материале. В одном из ключевых моментов она исполняет композицию Инстасамки «За деньги – да!» в необычной джазово-корпоративной стилистике.

    Помимо Долиной, в проекте снялись Тимур Батрутдинов, Марина Кравец, Гарик Мартиросян и другие популярные участники ТНТ. Российская премьера фильма состоится 11 декабря, а телеканал ТНТ покажет специальную версию ленты в ночь на 31 декабря.

    На ваш взгляд
    Какое решение примет Верховный суд по делу о квартире Ларисы Долиной?



    Результаты
    63 комментария

    Ранее музыкальный критик Сергей Соседов предложил внести песню Ларисы Долиной «Погода в доме» в официальный стоп-лист, а также заявил о необходимости полного бойкота концертов артистки.

    Напомним, Долина смогла вернуть проданную квартиру через суд, заявив, что стала жертвой мошенников и не осознавала своих действий. После этого покупатели квартир на вторичном рынке столкнулись с возвратом жилья продавцами через суд. Эта схема получила название «схема Долиной».

    Комментарии (16)
    11 декабря 2025, 10:57 • Новости дня
    Axios: Киев представил Вашингтону ответ на мирный план Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинское руководство подготовило официальный ответ по последнему варианту мирного плана США и согласовало свой подход с представителями Франции, Германии и Британии, пишет Axios.

    Украина официально передала администрации Дональда Трампа свой поэтапный ответ на последний вариант американского мирного плана, сообщает Axios со ссылкой на украинских и американских чиновников.

    Подчеркивается, что президент Украины Владимир Зеленский испытывает растущее давление со стороны США – от него требуют оперативно принять мирный план Трампа, подразумевающий значительные территориальные уступки и прочие компромиссы.

    Дональд Трамп уточнил, что ожидает украинский ответ, и заявил: «Некоторые говорят, что сейчас ближе, чем когда-либо».

    Согласно данным Axios, заявление с комментариями и предложениями Украины лично направил советник по нацбезопасности и главный переговорщик Рустем Умеров – документ был адресован зятю Трампа и его советнику Джареду Кушнеру. Представитель Украины отметил, что страна добавила свои замечания и поправки, «чтобы всё это было реализуемо».

    Перед отправкой официальный Киев вёл консультации со своими европейскими союзниками, в первую очередь с Францией, Германией и Британией. Украине удалось предложить новые идеи по наиболее спорным вопросам – в частности, по территориальным вопросам и контролю над Запорожской АЭС.

    Как сообщил Трамп, он обсудил ситуации вокруг мира на Украине в достаточно резкой форме с лидерами Евросоюза, которые предложили провести очную встречу с Зеленским на выходных в Европе. «Посмотрим, – сказал Трамп, – мы не хотим тратить время зря». На четверг назначена виртуальная встреча военных представителей США и Украины для дальнейшего обсуждения деталей мирного плана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп рассказал о своем резком разговоре с лидерами Франции, Германии и Италии по вопросу спецоперации на Украине.

    Telegraph сообщила, что Киев готов рассмотреть уступки только при определенных условиях. Владимир Зеленский заявил о предстоящих новых переговорах с США.

    Комментарии (0)
    10 декабря 2025, 23:57 • Новости дня
    Захарова выразила опасения за будущее ЕС из-за безграмотности Каллас
    Захарова выразила опасения за будущее ЕС из-за безграмотности Каллас
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Опасения о судьбах ЕС у официального представителя МИД России Марии Захаровой были вызваны репликами на предновогодней встрече с членами Комитета Европарламента по международным делам главы евродипломатии Каи Каллас, которая принялась рассуждать о природе свобод.

    Калас заявила, что Европейский союз – это сама суть свободы, поэтому любая критика свобод в этом саду, как называл Европу предшественник Каллас Жозеп Боррель, должна быть направлена в другую сторону, возможно, в Россию, «где инакомыслие запрещено, где свободные СМИ запрещены, где политическая оппозиция запрещена, где «Икс» фактически тоже запрещен», привела Захарова в Telegram-канале слова Каллас.

    Российский дипломат привычно провела ликбез по теме, с которой Каллас снова попала впросак – на этот раз о концепции идеи свободы в Европе и США, кто на нее влиял и как корректировал.

    «Получается, что, по Каллас, ЕС – это некий пятый элемент свободы? Неплохо бы вспомнить «жившей – а на деле живущей сейчас – при авторитарном режиме» Каллас, что свобода не привязана к ЕС или какой-то другой структуре. Свобода – явление всеобъемлющее, не зависящее от перепадов настроений бюрократии в Брюсселе. Ставить ЕС над свободой – значит совершенно не понимать ее сути », – отметила Захарова.

    Дипломат указала на то, что Каллас, видимо, совсем забыла, о чем ее учили в хорошей советской школе, когда говорили, что «Свобода – это осознанная необходимость».

    «Кая не осознает ничего, а уровень ее правовой грамотности и общественно-политической подготовки вызывает опасение за будущее ЕС», – резюмировала Захарова.

    Напомним, рассуждения Каллас последовали за тем, как американская соцсеть X заблокировала рекламный аккаунт Еврокомиссии после того, как Брюссель оштрафовал платформу на 120 млн евро за нарушение норм прозрачности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Европейского совета Антониу Кошта заявил о недопустимости вмешательства администрации президента США Дональда Трампа в европейские дела. Американский предприниматель Илон Маск выступил с инициативой упразднения Еврокомиссии и введения прямых выборов главы Евросоюза.

    Комментарии (6)
    11 декабря 2025, 11:54 • Новости дня
    Эксперт объяснил, от чего зависит число украинских дронов для ударов по России

    Военный эксперт Кнутов: Украина запускает сотни дронов по России, когда получает детальные разведданные от США

    Эксперт объяснил, от чего зависит число украинских дронов для ударов по России
    @ Evgeniy Maloletka/AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Противник запускает более сотни дронов, как правило, тогда, когда обладает полнотой информации о значимых российских объектах и зонах, свободных от контроля ПВО. Эти сведения Украина получает, в том числе, от США, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. По информации Минобороны, в ночь на четверг средства ПВО сбили 287 БПЛА.

    «Масштаб украинских атак БПЛА по российским объектам постоянно меняется. Вариация зависит от нескольких критериев. Во-первых, это объем накопленных противников дронов. Во-вторых, стоит учитывать количество поступившего вооружения из-за рубежа. В-третьих, большую роль играет то, сколько оппоненты успели собрать аппаратов из уже готовых комплектов. В конечном счете, масштаб попытки удара зависит от погодных условий», – перечисляет Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.

    По его словам, важное значение имеет получение украинской армией разведданных от США. «Эта информация, очевидно, поступает противнику, причем все время в разном объеме. ВСУ запускают более сотни дронов только тогда, когда обладают полнотой информации о значимых российских объектах и зонах, свободных от контроля ПВО», – продолжил он.

    «В противном случае ВСУ бьют не более, чем несколькими десятками БПЛА для создания постоянства давления на нашу противовоздушную оборону и другие силы. При таком сценарии атаки проводятся по известным противнику объектам топливно-энергетического комплекса, социальной инфраструктуры и просто жилым домам», – считает спикер.

    Напомним, в ночь на четверг российские силы ПВО уничтожили 287 украинских беспилотников, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале. 118 было сбито над Брянской областью, по 40 – над Калужской и Московской, в том числе 32 БПЛА, летевших на столицу.

    Также до нескольких десятков БПЛА сбили над Тульской, Новгородской, Ярославской, Липецкой, Смоленской областью, Курской, Орловской, Воронежской и Рязанской областями. В московских аэропортах вводились временные ограничения на прием воздушных судов. Свыше 40 рейсов перенаправили из Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковского в другие города.

    По информации СМИ, ВСУ пытались атаковать Москву самыми дальнобойными беспилотниками «Лютый». Аппарат весом 200 килограммов способен доставить 75-килограммовую боевую часть на расстояние до 1000 километров, передает «Лента.ру».

    Отметим, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что российским регионам нанесен значительный материальный ущерб из-за украинских атак, который оценивается примерно в 600 млрд рублей. По его словам, современные вооружения, используемые ВСУ, позволяют поражать цели на значительном расстоянии.

    Комментарии (2)
    11 декабря 2025, 05:20 • Новости дня
    Лондон признал присутствие британских военных на Украине
    Лондон признал присутствие британских военных на Украине
    @ Udo Gottschalk/imago-images/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Во вторник, 9 декабря, в британских СМИ сообщили о британском солдате, погибшем на Украине, его назвали рядовым Джорджем Хули из парашютно-десантного полка, а премьер-министр Кир Стармер сообщил Палате общин, что Хули погиб в результате «трагического несчастного случая» вдали от линии фронта.

    «Великобритания неохотно признает присутствие своих военнослужащих на Украине, число которых, как считается, ненамного превышает 100 человек, отчасти потому, что она не хочет, чтобы Россия использовала их присутствие в своих целях», пишет Guardian.

    В частности, Стармер в Палате общин заявил, что рядовой Хули погиб, наблюдая за испытаниями новой оборонительной системы» с участием украинских военных.

    «Его жизнь была полна мужества и решимости. Он с честью и отличием служил нашей стране по всему миру во имя свободы и демократии, в том числе в составе небольшого британского контингента на Украине», – заявил британский премьер.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, бывший офицер британской гвардии Эдвард Харрис, лишившийся ноги на Украине и участвовавший в боях под Артемовском, совершил самоубийство в Лондоне.

    Захваченный украинский разведчик Владимир Ли рассказал о подготовке нескольких сотен новобранцев и иностранных наемников к боевым действиям на Яворовском полигоне. Наемники из Мадагаскара, Британии, Франции и США пополнили ряды украинского подразделения беспилотных систем «Флэш».

    Комментарии (9)
    11 декабря 2025, 09:52 • Новости дня
    Бастрыкин оценил ущерб регионов России от обстрелов с Украины

    Бастрыкин: Удары Украины причинили России ущерба на 600 млрд рублей

    Бастрыкин оценил ущерб регионов России от обстрелов с Украины
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российским регионам нанесен значительный материальный ущерб из-за обстрелов с территории Украины, он оценивается примерно в 600 млрд рублей, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

    Серьезный ущерб на сумму порядка 600 млрд рублей нанесен 41 региону в результате обстрелов со стороны Украины, сказал Бастрыкин, передает ТАСС.

    Под удары попадают как новые территории, где продолжается специальная военная операция, так и регионы в глубине России.

    Бастрыкин отметил, что современные вооружения, используемые украинскими нацистами, позволяют поражать цели на значительном расстоянии, что приводит к разрушениям инфраструктуры и имущества в 41 российском регионе.

    Россия намерена добиваться возмещения ущерба от украинских националистов.

    Напомним, только в последнюю ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 287 украинских БПЛА самолетного типа.

    Комментарии (5)
    10 декабря 2025, 20:18 • Новости дня
    Минздрав зарегистрировал новый препарат для лечения рака легкого

    Минздрав зарегистрировал препарат для иммунотерапии немелкоклеточного рака легкого

    Минздрав зарегистрировал новый препарат для лечения рака легкого
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России появился отечественный препарат для иммунотерапии рака легкого, который позволит существенно сократить расходы на лечение пациентов, сообщают информагентства.

    Министерство здравоохранения России зарегистрировало новый препарат для иммунотерапии немелкоклеточного рака легкого, передает РИА «Новости». Речь идет об ингибиторе PD-1 под названием «Арейма», который, по данным компании «Петровакс Фарм», будет производиться в партнерстве с НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи по полному циклу, включая синтез собственного вещества.

    В пресс-службе производителя отметили, что использование нового лекарства позволит снизить расходы системы здравоохранения до 7,5 млрд рублей в сравнении с аналогичными препаратами других производителей. Компания надеется, что это будет способствовать более широкому внедрению современных иммунотерапевтических подходов в практику.

    «Внедрение в клиническую практику современных методов лечения рака позволяет значительно улучшать прогнозы пациентов и снижать смертность. Сейчас российским специалистам доступно несколько иммунопрепаратов, однако зачастую цена терапии определяет возможность её широкого применения», – заявил президент «Петровакс» Михаил Цыферов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские ученые создали серию новых соединений с выраженной противоопухолевой активностью.

    А в апреле Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил создание в России уникального препарата от рака, который не имеет аналогов в мире.

    Современные вакцины и генетические тесты позволяют формировать персонализированные схемы терапии рака, что, по прогнозам, увеличит выживаемость пациентов в четыре раза к середине XXI века, заявил ведущий врач Национальной службы здравоохранения Великобритании профессор Стивен Поуис.

    Комментарии (2)
    11 декабря 2025, 06:20 • Новости дня
    Стало известно о плане США по разблокированию активов России

    Tекст: Катерина Туманова

    План США по перестройке экономики Украины провоцирует столкновение с Европой, пишет WSJ, ссылаясь на нераскрытые приложения плана администрации США.

    «В нераскрытых приложениях подробно описывается план администрации Трампа по разблокированию замороженных российских средств, хранящихся в Европе, и выводу Москвы из «холодной войны», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Газета напомнила, что администрация Трампа в последние недели передала европейским коллегам ряд документов, каждый объемом в одну страницу, в которых излагается ее видение восстановления Украины и возвращения России в мировую экономику.

    «Эти предложения вызвали ожесточенную борьбу за столом переговоров между Америкой и ее традиционными союзниками в Европе. Их результат может коренным образом изменить экономическую карту континента», – сказано в материале.

    Вероятно, на брифинге в Белом доме Дональд Трамп говорил именно об этом «жестком разговоре» с «евротройкой», результатов которого он ожидает в действиях европейских коллег.

    Напомним, на предстоящем саммите 18–19 декабря члены ЕС обсудят вопрос российских активов, однако среди стран отмечаются разногласия. Еврокомиссия стремится к принятию общеевропейского решения, чтобы пустить средства на поддержку киевских властей и оборону Евросоюза.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался передать замороженные российские активы Еврокомиссии без разделения рисков и расходов между всеми странами ЕС. Фон дер Ляйен назвала изъятие активов России «ключевым актом для обороны ЕС». WSJ узнала, как в ЕС опасаются раскола из-за денег для Украины.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 05:50 • Новости дня
    Умер физик и создатель ядерного щита России Радий Илькаев
    Умер физик и создатель ядерного щита России Радий Илькаев
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    О смерти почётного гражданина Сарова, академика Российской академии наук, директора и научного руководителя Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Радия Илькаева сообщил 10 декабря глава города Саров Алексей Сафонов.

    «Не стало Радия Ивановича Илькаева. Почётного гражданина Сарова, академика Российской академии наук, директора и научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ. Человека, чья жизнь стала частью истории Сарова, отечественного атомного проекта и страны», – написал Сафонов в Telegram-канале.

    Он отметил, что Илькаев – автор фундаментальных работ, лауреат высших государственных наград, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

    «Его интеллект и воля укрепляли оборонный щит страны. Его энергия и мудрость помогали развиваться нашему городу. Это невосполнимая утрата для страны, российской науки, для нашего Ядерного центра и всех саровчан», – добавил глава города.

    Радий Илькаев родился 9 октября 1938 в Тутуре Иркутской области. В 1956 году поступил на физико-механический факультет Ленинградского политехнического института. Окончив второй курс в 1958 году перевелся в Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова, где в 1961 году окончил физический факультет. По завершении высшего образования поступил работать во ВНИИЭФ.

    Под руководством Илькаева была разработана концепция сверхмощной  лазерной установки «Искра-6» и ряд других работ в сфере теоретической, экспериментальной ядерной физики, физики высоких энергий и других.

    Комментарии (0)
    10 декабря 2025, 20:40 • Новости дня
    Посол Ирана сообщил о планах встречи Путина и Пезешкиана в Ашхабаде

    Глава МИД Ирана посетит Москву на следующей неделе

    Посол Ирана сообщил о планах встречи Путина и Пезешкиана в Ашхабаде
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на следующей неделе посетит Москву, сообщил посол Ирана в России Казем Джалали.

    Кроме того, по его словам, готовится встреча президентов России и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана, передает РИА «Новости». Она должна пройти в Ашхабаде, столице Туркмении, сообщил дипломат.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов встречи Путина с главой МИД Ирана.

    В ноябре министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана обсудили иранскую ядерную программу.

    Комментарии (0)
    11 декабря 2025, 11:04 • Новости дня
    Посла Украины вызвали в МИД Израиля из-за критики слов Нетаньяху о Путине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посол Украины в Израиле Евгений Корничук был вызван в министерство иностранных дел Израиля. Причиной стали публичные замечания Корничука по поводу реплик премьер-министра Биньямина Нетаньяху о его отношениях с президентом России Владимиром Путиным.

    В МИД Израиля сообщили, что украинский посол встретился с заместителем генерального директора по вопросам Европы и Азии Ювалем Фуксом. В ходе переговоров Корничуку высказали официальное недовольство: «Его заявления неприемлемы и нарушают дипломатический протокол», – пишет Anadolu со ссылкой на официальное заявление ведомства.

    Тель-Авив подчеркнул, что слова украинского дипломата игнорируют позицию Израиля по конфликту на Украине и недавний визит министра иностранных дел Гидеона Саара в Киев. Это, по мнению израильской стороны, противоречит ранее заявленной линии диалога между странами.

    Причиной дипломатического инцидента стало выступление Нетаньяху в парламенте, где он подчеркнул важность регулярных контактов с Путиным для национальной безопасности Израиля на северной границе. Корничук, в свою очередь, дал израильской прессе интервью, в котором негативно оценил позицию Нетаньяху и выразил недоумение по поводу его слов.

    Ранее Haaretz сообщила о возможной депортации из Израиля десятков тысяч украинцев.

    Комментарии (3)
